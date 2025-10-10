Жуткая Little Nightmares 3 появилась на торрентах

Из-за отсутствия антипиратской защиты игру слили на трекеры в день релиза.
Главной особенностью хоррора Little Nightmares III стала возможность пройти игру вместе с живым напарником, чего не хватало в прошлых частях. Стоит отметить, что кооператив доступен только по сети. Вдвоем у одного монитора или телевизора пройти игру пройти нельзя. Если начать кампанию в одиночку, игроку предложат выбрать одного из двух персонажей, вторым будет управлять искусственный интеллект, как это было сделано в сиквеле.