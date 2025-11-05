За императора! Вышел первый трейлер Warhammer Survivors





Авторы бумер-шутера Warhammer 40 000: Boltgun и создатель хитовой Vampire Survivors объединят вселенные в «рогалике» Warhammer Survivors.

Об этом стало известно после выхода дебютного трейлера, в котором показаны несколько геймплейных кадров и катсцен.Игра заявлена, как официальный клон Vampire Survivors. Как и прежде, игрокам предстоит сражаться с полчищами врагов, повышать уровень и комбинировать накопленные способности.На старте обещают шесть персонажей по вселенной «вахи», среди которых замечены Малум Коэдо, Лука, Нив Чёрный коготь и Готрек Гурниссон, а также несколько режимов, включая кооператив на четырех игроков.Релиз Warhammer Survivors состоится в 2026-м на ПК. Заявлен русский перевод.