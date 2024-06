Xbox победил! Новые части Call of Duty, Doom и Gears of War выйдут сразу в Game Pass

Минувшей ночью компания Microsoft провела большую презентацию Xbox Games Showcase, в рамках которой представила кучу крутых игр по популярным франшизам. Причём большинство из них попадут в первый же день в подписку Game Pass.Широкий Фил начал ивент с Call of Duty Black Ops 6. События полноценной кампании развернуться в 90-х годах, сразу после Холодной войны. В трейлере нам показали развал СССР, операцию в Персидском заливе и некоторые другие моменты.25 октября 2024 года. На Xbox и ПК — бесплатно (GP), на PlayStation 4/5 и в Steam — от $69,99.Второй мощный анонс — Doom: The Dark Ages. Первый трейлер игры демонстрирует мир огромных монстров, крутое новое оружие и полёты на драконе.Doom: The Dark Ages — приквел к Doom и Doom Eternal 2016 года, разработанный студией id Software. История должна пролить свет на происхождение Думгая (Палача Рока).2025 год. На Xbox Series и ПК — бесплатно (GP), на PlayStation 5 — от $69,99.В качестве грандиозного финала презентации Xbox Games Showcase нас ждала эксклюзивная премьера последнего дополнения к серии Gears — Gears of War: E-Day.Судя по всему, события E-Day раскроют историю вторжения Ордена Саранчи в День Прорыва, но глазами Маркуса Феникса.К сожалению, даты выхода пока нет, но, конечно же она сразу появится вЭта только малая часть игр, которые заслуживают внимание геймеров. Недавний PlayStation State of Play на фоне этого выглядит совсем плохо.