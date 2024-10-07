Зомби-хоррор Resident Evil 2 выйдет на iPhone и Mac под Новый год

Студия Capcom наконец-то раскрыла дату релиза очередной части популярной франшизы Resident Evil 2 на iOS и macOS. Релиз на девайсы Apple состоится 31 декабря.
На текущий момент в App Store доступны: Resident Evil 4, Resident Evil 7: Biohazard и Resident Evil 8: Village. Игры работают на iPhone 15 Pro и новее, а также на iPad и Mac с чипами M-серии. Вторую часть игры Apple тизерила ещё летом на WWDC, но никаких сроков не было раскрыто.
Ремейк классической игры перенесёт геймеров в Раккун-Сити 1998 года, в самый разгар нашествия зомби. Как обычно, пролог можно будет пройти бесплатно, а полная стоимость будет объявлена позже.
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