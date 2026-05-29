20 крутых мультсериалов, которые не стоит смотреть с детьми

Содержание

Рик и Морти / Rick and Morty

Царство падальщиков / Scavengers Reign

Частые побочные явления / Common Side Effects

Неуязвимый / Invincible

Полночные откровения / The Midnight Gospel

Аркейн / Arcane

Любовь, смерть и роботы / Love, Death & Robots

Спецагент Арчер / Archer

Металлопокалипсис / Metalocalypse

Домашнее видео / Home Movies

Последний человек / Lastman

Первобытный / Primal

Братья Вентура / The Venture Bros

Пантеон / Pantheon

Сумерки богов / Twilight of the Gods

Что если...? / What If...?

Голубоглазый самурай / Blue Eye Samurai

Кастлевания / Castlevania

По ту сторону изгороди / Over the Garden Wall

Киберпанк: бегущий по краю / Cyberpunk: Edgerunners

Анимация давно перестала быть детским развлечением. Сегодня мультсериалы могут быть смесью диких научно-фантастических концептов, зубодробительного экшена, глубокой драмы и юмора на грани фола. И если привычные сериалы уже вызывают зевоту, мы собрали для вас 20 крутых проектов для взрослых, в которых есть все: от безумных путешествий по галактикам и мрачного постапокалипсиса до психоделической философии и альтернативной супергероики.• Год выпуска: 2013 — настоящее время• Страна: США• Жанр: комедия, фантастика, приключения• Рейтинг IMDb: 9.1• Режиссеры: Пит Мишелс, Джон Райс, Стивен Сандовал• Актеры: Джастин Ройланд, Крис Парнелл, Спенсер Грэммер, Сара Чок, Иэн Кардони• Продолжительность: 8 сезонов (81 серия)Гениальный, циничный и страдающий алкоголизмом ученый Рик Санчез поселяется в гараже и превращает жизнь своего забитого 14-летнего Морти в бесконечный научно-фантастический кошмар. Каждая серия — это безумный прыжок в другие измерения, где дед и внук то спасают вселенные, то разрушают их ради забавы, попутно ломая психику всей семье.• Год выпуска: 2023• Страна: США• Жанр: фантастика, драма, приключения• Рейтинг IMDb: 8.7• Режиссеры: Бенжи Брук, Винсент Цуй, Джонатан Джоб Нкондо• Актеры: Сунита Мани, Алия Шокат, Боб Стивенсон, Тед Трэвлстед, Поллианна Макинтош• Продолжительность: 1 сезон (12 серий)Межгалактический грузовой корабль терпит крушение на опасной планете. Выжившие члены экипажа разбиваются на несколько групп и пытаются найти способ спастись. Окружающий мир живет здесь по своим абсолютно чуждым человеку законам, а местная флора и фауна могут как спасти тебя, так и уничтожить за секунду.• Год выпуска: 2024 — настоящее время• Страна: Франция• Жанр: триллер, драма, комедия• Рейтинг IMDb: 8,5• Режиссеры: Бенжи Брук, Камилла Бозек, Шон Бакелв• Актеры: Дэвид Кинг, Эмили Пендергаст, Майк Джадж, Марта Келли, Джозеф Андерсон• Продолжительность: 1 сезон (10 серий)Однажды в руки микологу Маршаллу Кусо попадает Голубой Ангел — редкий перуанский гриб, способный исцелять любые болезни. Своим открытием он делится с фармацевтом, которая скептически отнеслась к идее «волшебного лекарства», пока гриб не помогает ее матери от неизлечимого недуга. С этого момента за Маршаллом и Голубым Ангелом начинают охоту фармгиганты, правительство и даже коллеги-ученые. Но, несмотря на смертельную опасность, он продолжает бороться за свою мечту — создать лекарство, которое будет доступно всем.• Год выпуска: 2021 — настоящее время• Страна: США• Жанр: боевик, супергероика, драма• Рейтинг IMDb: 8.7• Режиссеры: Джефф Аллен, Пол Фурмингер, Соль Чои• Актеры: Стивен Ян, Дж.К. Симмонс, Сандра О, Зази Битц, Уолтон Гоггинс• Продолжительность: 4 сезона (32 серии)Марк Грейсон — обычный старшеклассник, если не считать того, что его отец — Омни-Мэн, самый могущественный супергерой на Земле. В 17 лет у Марка наконец прорезаются собственные силы, и он с восторгом начинает учиться быть защитником планеты под руководством папы. Вот только реальный мир супергероев оказывается совсем не похож на сказку: он залит кровью, полон жестоких компромиссов, а главный враг человечества может оказаться ближе, чем кажется.• Год выпуска: 2020• Страна: США• Жанр: приключения, комедия, философия• Рейтинг IMDb: 8.2• Режиссеры: Майк Л. Мэйфилд• Актеры: Фил Хендри, Дункан Трасселл, Джои Диаз, Стив Литтл• Продолжительность: 1 сезон (8 серий)Космический подкастер Клэнси живет в психоделическом измерении. Для своего шоу он путешествует по гибнущим мирам на разных планетах и берет интервью у местных жителей. И пока вокруг происходит тотальный апокалипсис, взрываются зомби или рушатся города, Клэнси и его гости спокойно и глубоко обсуждают о жизни, смерти, прощении и смысле бытия.• Год выпуска: 2021 — 2024• Страна: США, Франция• Жанр: фэнтези, боевик, драма• Рейтинг IMDb: 9.0• Режиссеры: Паскаль Шаррю, Жером Комбе, Арно Делорд• Актеры: Хейли Стайнфелд, Элла Пернелл, Кевин Алехандро, Гарри Ллойд, Токс Олагундойе• Продолжительность: 2 сезона (18 серий)Утопический, сияющий прогрессом Пилтовер и мрачный, угнетенный подземный город Заун находятся на грани войны. В центре противостояния оказываются две сестры — Вай и Джинкс. Разлученные в детстве, они стоят по разные стороны баррикад. Это потрясающая по визуалу и накалу эмоций история о том, как амбиции ломают судьбы, а благие намерения приводят к катастрофе.• Год выпуска: 2019 — настоящее время• Страна: США• Жанр: фантастика, ужасы, комедия• Рейтинг IMDb: 8.4• Режиссеры: Тим Миллер, Дженнифер Ю Нельсон, Альберто Мьельго• Актеры: Фред Таташиор, Скотт Уайт, Нолан Норт, Стивен Пейси, Эмили О’Брайен• Продолжительность: 4 сезона (45 серий)Антология короткометражных фильмов, где каждая серия создана новой командой аниматоров в своем уникальном стиле — от гиперреалистичной 3D-графики до классического рисунка. Вас швыряют из одной безумной вселенной в другую: то в далекий космос с жуткими тварями, то в альтернативную историю, где австрийский диктатор умирает десятком разных способов, то гуляем среди останков цивилизации в компании трех роботов.• Год выпуска: 2009 — 2023• Страна: США• Жанр: комедия, боевик, детектив• Рейтинг IMDb: 8.3• Режиссеры: Брайан Фордни, Адам Рид, Мак Кристиансен• Актеры: Эйч Джон Бенжамин, Джуди Грир, Эмбер Нэш, Крис Парнелл, Джессика Уолтер• Продолжительность: 14 сезонов (142 серий)Стерлинг Арчер — крутой шпион, у которого есть харизма, отличная подготовка и... тонна комплексов, алкоголизм и невыносимый характер. Он работает в агентстве, которым заправляет его деспотичная мамаша. Вместо спасения мира команда шпионов постоянно погрязает в офисных интригах, бытовых разборках, глупых спорах и язвительных подколах, превращая любую секретную миссию в сумасшедший фарс.• Год выпуска: 2006 — 2013• Страна: США• Жанр: комедия, ужасы, музыка• Рейтинг IMDb: 8.3• Режиссеры: Брендон Смолл, Джон Снейдер, Крис Приноски• Актеры: Брендон Смолл, Томми Блача, Марк Хэмилл, Виктор Брандт, де Трэвлстед• Продолжительность: 4 сезона (62 серии)Dethklok — величайшая дэт-метал группа в истории. Они настолько популярны и богаты, что их экономика равна уровню огромной страны, а фанаты готовы пачками умирать на их концертах (и регулярно это делают из-за полного отсутствия техники безопасности), что личный юрист артистов. Сами металюги при этом капризные, инфантильные идиоты, которые не могут в магазин сходить самостоятельно, а вот пить галлонами спиртное и призвать древнее финское зло — запросто.• Год выпуска: 1999 — 2004• Страна: США• Жанр: комедия, драма• Рейтинг IMDb: 7.9• Режиссеры: Лорен Бушар, ле Трэвлстед• Актеры: Брендон Смолл, Эйч Джон Бенжамин, Мелисса Бардин Галски, Рони Капман, Лорен Бушар• Продолжительность: 4 сезона (52 серии)Восьмилетний Брендон Смолл мечтает стать великим режиссером. Вместе со своими верными друзьями Мелиссой и Джейсоном он круглыми сутками снимает на старую камеру любительские фильмы в подвале, на школьном дворе, в на дне рождения друга. В этих наивных, но забавных короткометражках дети бессознательно пытаются переварить совсем не детские проблемы: развод родителей Брендона, школьный буллинг и советы их вечно пьяного и абсолютно неадекватного футбольного тренера Джона МакГирка.• Год выпуска: 2016 — 2022• Страна: Франция• Жанр: боевик, фэнтези, триллер• Рейтинг IMDb: 8.1• Режиссеры: Жереми Перен, Жереми Хорау• Актеры: Марсаль Лемину, Маэлис Рикордо, Венсан Ропион, Патрик Бетюн, Барбара Беретта• Продолжительность: 2 сезона (32 серии)Ришар Алдана — харизматичный бездельник, боксер-неудачник и завсегдатай баров. Его жизнь летит к чертям, когда близкого друга и тренера похищает загадочный культ. Ришар втягивается в опасные разборки, где повседневный уличный мордобой переплетается с пугающей сверхъестественной силой из другого мира.• Год выпуска: 2019 — настоящее время• Страна: США• Жанр: боевик, приключения, фэнтези• Рейтинг IMDb: 8.7• Режиссеры: Геннди Тартаковский• Актеры: Аарон ЛаПланте, Том Кенни, Джон Олсон, Летиция Эйдо, Фред Татаскьор• Продолжительность: 3 сезона (27 серий)Действие разворачивается в доисторические времена. Динозавры находятся на грани вымирания, пещерный человек — на заре эволюции. Переживающие эпоху грандиозных перемен, представители этих двух видов объединяются, чтобы выжить в жестоком первобытном мире.• Год выпуска: 2003 — 2018• Страна: США• Жанр: комедия, фантастика, боевик• Рейтинг IMDb: 8.5• Режиссеры: Кристофер МакКаллок, Джексон Паблик• Актеры: Кристофер МакКаллок, Майкл Синтерниклаас, Джеймс Урбаняк, Патрик Варбертон, Стивен Раттацци• Продолжительность: 7 сезонов (85 серий)Жестокая сатира на старые приключенческие мультики. Доктор Расти Вентура — перспективный, но выгоревший ученый-неудачник, живет в тени своего гениального отца. Он путешествует по миру со своими сыновьями-подростками Хэнком и Дином — парнями не самыми умными и порой наивными. Парочка постоянно попадает в передряги, из которых всегда вытащит брутальный телохранитель Брок Самсон, который решает любые проблемы старым добрым ультранасилием.• Год выпуска: 2022 — 2023• Страна: США• Жанр: фантастика, драма, триллер• Рейтинг IMDb: 8.3• Режиссеры: Мел Родригез, Джуно Ли• Актеры: Кэти Чанг, Пол Дано, Розмари ДеУитт, Аарон Экхарт, Тейлор Шиллинг• Продолжительность: 2 сезона (16 серий)Над школьницей Мэдди издеваются одноклассники, но внезапно она начинает получать загадочные сообщения с поддержкой от неизвестного пользователя. Оказывается, это ее недавно умерший отец. Перед смертью его сознание было просканировали и загрузили в облако, сделав его первым в мире «Загруженным интеллектом». Вот только крупная корпорация, создавшая эту технологию, планирует использовать цифровое бессмертие ради тотального контроля над миром.• Год выпуска: 2024• Страна: США, Франция• Жанр: фэнтези, боевик, приключения• Рейтинг IMDb: 7.2• Режиссеры: Зак Снайдер, Джей Олива, Тим Миллер• Актеры: Сильвия Хукс, Стюарт Мартин, Пилу Асбек, Джон Ноубл, Петер Стормаре• Продолжительность: 1 сезон (8 серий)Кровавое и эпичное переосмысление скандинавских мифов от режиссера Зака Снайдера. Сигрид, жестокая воительница и дочь великанов. Во время ее свадьбы бог Тор устраивает кровавую бойню, убивая близких героини. Выжившая девушка клянется отомстить. Она собирает разношерстную команду из изгоев, провидцев и наемников, чтобы объявить личную войну заносчивым богам Асгарда.• Год выпуска: 2021 — 2025• Страна: США• Жанр: фантастика, супергероика, боевик• Рейтинг IMDb: 7.4• Режиссеры: Брайан Эндрюс, Стефан Франк• Актеры: Джеффри Райт, Хейли Этвелл, Бенедикт Камбербэтч, Сэмюэл Л. Джексон, Крис Хемсворт• Продолжительность: 3 сезона (26 серий)Космический наблюдатель следит за бесконечностью альтернативных реальностей во вселенной Marvel. Каждая серия задает один простой вопрос: «Что, если бы ключевое событие известной истории пошло иначе?». Что, если бы сыворотку суперсолдата получила Пегги Картер, а не Стив Роджерс? Что, если бы на Земле случился зомби-апокалипсис с участием Мстителей? Привычные сюжеты переворачиваются с ног на голову, часто приводя к пугающим финалам.• Год выпуска: 2023 — настоящее время• Страна: США, Франция• Жанр: боевик, драма, исторический• Рейтинг IMDb: 8.7• Режиссеры: Эрл А. Хибберт, Джейн Ву, Майкл Грин• Актеры: Майя Эрскин, Маси Ока, Даррен Барнет, Рэндолл Пак, Кэри-Хироюки Тагава• Продолжительность: 1 сезон (8 серий)Япония периода Эдо, границы страны наглухо закрыты для иноземцев. Мизу — молодая женщина смешанной расы, чьи голубые глаза считаются клеймом позора и «демоническим» признаком. Скрывая свой пол и лицо, она мастерски овладевает мечом и отправляется в кровавый путь мести. Ее цель — найти и убить четырех белых мужчин, которые много лет назад незаконно остались в Японии, ведь один из них — ее отец, сломавший жизнь ей и ее матери.• Год выпуска: 2017 — 2021• Страна: США• Жанр: фэнтези, ужасы, боевик• Рейтинг IMDb: 8.3• Режиссеры: Сэм Дитс, Адам Дитс, Спенсер Ван Дайк• Актеры: Ричард Армитидж, Джеймс Кэллис, Алехандра Рейносо, Грэм Мактавиш, Тео Джеймс• Продолжительность: 4 сезона (32 серии)Когда разъяренная и слепая толпа сжигает на костре жену графа Дракулы, обвинив ее в колдовстве, великий вампир объявляет войну всему человечеству. Он выпускает армию адских тварей, чтобы стереть Валахию с лица земли. Спасти невинных людей вызывается Тревор Бельмонт — последний представитель клана охотников на монстров. В компании со спасенной магессой Сифой и сыном самого Дракулы, Алукардом, он вступает в суровую битву с тьмой.• Год выпуска: 2014• Страна: США• Жанр: фэнтези, приключения, детектив• Рейтинг IMDb: 8.8• Режиссеры: Нат Кэш• Актеры: Элайджа Вуд, Колин Дин, Мелани Лински, Кристофер Ллойд, Сэмюэл Рамирез• Продолжительность: 1 сезон (10 серий)Два брата — тревожный старший Вирт и беззаботный маленький Грег — загадочным образом теряются в таинственном и мрачном лесу. Пытаясь найти дорогу домой, они встречают говорящую синюю птицу, старого дровосека и кучу странных обитателей леса. За сказочной и уютной осенней атмосферой скрывается глубокая, жутковатая притча, а по пятам за мальчиками ходит зловещий Зверь, выжидающий, когда они окончательно потеряют надежду.• Год выпуска: 2022• Страна: Япония, Польша• Жанр: фантастика, боевик, драма• Рейтинг IMDb: 8.3• Режиссеры: Хироюки Имаиси• Актеры: Кэнъитиро Охаси, Аои Юки, Хироки Тиба, Митико Кайдэн, Такако Хонда• Продолжительность: 1 сезон (10 серий)Талантливый паренек с улицы Дэвид Мартинес пытается выжить в Найт-Сити — мегаполисе будущего, где балом правят модификациях тела. Потеряв в одночасье всё, Дэвид решает пойти ва-банк: он устанавливает себе запрещенный имплант и примыкает к банде наемников-киберпанков. Это яростная, неоновая и трагичная история о том, как быстро сгорают те, кто решает взобраться на самый верх пищевой цепочки этого безумного города.