Кино

6 новинок кино в хорошем качестве и с высокими оценками

Артем
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Мы снова собрали несколько новинок кино с хорошим рейтингом, которые уже можно посмотреть с хорошей картинкой и звуком. Запасайтесь чем-нибудь вкусненьким и зовите друзей на просмотр. 

Гром: трудное детство

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Жанр: боевик, приключения
Рейтинг Кинопоиска: 7.5
Режиссер: Олег Трофим
В ролях: Кай Гетц, Сергей Марин, Алексей Ведерников, Владимир Яганов, Даниил Воробьев и другие.

Лихие 90-е, криминальный Петербург. Юный Игорь Гром вместе с другом Игнатом ввязывается в авантюру, чтобы заработать побольше денег. Тем временем его отец бок о бок с начальником питерской полиции преследует главаря бандитского мира по прозвищу Анубис.



Меню

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Жанр: триллер, чёрная комедия
Рейтинг IMDb: 7.3
Режиссер: Марк Майлод
В ролях: Рэйф Файнс, Аня Тейлор-Джой, Николас Холт, Хонг Чау, Джанет Мактир и другие.

Самые элитные представители современного общества собираются на отдаленном острове в ресторане для избранных. Шеф-повар представляет шедевры кулинарного искусства, которые шокируют гостей не только своими вкусовыми изысками, но и подачей. С каждым новым блюдом эксклюзивный ужин набирает пугающие обороты, раскрывая подробности жизни каждого из собравшихся.



Достать ножи: стеклянная луковица

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Жанр: комедия, детектив, криминал
Рейтинг IMDb: 7.2
Режиссер: Райан Джонсон
В ролях: Дэниэл Крэйг, Эдвард Нортон, Жанель Моне, Кэтрин Хан, Лесли Одом мл. и другие.

Продолжение иронического детектива 2019 года. Сыщик Бенуа Бланк отправляется на расследование в Грецию. Миллиардер Майлз Брон — владелец частного острова, приглашает к себе разношёрстную компанию друзей. Вскоре, как и полагается, на вечеринке происходит убийство.



Всевидящее око

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Жанр: триллер, детектив
Рейтинг IMDb: 6.7
Режиссер: Скотт Купер
В ролях: Кристиан Бэйл, Гарри Меллинг, Фред Хехингер, Джиллиан Андерсон, Роберт Дювалл и другие.

Действие происходит в 1830 году. Отставной констебль Лэндора берется за расследование таинственной смерти курсанта военной академии Вест-Пойнт. Парня нашли повешенным, а когда перенесли в лазарет, кто-то вырезал у него сердце. В ходе осмотра Лэндор приходит к выводу, что смерть не была собственной волей усопшего. К разгадке тайны присоединяется юный кадет Эдгар Аллан По.



Кот в сапогах 2: последнее желание

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Жанр: комедия, приключения, мультфильм
Рейтинг IMDb: 7.8
Режиссер: Джоэль Кроуфорд, Хануэль Меркадо
В ролях: Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Харви Гильен, Флоренс Пью, Оливия Колман и другие.

Великий авантюрист и искатель приключений — Кот в сапогах, потратил восемь из девяти своих жизней. Теперь ему предстоит отыскать мифическое «Последнее желание», которое восстановит все его потраченные шансы.



Треугольник печали

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Жанр: комедия, драма
Рейтинг IMDb: 7.5
Режиссер: Рубен Эстлунд
В ролях: Харрис Дикинсон, Чарлби Дин, Вуди Харрельсон, Златко Бурич, Ханна Ольденбург и другие.

Модели Карл и Яя отправляются в плавание. Среди попутчиков они встречают и русского бизнесмена, и британских производителей оружия, и гения из IT-индустрии, а за штурвалом судна — запойный марксист-алкоголик. Все они несметно богаты. Путешествие протекает идеально, пока неожиданное событие не расставит всё на свои места, а собравшиеся начнут осознавать кто они и какова их значимость в этом мире.

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Комментарии

Влад Соло
+618
Влад Соло
«6 новинок кино в хорошем качестве и с высокими оценками«, но Мы Вам трейлеров только покидаем.Занимайтесь своим делом лучше.
Сегодня в 15:31
#
st00p1dm0nkey
+3881
st00p1dm0nkey
Посмотрел майора и меню:
Майор — комикс для подростков, не могу сказать что мне понравилось, но и плохого сказать не могу, просто не моё.
Меню — понравилось, интересный, местами смешной…в общем советую к ознакомлению.
Остальное с удовольствием посмотрю, всем добра.
Сегодня в 16:42
#
tellurian
+4950
tellurian st00p1dm0nkey
Первая гром тоже для детей. Мне понравился.
Сегодня в 17:11
#
st00p1dm0nkey
+3881
st00p1dm0nkey tellurian
Мне очень понравилась короткометражка про него. Полный метр первый нормальный, просто надоели комиксы уже 🤷‍♂️
Сегодня в 17:39
#
tellurian
+4950
tellurian
Операция фортуна классный
Сегодня в 17:21
#
Den Prite
+130
Den Prite
Кот в сапогах 2 и только он! ☝🏼
2 часа назад в 19:52
#
+502
law
Треугольник печати это прям артхаус какой то😂слабонервным не смотреть))) с некоторых сценично был в шоке🤣
19 минут назад
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