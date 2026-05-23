Задорный экшен LEGO Batman слили на торренты

Еще одну игру с Denuvo полноценно взломали.За очередное взятие «антпиратской крепости» взялся voices38. Хакер научился в кратчайшие сроки обходить защиту Denuvo без использования «гипервизора», и очередным примером стала свежая LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Её уже можно найти на популярном российском торрент-трекере в Portable‑версии весом около 40 ГБ. Официальный релиз делюксового издания для предзаказавших состоялся 19 мая, а массовый запуск — 22 мая.LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight — это экшен в открытом мире, в котором все локации и персонажи словно ожившие фигурки знаменитого конструктора, а механика боя опирается на культовую серию Arkham. В игре есть поддержка сплит‑скрина для совместного прохождения и русские субтитры.