Жуткая Little Nightmares 3 появилась на торрентах

Артем
ияваптяапьтяапь.png

Из-за отсутствия антипиратской защиты игру слили на трекеры в день релиза.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Студия Supermassive Games (The Dark Pictures, Until Dawn) выпустила Little Nightmares III. Игра вышла на ПК, а также на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Создатели решили обойтись без антипиратского софта, что быстро заметили хакеры из RUNE. Буквально сразу после релиза игра оказалась на торрентах.

Снимок экрана 2025-10-10 111249.png

Главной особенностью хоррора Little Nightmares III стала возможность пройти игру вместе с живым напарником, чего не хватало в прошлых частях. Стоит отметить, что кооператив доступен только по сети. Вдвоем у одного монитора или телевизора пройти игру пройти нельзя. Если начать кампанию в одиночку, игроку предложат выбрать одного из двух персонажей, вторым будет управлять искусственный интеллект, как это было сделано в сиквеле.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Раскрыты сроки релиза PlayStation 6
Файтинг 2XKO от создателей League of Legends уже доступен на ПК
Десятки игр внезапно пропали из Steam и других магазинов. Что произошло?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии