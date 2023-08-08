Xbox раздает 11 бесплатных игр перед закрытием подписки Gold

Ежемесячно владельцы Xbox получают несколько бесплатных игр по подписке Live Gold. В сентябре сервис превратится Xbox Game Pass Core, а раздача прекратится. Напоследок можно зацепить несколько современных тайтлов и игр по обратной совместимости с Xbox 360.
Все игры из списка добавляются на аккаунт и останутся там навсегда, при условии продления подписки. Среди них есть шутеры от третьего лица, спортивные симуляторы, инди-проекты и многое другое.
Пополнить свою библиотеку проще всего со смартфона или ПК, но не забудьте войти в учетную запись. Если переходить по ссылкам с консоли придется менять регион в настройках на те, что указаны в скобках.
Splosion Man (Южная Африка)
Игроки управляют взрывным мужиком, который является сбежавшим научным экспериментом. Он способен многократно взрываться, чтобы преодолеть препятствия и ловушки. Только так можно покинуть вымышленную лабораторию, известную как Большая наука.
Dark Void (Южная Корея)
В игре игрок должен предотвратить инопланетную угрозу, которую человечество однажды победило. В игре представлены бои как на земле, так и в воздухе.
The Maw (Тайвань)
Игра расскажет истори об инопланетянине Фрэнке и фиолетовом аморфном существе по имени Пасть, которые совершили аварийную посадку на чужой планете. Игрок берет на себя роль Фрэнка и руководит Пастью, которая может принимать на себя способности объектов и фауны.
Port Royale 3
Главный герой — молодой испанский простолюдин, который покинул Испанию, чтобы исследовать Новый Свет. Несчастный случай в море выбрасывает его за борт, и он оказывается в карибском городе Порт-Рояль. Его жизнь меняется навсегда, когда он встречает Елену, прекрасную дочь вице-короля. У него есть два варианта, чтобы завоевать ее сердце: стать купцом — «Путь торговца» или пиратом — «Путь авантюриста». По жанру это бизнес-симулятор с битвами в реальном времени и градостроением.
Space Invaders Infinity Gene
Реинкарнация классической аркады 1987 года. В игре также предстоит отстреливать пиксельных захватчиков, сидя за штурвалом космического корабля. Добалено много новых ситуаций и обновили графику.
Blue Fire
Аркадный платформер в котором вы путешествуйте по погибшему миру Полутьмы, исследуя уникальные локации, полные разнообразных врагов, опасных испытаний и коллекционных предметов.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
Inertial Drift
Аркадная гонка, действие которой происходит в будущем в ретро-стиле девяностых. Автомобили обладают уникальной физикой и твинстик-управлением.
When the Past was Around
Трогательная приключенческая игра о любви, и о том, что важно уметь отпускать и двигаться дальше, а также всей радости и печали, что сопровождает нас во время этого переживания.
Также есть игры доступные без GOLD статуса.
Metal Slug 3 (Израиль)
Задорная стрелялка с видом сбоку родом с аркадных автоматов 2000 года. Компании бравых вояк противостоят армии вооруженных солдат, гигантских ракообразных, древних мумий и колоссальных размеров роботов. В нашем распоряжении набор пушек и боевая техника.
Ikaruga (Аргентина)
Вертикальная стрелялка с полярным геймплеем. Управляя воздушным кораблем, вам предстоит не только уничтожать противников, но и переключать вовремя режимы полярности, чтобы поглощать вражеский огонь.
Sensible World of Soccer (Южная Корея)
Схематичные, но очень динамичный аркадный симулятор футбола с видом сверху.
Также в Microsoft Store есть раздел «бесплатными играми». Среди демоверсий и вступительных эпизодов там можно найти и полноценные проекты, такие как Too Human или дилогию культового шутера Crackdown и Crackdown 2.