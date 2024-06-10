Xbox победил! Новые части Call of Duty, Doom и Gears of War выйдут сразу в Game Pass
Фархад Усманов —
Минувшей ночью компания Microsoft провела большую презентацию Xbox Games Showcase, в рамках которой представила кучу крутых игр по популярным франшизам. Причём большинство из них попадут в первый же день в подписку Game Pass.
Широкий Фил начал ивент с Call of Duty Black Ops 6. События полноценной кампании развернуться в 90-х годах, сразу после Холодной войны. В трейлере нам показали развал СССР, операцию в Персидском заливе и некоторые другие моменты.
Релиз: 25 октября 2024 года. На Xbox и ПК — бесплатно (GP), на PlayStation 4/5 и в Steam — от $69,99.
Второй мощный анонс — Doom: The Dark Ages. Первый трейлер игры демонстрирует мир огромных монстров, крутое новое оружие и полёты на драконе.
Doom: The Dark Ages — приквел к Doom и Doom Eternal 2016 года, разработанный студией id Software. История должна пролить свет на происхождение Думгая (Палача Рока).
Релиз: 2025 год. На Xbox Series и ПК — бесплатно (GP), на PlayStation 5 — от $69,99.
В качестве грандиозного финала презентации Xbox Games Showcase нас ждала эксклюзивная премьера последнего дополнения к серии Gears — Gears of War: E-Day.
Судя по всему, события E-Day раскроют историю вторжения Ордена Саранчи в День Прорыва, но глазами Маркуса Феникса.
К сожалению, даты выхода пока нет, но, конечно же она сразу появится в Game Pass.
Эта только малая часть игр, которые заслуживают внимание геймеров. Недавний PlayStation State of Play на фоне этого выглядит совсем плохо.
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