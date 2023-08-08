Xbox раздает 11 бесплатных игр перед закрытием подписки Gold

Артем
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Ежемесячно владельцы Xbox получают несколько бесплатных игр по подписке Live Gold. В сентябре сервис превратится Xbox Game Pass Core, а раздача прекратится. Напоследок можно зацепить несколько современных тайтлов и игр по обратной совместимости с Xbox 360.

Все игры из списка добавляются на аккаунт и останутся там навсегда, при условии продления подписки. Среди них есть шутеры от третьего лица, спортивные симуляторы, инди-проекты и многое другое.

Пополнить свою библиотеку проще всего со смартфона или ПК, но не забудьте войти в учетную запись. Если переходить по ссылкам с консоли придется менять регион в настройках на те, что указаны в скобках.

Splosion Man (Южная Африка)

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Игроки управляют взрывным мужиком, который является сбежавшим научным экспериментом. Он способен многократно взрываться, чтобы преодолеть препятствия и ловушки. Только так можно покинуть вымышленную лабораторию, известную как Большая наука.

Dark Void (Южная Корея)

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В игре игрок должен предотвратить инопланетную угрозу, которую человечество однажды победило. В игре представлены бои как на земле, так и в воздухе.

The Maw (Тайвань)

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Игра расскажет истори об инопланетянине Фрэнке и фиолетовом аморфном существе по имени Пасть, которые совершили аварийную посадку на чужой планете. Игрок берет на себя роль Фрэнка и руководит Пастью, которая может принимать на себя способности объектов и фауны.

Port Royale 3

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Главный герой — молодой испанский простолюдин, который покинул Испанию, чтобы исследовать Новый Свет. Несчастный случай в море выбрасывает его за борт, и он оказывается в карибском городе Порт-Рояль. Его жизнь меняется навсегда, когда он встречает Елену, прекрасную дочь вице-короля. У него есть два варианта, чтобы завоевать ее сердце: стать купцом — «Путь торговца» или пиратом — «Путь авантюриста». По жанру это бизнес-симулятор с битвами в реальном времени и градостроением.

Space Invaders Infinity Gene

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Реинкарнация классической аркады 1987 года. В игре также предстоит отстреливать пиксельных захватчиков, сидя за штурвалом космического корабля. Добалено много новых ситуаций и обновили графику.

Blue Fire

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Аркадный платформер в котором вы путешествуйте по погибшему миру Полутьмы, исследуя уникальные локации, полные разнообразных врагов, опасных испытаний и коллекционных предметов.

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Inertial Drift

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Аркадная гонка, действие которой происходит в будущем в ретро-стиле девяностых. Автомобили обладают уникальной физикой и твинстик-управлением.

When the Past was Around

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Трогательная приключенческая игра о любви, и о том, что важно уметь отпускать и двигаться дальше, а также всей радости и печали, что сопровождает нас во время этого переживания.

Также есть игры доступные без GOLD статуса.

Metal Slug 3 (Израиль)

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Задорная стрелялка с видом сбоку родом с аркадных автоматов 2000 года. Компании бравых вояк противостоят армии вооруженных солдат, гигантских ракообразных, древних мумий и колоссальных размеров роботов. В нашем распоряжении набор пушек и боевая техника.

Ikaruga (Аргентина)

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Вертикальная стрелялка с полярным геймплеем. Управляя воздушным кораблем, вам предстоит не только уничтожать противников, но и переключать вовремя режимы полярности, чтобы поглощать вражеский огонь.

Sensible World of Soccer (Южная Корея)

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Схематичные, но очень динамичный аркадный симулятор футбола с видом сверху.

Также в Microsoft Store есть раздел «бесплатными играми». Среди демоверсий и вступительных эпизодов там можно найти и полноценные проекты, такие как Too Human или дилогию культового шутера Crackdown и Crackdown 2.
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Комментарии

Роман Лесной
+10
Роман Лесной
Уже бы не позорились, днище а не игры
Сегодня в 14:16
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