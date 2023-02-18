Выживалка Sons of the Forest — самая желанная игра в Steam. Atomic Heart и S.T.A.L.K.E.R. 2. далеко позади

Артем
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Игра стала прямым продолжением хоррора The Forest. Исследуя открытый мир, игроку предстоит выжить в лесу кишащем каннибалами и мутантами. На данный момент у проекта почти 200 тысяч подписчиков на платформе Steam.

Информацию можно увидеть в сервисе SteamDB, который отслеживает популярность игр в онлайн-магазине игр Steam. Количество подписчиков Sons of the Forest достигло 195 тысяч (на момент выхода материала). Долгожданную Starfield от Bethesda отметили 183 тысячи игроков. На S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl подписались 161 тысяча, а за Atomic Heart следят 124 тысячи человек. 

Топ-10 самых ожидаемых игр по версии SteamDB:

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По сюжету Sons of the Forest, главный герой отправляется на отдаленный остров, чтобы найти пропавшего миллионера. Поиски быстро превращаются в суровое выживание среди людоедов и бесформенных чудовищ, где главным оружием становится бдительность и адаптация к агрессивной среде. 

Главной особенностью игры является открытый мир и свобода действий. Игрок сам выбирает куда ему идти и когда вступать в бой, но возможны и случайные столкновения. Чтобы повысить шансы на выживание, необходимо обустраивать хижину. Разработчики стараются добиться максимального реализма в игре, поэтому добывать древесину, строить заборы и ловушки для незваных гостей придется вручную. Кроме того, герою предстоит заботиться о пропитании. В теплое время года искать добычу проще, но с наступлением зимы ситуация с провиантом постепенно ухудшается. Также в Sons of the Forest ожидается кооперативный режим до 8 игроков — действовать можно будет сообща. 

Минимальные системные требования:

Операционная система: 64-разрядная версия Windows 10
Процессор: Intel Core I5-8400 или AMD RYZEN 3 3300X
Оперативная память: 12 ГБ
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 ГБ или AMD Radeon RX 570 4 ГБ
Свободное место на жестком диске: 20 ГБ


Дата выхода Sons of the Forest намечена на 23 февраля 2023 года.
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Источник:
SteamDB
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Комментарии

Dmitriy
+397
Dmitriy
А если достали стрелялки с монстрами — играйте в The Long Dark.
У меня Forest не зашел, посмотрим, что тут выйдет.
Вчера в 22:06
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