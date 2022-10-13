Яндекс игры

«Яндекс» бесплатно научит создавать игры и зарабатывать на них

Артем
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Яндекс Игры запускают бесплатный курс по созданию и продвижению игр на движке Unity.

Если вы давно хотели вкатиться в геймдев, то «Яндекс Игры» предоставляет отличную возможность по осуществлению вашей мечты. Бесплатный курс обучения поможет начинающему разработчику освоить навыки создания игр на движке Unity и монетизировать их. Участники получат знания теории и практики создания игр с нуля. 


Интернет, 13 октября 2022 г. — Яндекс Игры запускают бесплатный курс, который поможет даже начинающему разработчику научиться создавать игры на движке Unity и монетизировать их. Участники курса получат практический опыт разработки игры с нуля: от знакомства с принципами работы движка до создания полноценной игры и загрузки её в Яндекс Игры. 

Курс обучения состоит из видеоуроков и содержит дополнительные обучающие материалы. Полный курс займёт в среднем 10–12 часов, в котором будущие разработчики узнают о популярных тенденциях в мире видеоигр и создадут свой полноценный проект. 

Заключительные занятия расскажут, как загружать контент в Яндекс Игры, в том числе для аудитории из других стран, и сразу начать получать доход. 

Чтобы принять участие в курсе и познакомиться с его полной программой, нужно зарегистрироваться по этой ссылке.
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Источник:
Яндекс игры
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