Жуткая Little Nightmares 3 появилась на торрентах

Студия Supermassive Games (The Dark Pictures, Until Dawn) выпустила Little Nightmares III. Игра вышла на ПК, а также на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Создатели решили обойтись без антипиратского софта, что быстро заметили хакеры из RUNE. Буквально сразу после релиза игра оказалась на торрентах.Главной особенностью хоррора Little Nightmares III стала возможность пройти игру вместе с живым напарником, чего не хватало в прошлых частях. Стоит отметить, что кооператив доступен только по сети. Вдвоем у одного монитора или телевизора пройти игру пройти нельзя. Если начать кампанию в одиночку, игроку предложат выбрать одного из двух персонажей, вторым будет управлять искусственный интеллект, как это было сделано в сиквеле.