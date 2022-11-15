За дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 придётся заплатить







Студия CD Projekt Red (CDPR) официально заявила, что игрокам придётся отдельно докупать будущее дополнение Phantom Liberty для игры Cyberpunk 2077.



В интервью порталу GamesRadar PR-директор CDPR Радек Грабовски отметил, что пока разработчики не могут раскрыть цену за DLC, но оно точно «будет дешевле, чем полноценные игры». Напомним, что на момент запуска сама Cyberpunk 2077 стоила $60.



Согласно официальному пресс-релизу, дополнение Phantom Liberty предложит главному персонажу, Ви, поработать шпионом на правительство Новых Соединенных Штатов Америки. Релиз запланирован на 2023 год, но точные сроки не разглашаются. Кстати, DLC будет доступно только на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК, владельцы консолей PS4 и Xbox One его не получат.