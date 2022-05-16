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Россиянам смягчили правила переводов за границу. Как теперь это работает?

Денис
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ЦБ РФ повысил лимит на перевод средств средств со счета в российском банке за рубеж для физических лиц с десяти до 50 тысяч долларов в месяц. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Если перевод осуществляется в другой валюте, то сумма должна быть эквивалентной выше указанным. ЦБ постепенно увеличивает максимальную сумму. С начала марта она была ограничена до $5 тыс. В апреле лимит был увеличен до $10 тыс.

Запрет не коснется трансакций через компании, оказывающие услуги по переводу средств без открытия счета. В этом случае резиденты и нерезиденты дружественных стран могут переводить не более $5 тыс. Ограничения ЦБ действуют до 30 сентября.

Переводы за границу по-прежнему запрещены физическим и юридическим лицам из стран, поддерживающих санкции, и не работающим в России. 
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