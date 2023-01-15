6 новинок кино в хорошем качестве и с высокими оценками

Гром: трудное детство

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Достать ножи: стеклянная луковица

Всевидящее око

Кот в сапогах 2: последнее желание

Треугольник печали

Мы снова собрали несколько новинок кино с хорошим рейтингом, которые уже можно посмотреть с хорошей картинкой и звуком. Запасайтесь чем-нибудь вкусненьким и зовите друзей на просмотр.: боевик, приключения: 7.5р: Олег ТрофимКай Гетц, Сергей Марин, Алексей Ведерников, Владимир Яганов, Даниил Воробьев и другие.Лихие 90-е, криминальный Петербург. Юный Игорь Гром вместе с другом Игнатом ввязывается в авантюру, чтобы заработать побольше денег. Тем временем его отец бок о бок с начальником питерской полиции преследует главаря бандитского мира по прозвищу Анубис.триллер, чёрная комедия7.3Марк МайлодРэйф Файнс, Аня Тейлор-Джой, Николас Холт, Хонг Чау, Джанет Мактир и другие.Самые элитные представители современного общества собираются на отдаленном острове в ресторане для избранных. Шеф-повар представляет шедевры кулинарного искусства, которые шокируют гостей не только своими вкусовыми изысками, но и подачей. С каждым новым блюдом эксклюзивный ужин набирает пугающие обороты, раскрывая подробности жизни каждого из собравшихся.комедия, детектив, криминал: 7.2Райан ДжонсонДэниэл Крэйг, Эдвард Нортон, Жанель Моне, Кэтрин Хан, Лесли Одом мл. и другие.Продолжение иронического детектива 2019 года. Сыщик Бенуа Бланк отправляется на расследование в Грецию. Миллиардер Майлз Брон — владелец частного острова, приглашает к себе разношёрстную компанию друзей. Вскоре, как и полагается, на вечеринке происходит убийство.триллер, детектив6.7Скотт КуперКристиан Бэйл, Гарри Меллинг, Фред Хехингер, Джиллиан Андерсон, Роберт Дювалл и другие.Действие происходит в 1830 году. Отставной констебль Лэндора берется за расследование таинственной смерти курсанта военной академии Вест-Пойнт. Парня нашли повешенным, а когда перенесли в лазарет, кто-то вырезал у него сердце. В ходе осмотра Лэндор приходит к выводу, что смерть не была собственной волей усопшего. К разгадке тайны присоединяется юный кадет Эдгар Аллан По.: комедия, приключения, мультфильм7.8Джоэль Кроуфорд, Хануэль МеркадоАнтонио Бандерас, Сальма Хайек, Харви Гильен, Флоренс Пью, Оливия Колман и другие.Великий авантюрист и искатель приключений — Кот в сапогах, потратил восемь из девяти своих жизней. Теперь ему предстоит отыскать мифическое «Последнее желание», которое восстановит все его потраченные шансы.комедия, драма7.5Рубен ЭстлундХаррис Дикинсон, Чарлби Дин, Вуди Харрельсон, Златко Бурич, Ханна Ольденбург и другие.Модели Карл и Яя отправляются в плавание. Среди попутчиков они встречают и русского бизнесмена, и британских производителей оружия, и гения из IT-индустрии, а за штурвалом судна — запойный марксист-алкоголик. Все они несметно богаты. Путешествие протекает идеально, пока неожиданное событие не расставит всё на свои места, а собравшиеся начнут осознавать кто они и какова их значимость в этом мире.