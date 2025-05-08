10 фильмов, которые стоит посмотреть в День Победы

К 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны мы собрали десять лент, среди которых есть как не тлеющая классика советского кино, так и высокооцененные фильмы последних лет.
Содержание• Брестская крепость
• Иди и смотри
• Звезда
• Живые и мертвые
• Я — русский солдат
• Завтра была война
• Калашников
• В бой идут одни «старики»
• Первый Оскар
• В августе 44-го
Брестская крепость
• Год: 2010
• Страна: Россия
• Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0
• Режиссер: Александр Котт
• В ролях: Алексей Копашов, Андрей Мерзликин, Павел Деревянко, Александр Коршунов, Максим Костромыкин и другие
22 июня 1941 год. В первые дни наступления немецко-фашистских захватчиков Брестская крепость принимает на себя удар. Командир полка Петр Гаврилов, комиссар Ефим Фомин и начальник девятой погранзаставы Андрей Кижеватов возглавляют три главных очага сопротивления, чтобы дать отпор врагу.
Иди и смотри
• Год: 1985
• Страна: СССР
• Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3
• Режиссер: Элем Климов
• В ролях: Алексей Кравченко, Ольга Миронова, Любомирас Лауцявичюс, Владас Багдонас, Юри Лумисте и другие
1943 год, Великая Отечественная война. Флёра, подросток из деревни, вопреки материнской воле, уходит в лес к партизанам, где знакомиться с девушкой Глашей. Несмотря на рвение, юнца не берут в бой. Командир отряда Косач, чтобы уберечь подростка, оставляет его при хозвзводе, не предполагая, какие зверства ждут людей в этом «тылу».
Звезда
• Год: 2002
• Страна: Россия
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8
• Режиссер: Николай Лебедев
• В ролях: Игорь Петренко, Алексей Панин, Артем Семакин, Алексей Кравченко, Анатолий Гущин и другие
Лето 1944 года, Красная Армия ведет бои на подступах к западной границе СССР. В тыл врага отправляется группа молодых разведчиков с позывным «Звезда». В их руках судьба фронта, но цена задания оказывается слишком высока.
Живые и мертвые
• Год: 1963
• Страна: СССР
• Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4
• Режиссер: Александр Столпер
• В ролях: Кирилл Лавров, Анатолий Папанов, Олег Ефремов, Михаил Ульянов, Олег Табаков и другие
Во время отпуска журналист Иван Синцов узнает о вероломном нападении нацистской Германии. Будучи фронтовым корреспондентом он становится свидетелем тяжелых событий первых месяцев войны и многочисленных отступлений 1941 года.
Я — русский солдат
• Год: 1995
• Страна: Россия
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7
• Режиссер: Андрей Малюков
• В ролях: Дмитрий Медведев, Милена Цховребова-Агранович, Александр Лырчиков, Дмитрий Ошеров, Алексей Булдаков и другие
21 июня 1941 год. За несколько часов до войны выпускник пограничного училища Коля Плужников, бывший московский школьник, попадает в приграничный Брест, где знакомится с поварихой командирской столовой. Вместе они неторопливо возвращаются в часть по улочкам Бреста. А утром молодой лейтенант уже берет на себя командование гарнизоном и вступает первое сражение с фашистами.
Завтра была война
• Год: 1987
• Страна: СССР
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7
• Режиссер: Юрий Кара
• В ролях: Сергей Никоненко, Нина Русланова, Вера Алентова, Наталья Негода, Ирина Чериченко и другие
Начало сороковых. Простые советские старшеклассники учатся в школе, стараются быть правильными и идейными. Но не всегда привитая «правильность» совпадает с внутренними их убеждениями — им сложно смириться с тем, что их родные и любимые люди внезапно оказываются «врагами народа».
Калашников
• Год: 2020
• Страна: Россия
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9
• Режиссер: Константин Буслов
• В ролях: Юрий Борисов, Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин, Виталий Хаев и другие
Калашников, парень-самоучка 28 лет. Его фамилия известна во всем мире. Но не все знают насколько долгим и тернистым был его путь к созданию легендарного АК-47 — автомата, который по сей день является символом оружейной мысли нашего времени.
В бой идут одни «старики»
• Год: 1973
• Страна: СССР
• Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2
• Режиссер: Леонид Быков
• В ролях: Леонид Быков, Сергей Подгорный, Сергей Иванов, Рустам Сагдуллаев, Евгения Симонова и другие
Эта эскадрилья стала «поющей» — так капитан Титаренко подбирал себе новичков. Его «старикам» было не больше двадцати, но «желторотиков», пополнение из летных училищ ускоренного выпуска, в бой все равно, по возможности, не пускали. Им еще многое предстояло испытать — и жар боев, и радость первой победы над врагом, и величие братства, скрепленного кровью, и первую любовь, и горечь утраты... И настанет день, когда по команде «в бой идут одни старики» бывшие желторотики бросятся к своим самолетам.
Первый Оскар
• Год: 2020
• Страна: Россия
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2
• Режиссер: Сергей Мокрицкий
• В ролях: Алексей Кашников, Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер, Андрей Мерзликин и другие
Осень, 1941 год. Немецкие войска подступают к Москве. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются эвакуироваться и отправляются на фронт, чтобы с кинокамерами ринуться в эпицентре битвы за Москву. Вскоре в Лос-Анджелесе стартует 15-я церемония вручения премии «Оскар», на которую будет претендовать советский документальный фильм.
В августе 44-го
• Год: 2001
• Страна: Россия, Беларусь
• Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3
• Режиссер: Михаил Пташук
• В ролях: Евгений Миронов, Владислав Галкин, Юрий Колокольников, Беата Тышкевич, Алексей Петренко и другие
Лето 1944. До Великой Победы остается еще около года. Белоруссия уже освобождена, однако с ее территории регулярно выходит в эфир группа лазутчиков, передавая врагам данные о советских войсках. На поиски шпионов, в район регулярных выходов в эфир запеленгованной рации, был послан отряд разведчиков, во главе с офицером СМЕРШа.