Xbox Game Pass снова дорожает. Закупайтесь, пока не поздно

Прямо накануне релиза Call of Duty Black Ops 6.
Начиная с 12 сентября 2024 года в силу вступят следующие изменения:
- Xbox Game Pass для консолей станет недоступен для новых пользователей. Его смогут продлить только те, кто на данный момент владеет подпиской;
- Game Pass для ПК подорожает с $10 до $12;
- Появится Game Pass Standard без новинок от Microsoft в день релиза, но будет некий бэк-каталог игр. В него так же войдет Game Pass Core (ранее Xbox Live Gold) без игр в облаке (Xbox Cloud). Цена — $15;
- Копить подписку можно будет не дольше, чем на 13 месяцев вперед;
- Xbox Game Pass Ultimate останется без изменений, но цену повысят до $20;
- Xbox Game Core на год подорожает с $60 до $75. Ежемесячный тариф останется прежним — $10.