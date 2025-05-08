10 фильмов, которые стоит посмотреть в День Победы





К 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны мы собрали десять лент, среди которых есть как не тлеющая классика советского кино, так и высокооцененные фильмы последних лет. К 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны мы собрали десять лент, среди которых есть как не тлеющая классика советского кино, так и высокооцененные фильмы последних лет. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание

Брестская крепость

Иди и смотри

Звезда

Живые и мертвые

Я — русский солдат

Завтра была война

Калашников

В бой идут одни «старики»

Первый Оскар

В августе 44-го

2010Россия: 8,0Александр Котт: Алексей Копашов, Андрей Мерзликин, Павел Деревянко, Александр Коршунов, Максим Костромыкин и другие22 июня 1941 год. В первые дни наступления немецко-фашистских захватчиков Брестская крепость принимает на себя удар. Командир полка Петр Гаврилов, комиссар Ефим Фомин и начальник девятой погранзаставы Андрей Кижеватов возглавляют три главных очага сопротивления, чтобы дать отпор врагу.1985СССР: 8,3Элем КлимовАлексей Кравченко, Ольга Миронова, Любомирас Лауцявичюс, Владас Багдонас, Юри Лумисте и другие1943 год, Великая Отечественная война. Флёра, подросток из деревни, вопреки материнской воле, уходит в лес к партизанам, где знакомиться с девушкой Глашей. Несмотря на рвение, юнца не берут в бой. Командир отряда Косач, чтобы уберечь подростка, оставляет его при хозвзводе, не предполагая, какие зверства ждут людей в этом «тылу».2002Россия7,8Николай ЛебедевИгорь Петренко, Алексей Панин, Артем Семакин, Алексей Кравченко, Анатолий Гущин и другиеЛето 1944 года, Красная Армия ведет бои на подступах к западной границе СССР. В тыл врага отправляется группа молодых разведчиков с позывным «Звезда». В их руках судьба фронта, но цена задания оказывается слишком высока.1963СССР8,4Александр СтолперКирилл Лавров, Анатолий Папанов, Олег Ефремов, Михаил Ульянов, Олег Табаков и другиеВо время отпуска журналист Иван Синцов узнает о вероломном нападении нацистской Германии. Будучи фронтовым корреспондентом он становится свидетелем тяжелых событий первых месяцев войны и многочисленных отступлений 1941 года.1995Россия7,7Андрей МалюковДмитрий Медведев, Милена Цховребова-Агранович, Александр Лырчиков, Дмитрий Ошеров, Алексей Булдаков и другие21 июня 1941 год. За несколько часов до войны выпускник пограничного училища Коля Плужников, бывший московский школьник, попадает в приграничный Брест, где знакомится с поварихой командирской столовой. Вместе они неторопливо возвращаются в часть по улочкам Бреста. А утром молодой лейтенант уже берет на себя командование гарнизоном и вступает первое сражение с фашистами.1987СССР7,7Юрий КараСергей Никоненко, Нина Русланова, Вера Алентова, Наталья Негода, Ирина Чериченко и другиеНачало сороковых. Простые советские старшеклассники учатся в школе, стараются быть правильными и идейными. Но не всегда привитая «правильность» совпадает с внутренними их убеждениями — им сложно смириться с тем, что их родные и любимые люди внезапно оказываются «врагами народа».2020Россия7,9Константин БусловЮрий Борисов, Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин, Виталий Хаев и другиеКалашников, парень-самоучка 28 лет. Его фамилия известна во всем мире. Но не все знают насколько долгим и тернистым был его путь к созданию легендарного АК-47 — автомата, который по сей день является символом оружейной мысли нашего времени.1973СССР8,2Леонид БыковЛеонид Быков, Сергей Подгорный, Сергей Иванов, Рустам Сагдуллаев, Евгения Симонова и другиеЭта эскадрилья стала «поющей» — так капитан Титаренко подбирал себе новичков. Его «старикам» было не больше двадцати, но «желторотиков», пополнение из летных училищ ускоренного выпуска, в бой все равно, по возможности, не пускали. Им еще многое предстояло испытать — и жар боев, и радость первой победы над врагом, и величие братства, скрепленного кровью, и первую любовь, и горечь утраты... И настанет день, когда по команде «в бой идут одни старики» бывшие желторотики бросятся к своим самолетам.2020Россия7,2Сергей МокрицкийАлексей Кашников, Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер, Андрей Мерзликин и другиеОсень, 1941 год. Немецкие войска подступают к Москве. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются эвакуироваться и отправляются на фронт, чтобы с кинокамерами ринуться в эпицентре битвы за Москву. Вскоре в Лос-Анджелесе стартует 15-я церемония вручения премии «Оскар», на которую будет претендовать советский документальный фильм.2001Россия, Беларусь: 8,3Михаил ПташукЕвгений Миронов, Владислав Галкин, Юрий Колокольников, Беата Тышкевич, Алексей Петренко и другиеЛето 1944. До Великой Победы остается еще около года. Белоруссия уже освобождена, однако с ее территории регулярно выходит в эфир группа лазутчиков, передавая врагам данные о советских войсках. На поиски шпионов, в район регулярных выходов в эфир запеленгованной рации, был послан отряд разведчиков, во главе с офицером СМЕРШа.