Xbox Game Pass снова дорожает. Закупайтесь, пока не поздно

Артем
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Прямо накануне релиза Call of Duty Black Ops 6.

Начиная с 12 сентября 2024 года в силу вступят следующие изменения:

  • Xbox Game Pass для консолей станет недоступен для новых пользователей. Его смогут продлить только те, кто на данный момент владеет подпиской;
  • Game Pass для ПК подорожает с $10 до $12;
  • Появится Game Pass Standard без новинок от Microsoft в день релиза, но будет некий бэк-каталог игр. В него так же войдет Game Pass Core (ранее Xbox Live Gold) без игр в облаке (Xbox Cloud). Цена — $15;
  • Копить подписку можно будет не дольше, чем на 13 месяцев вперед;
  • Xbox Game Pass Ultimate останется без изменений, но цену повысят до $20;
  • Xbox Game Core на год подорожает с $60 до $75. Ежемесячный тариф останется прежним — $10.
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Источник:
Windows Central
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