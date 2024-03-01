Взлеты и падения: 11 фильмов и сериалов про стартапы, IT и бизнес

Бета / Betas

Год: 2013

2013 Рейтинг IMDb: 6,9

6,9 Режиссер: Майкл Леманн, Тодд Штраус-Шульсон, Энди Теннант и другие

Майкл Леманн, Тодд Штраус-Шульсон, Энди Теннант и другие В ролях: Джо Диникол, Каран Сони, Джон Дэйли, Чарли Сэкстон, Майя Эрскин и другие

Джо Диникол, Каран Сони, Джон Дэйли, Чарли Сэкстон, Майя Эрскин и другие Продолжительность: 11 серий, ~27 минут

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Против гигантов / The Playlist

Год: 2022

2022 Рейтинг IMDb: 7,4

7,4 Режиссер: Пер-Олав Соренсен, Халлгрим Хёуг

Пер-Олав Соренсен, Халлгрим Хёуг В ролях: Эдвин Эндре, Кристиан Хильборг, Северия Янушаускайте, Гизем Эрдоган, Элла Рэппич, Лукас Серби и другие

Эдвин Эндре, Кристиан Хильборг, Северия Янушаускайте, Гизем Эрдоган, Элла Рэппич, Лукас Серби и другие Продолжительность: 6 серий, ~45 минут

Код на миллиард долларов / The billion dollar code

Год: 2021

2021 Рейтинг IMDb: 8,0

8,0 Режиссер: Роберт Тальхайм

Роберт Тальхайм В ролях: Леонард Шайхер, Мариус Арендт, Марк Вашке, Мишель Матичевич, Лавиния Вильсон и другие

Леонард Шайхер, Мариус Арендт, Марк Вашке, Мишель Матичевич, Лавиния Вильсон и другие Продолжительность: 4 серии, ~65 минут

Не сработало / WeСrashed

Год: 2022

2022 Рейтинг IMDb: 7,3

7,3 Режиссер: Гленн Фикарра, Джон Рекуа, Кори Финли и другие

Гленн Фикарра, Джон Рекуа, Кори Финли и другие В ролях: Энн Хэтэуэй, Джаред Лето, Кайл Марвин, Энтони Эдвардс, Тео Стокман и другие

Энн Хэтэуэй, Джаред Лето, Кайл Марвин, Энтони Эдвардс, Тео Стокман и другие Продолжительность: 8 серий, ~53 минуты

FYRE: величайшая вечеринка, которая не состоялась / FYRE: The Greatest Party That Never Happened

Год: 2019

2019 Рейтинг IMDb: 7,2

7,2 Режиссер: Крис Смит

Крис Смит В ролях: Билли МакФарланд, Джейсон Белл, Габриэль Блюстоун, Шиянг Ден, Джа Рул и другие

Билли МакФарланд, Джейсон Белл, Габриэль Блюстоун, Шиянг Ден, Джа Рул и другие Продолжительность: 1 час 37 минут

Основатель / The Founder

Год: 2016

2016 Рейтинг IMDb: 7,2

7,2 Режиссер: Джон Ли Хэнкок

Джон Ли Хэнкок В ролях: Майкл Китон, Ник Офферман, Джон Кэрролл Линч, Линда Карделлини, Б.Дж. Новак и другие

Майкл Китон, Ник Офферман, Джон Кэрролл Линч, Линда Карделлини, Б.Дж. Новак и другие Продолжительность: 1 час 55 минут

Винил / Vinyl

Год: 2016

2016 Рейтинг IMDb: 7,7

7,7 Режиссер: Аллен Култер, Джон С. Бейрд, С.Дж. Кларксон и другие

Аллен Култер, Джон С. Бейрд, С.Дж. Кларксон и другие В ролях: Бобби Каннавале, Пол Бен-Виктор, П.Дж. Бирн, Макс Казелла, Ато Эссандо и другие

Бобби Каннавале, Пол Бен-Виктор, П.Дж. Бирн, Макс Казелла, Ато Эссандо и другие Продолжительность: 10 серий, ~ 60 минут

Пятая власть / The Fifth Estate

Год: 2013

2013 Рейтинг IMDb: 6,2

6,2 Режиссер: Билл Кондон

Билл Кондон В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Даниэль Брюль, Дэвид Тьюлис, Алисия Викандер, Лора Линни и другие

Бенедикт Камбербэтч, Даниэль Брюль, Дэвид Тьюлис, Алисия Викандер, Лора Линни и другие Продолжительность: 2 часа 8 минут

Джой / Joy

Год: 2015

2015 Рейтинг IMDb: 6,6

6,6 Режиссер: Дэвид О Рассел

Дэвид О Рассел В ролях: Дженнифер Лоуренс, Роберт Де Ниро, Брэдли Купер, Эдгар Рамирес, Дайан Лэдд и другие

Дженнифер Лоуренс, Роберт Де Ниро, Брэдли Купер, Эдгар Рамирес, Дайан Лэдд и другие Продолжительность: 2 часа 4 минуты

Стартап

Год: 2014

2014 Рейтинг IMDb: 4,7

4,7 Режиссер: Евгений Ткачук

Евгений Ткачук В ролях: Евгений Ткачук, Шамиль Хаматов, Иева Андреевайте, Семен Морозов, Эммануил Виторган и другие

Евгений Ткачук, Шамиль Хаматов, Иева Андреевайте, Семен Морозов, Эммануил Виторган и другие Продолжительность: 1 час 32 минуты

На взводе: битва за Uber Super / Pumped: the battle for Uber

Год: 2022

2022 Рейтинг IMDb: 7,3

7,3 Режиссер: Джон Дал, Зетна Фуэнтес, Дэниэл Грэй Лонгино и другие

Джон Дал, Зетна Фуэнтес, Дэниэл Грэй Лонгино и другие В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Кайл Чендлер, Керри Бише, Ума Турман, Бабак Тафти и другие

Джозеф Гордон-Левитт, Кайл Чендлер, Керри Бише, Ума Турман, Бабак Тафти и другие Продолжительность: 7 серий, ~53 минуты

Компьютерные программы, сервисы, приложения давно стали неотемлемой частью жизни каждого из нас. Заказать такси или доставку еды дело пары минут, а чтобы послушать свежий альбом любимой группы уже не надо искать его на прилавках магазинов. Все доступно прямо с экрана смартфона. Однако все эти удобства не рождаются из воздуха, а их создатели проходят по девять кругов ада, пытаясь выделиться и остаться на плаву среди жестокой рыночной конкуренции. И далеко не всем это удается. Об этом расскажет наша тематическая подборка фильмов и сериалов.Мир современных технологий развивается каждое мгновение, достаточно «оседлать» алгоритм и создать собственное приложение, и ты король Кремниевой долины. Так считали четверо программистов, создавая свой стартап. Однако помимо знаний в IT и хорошей идеи необходимы огромные вложения для его реализации. И поиск инвесторов оказался куда сложнее написания бета-версии программы.Приложение, с которым работают герои сериала, является прообразом программы BRB, реального проекта Nearby.Сериал об одном из самых известных музыкальных сервисов — Spotify. В 2006 году интернет-бизнесмен Дэниель Эк создал революционную стриминговую платформу, которая позволяла бесплатно и законно слушать треки и подкасты. Больше 12 лет Шведская компания приносила убытки, несмотря на регулярную поддержку со стороны инвесторов. Конец 2018-го и начало 2019-го — самый прибыльный период в истории сервиса. На тот момент его аудитория составляла свыше 248 млн аккаунтов, 113 млн из которых — платные.Берлин, 1990-ые. Художник и хакер — Карстен и Юрий, изобретают новый способ увидеть мир. Они создают сервис TerraVision — предшественника современного Google Earth. Спустя 20 лет авторы разработки решают судиться с техногигантом за нарушение патентных прав.Бизнесмены Адам Нейман и Мигель МакКелви основали в 2010 году коворкинговую сеть WeWork, которая привлекла около $12,8 млрд инвестиций. Спустя 9 лет, после неудачного распоряжения акциями, на компанию обрушилась критика СМИ. Газеты окрестили проект крупнейшим провалом в истории стартапов. Масла в огонь добавило эксцентрическое поведение Адама в отношении сотрудников. За 6 месяцев стоимость компании упала с $37 млрд до $10 млрд. А в октябре этого же года SoftBank заплатил Нейману около $1,7 млрд, чтобы тот ушел с должности управляющего WeWork.Вместо музыкантов — пустая сцена, комфортабельные виллы оказались палатками, а вместо «мишленовского» стола — сухой паек. Так встретил гостей Fyre Festival — амбициозный фест на Багамских островах. Стоимость билетов достигала $400 тыс, а спустя двое суток свободных мест уже не было. Организатора фестиваля осудили за мошенничество и приговорили к шести годам заключения.Фильм рассказывает реальную история создания сети ресторанов быстрого питания McDonald’s. Стартаперы Дик и Мак Макдоналды придумали, как готовить гамбургеры всего за 30 секунд. Однако братья так и не вышли бы за пределы маленькой закусочной без помощи Рэя Крока — продавца миксеров и гениального бизнесмена.Ричи Финестра — владелец звукозаписывающего лейбла American Century на грани банкротства. В попытках возродить популярный бренд, герой пытается придумать новое направление в бизнесе. Но все тщетно, пока под руку не подворачивается молодая группа со свежим звучанием.Сериал продюсировали Мартин Скорсезе и Мик Джаггер. Он рассказывает о том, как развивать бизнес в постоянно меняющихся условиях.История создания самого скандального стартапа в мире WikiLeaks. Цель проекта — придать огласке секретную информацию, которая кроется в документах о высокопоставленных чиновниках и военных делах Америки. Главный герой — Джулиан Ассанж, признанный врагом США. Через WikiLeaks он смог рассказать правду согражданам обо всех правительственных преступлениях.Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю предпринимательницы Джой Мангано и ее компании Arma Products. Американка итальянского происхождения изобрела чудо-швабру. Заручившись поддержкой домохозяек, к 2000-му году было продано свыше 10 млн экземпляров необычного товара.Действия ленты разворачиваются в 90-х годах. Группа IT-шников решаются создать проект небывалых масштабов. Путем проб и ошибок молодые люди смогли дорасти до крупнейше империи, масштабов которых страна не видела ранее.Прототипами главных героев стали основателей поискового сервиса «Яндекс», который является крупнейшим ресурсом в России.Тревис Каланик совместно с Гарретом Кэмпом в 2009 году основали. Проект привлек $11 млн инвестиций от венчурной компании Benchmark. Количество желающих примкнуть к бизнесу росло с геометрической прогрессией, а вложенные суммы перевалили за $11,5 млрд.Каланика обвиняли в домогательствах, рабских условиях труда, и других не самых чистых делах. В 2017 году он покинул пост гендиректора Uber, продав 90% своей доли в компании за $2,5 млрд.