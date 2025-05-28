8 незаслуженно забытых хорроров, которые пугают до мурашек

Артем
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Собрали несколько фильмов за последние пять лет, которые, по нашему мнению, незаслуженно прошли мимо зрителя. Одни пали жертвой низких оценок со стороны критиков (что свойственно данному жанру), другие накрыла волна более кассовых премьер, третьи оказались слишком специфичны и далеки от массового кино. Тем не менее, каждый из них по-своему пугает и наделен особой атмосферой страха и тревожности.

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Поскольку названия некоторых фильмов были изменены российскими локализаторами практически до неузнаваемости, вводя в заблуждение зрителя, я намерено выдвинул на первый план наиболее точный перевод. В скобках указано название, по которому их будет проще найти в сети.

Содержание:

Одержимая
Адская пасть Мохаве
Кукольная анимация
Цензор
Скинамаринк
Одержимые злом
Иччи
История оккультизма

Одержимая / Des Teufels Bad / The Devils Bath



Год: 2024
Страна: Австрия, Германия
Рейтинг IMDb: 7,0
Режиссер: Северин Фиала, Вероника Франц
В ролях: Аня Пляшг, Мария Хофштаттер, Дэвид Шейд, Наталья Баранова, Лукас Вальхер и другие

О чем фильм. Австрия, 1750 год. В лесной деревне казнят женщину, признавшуюся в убийстве младенца. Некоторое время спустя Агнес из соседней деревни выходит замуж за местного мужчину и начинает жить с ним. Девушка мечтает о детях, но нежелание мужа исполнять супружеский долг, тяжелый ежедневный труд, лютая свекровь... Все чаще Агнес остается наедине с лесом, где ее одолевают тяжелые думы о смысле своего существования. Вот только одна из заповедей эпохи, в которой ей довелось родиться, гласит: убийство не так страшно, как попытка свести счеты с жизнью. 

Почему стоит смотреть. Вопреки названию, «Одержимая» не показывает чудеса экзорцизма. Это тяжелый, депрессивный и медленный пост-хоррор. Режиссер привлекает зрителя великолепными пейзажами, для героини же густой оживленный лес, словно бесконечный круг ада, в который она погружается все глубже и глубже. В прочем за его пределами не сильно лучше. За любое неверное движение можно прослыть бесноватой, одержимой. Ужас в том, что происходящее с девушкой вовсе не нагнетание саспенса, а реалии того времени, рядовая «бытовуха» конца XVII века. Весь фильм, это тонкий психологический разбор того, к чему может привести бесконечное давление социума и невозможность как-либо повлиять на это.

Адская пасть Мохаве / The Outwaters



Год: 2022
Страна: США
Рейтинг IMDb: 3,9
Режиссер: Робби Джо Бэнфитч
В ролях: Робби Джо Бэнфитч, Анджела Басолис, Скотт Шамелл, Мишель Мэй, Лесли Энн Бэнфитч и другие

О чем фильм. Трое музыкантов и режиссер — отправляются в отдаленный уголок пустыни Мохаве, чтобы найти идеальное место для музыкального клипа. Съемки шли спокойно, пока тишину не нарушили загадочные звуки, вибрации и странное поведение животных. В ту ночь все изменилось, а друзья попали в бесконечный круговорот песчанного ада.
Почему стоит смотреть. В первую очередь лента привлечет внимание любителей формата мокьюментари, так называемой «найденной пленки». Кино не скрывает своего скромного бюджета, от чего его можно смело называть авторским. Большую часть экранного времени зритель знакомится с персонажами и наблюдает их взаимодействие между собой. Это действительно утомляет и заставит большинство завершить просмотр. Но если проникнуться и досмотреть до кульминации, то фильм раскроется жутким «Днем сурка» с подачей хоррора в духе Лавкрафта. Кино опирается на аудиальную часть и определенно направлено на узкий круг зрителей с богатой фантазией, которая дорисовывает весь тот кошмар, что попадает под тонкий лучик карманного фонарика.

 Кукольная анимация (Вуду. Шепот тьмы) / Stopmotion



Год: 2023
Страна: Великобритания
Рейтинг IMDb: 5,6
Режиссер: Роберт Морган
В ролях: Эшлинг Франчози, Кэолинн Спринголл, Том Йорк, Стелла Гонет, Терика Уилсон-Ри и другие

О чем фильм. Талантливая и замкнутая Элла Блейк занимается анимацией. Изо дня в день она выполняет кропотливую работу, перемещая кукольных персонажей на миллиметры. Девушка работает под контролем своей властной матери, которая вскоре попадает в больницу. Тут жизнь Эллы радикально меняется. У нее появляется парень, новый дом, новые знакомства и собственный проект. Она увлечена съемками страшной истории и не замечает, как воображаемый ужас проникает в ее реальную жизнь.
Почему стоит смотреть. Если вы фанат крипоты и кукольного боди-хоррора, то вам наверняка знакомы такие короткометражки Роберта Моргана как «Кот с человеческими руками» или «Разделение». Жуткие, мерзкие, но бесспорно талантливые работы, провели режиссера от места в любительском альманахе «Азбука смерти» в полнометражное кино. Сюжет о кукловоде, что сам становиться куклой можно трактовать по-разному: одни увидят в нем клишированное семейное проклятие, другие драму о несостоятельности и людской созависимости. Но в первую очередь Stopmotion — это смелая и изобретательная картинка, видеоряд которой не раз заставит отвернуться от экрана.

Цензор / Censor



Год: 2021
Страна: Великобритания
Рейтинг IMDb: 6,0
Режиссер: Прано Бэйли-Бонд
В ролях: Нив Алгар, Майкл Смайли, Николас Барнс, Винсент Франклин, Софи Ла Порта и другие

О чем фильм. Энид Бейнс работает цензором и вместе со своим коллегой  смотрит фильмы, исследуя их на предмет жестоких сцен. Она гордится тем, что оберегает публику от бессмысленного насилия и кровавой расчлененки. Но однажды Энид поручают сделать рецензию на фильм «Не ходи в церковь» от скандального режиссера, просмотр которого вызывает в ее памяти давнее воспоминание, связанное с загадочным исчезновением сестры. Пытаясь найти ключ к разгадке, Энид постепенно теряет грань между реальностью и кино.
Почему стоит смотреть. Фильм с кропотливой точностью воссоздает атмосферу эпохи 80-х — времени жесткой киноцензуры, когда режиссеры фильмов ужасов не стеснялись выплескивать на зрителей откровенный шок-контент. Экспозиция наполнена кучей отсылок на атрибуты того времени: настенные постеры, ленты жанра джалло Дарио Ардженто, даже кадр местами сужается до соотношений 3:4. Все это тонкой багровой струйкой перетекает в психоделическую паранойю с артхаусным линчевским финалом. Настоятельно рекомендую посмотреть всем, кто собирал коллекции VHS-кассет с гнусавыми переводами и замасленной картинкой.

Паранормальные явления. Скинамаринк / Skinamarink



Год: 2022
Страна: США
Рейтинг IMDb: 4,7
Режиссер: Кайл Эдвард Болл
В ролях: Лукас Пол, Дали Роуз Тетро, Росс Пол, Джейми Хилл

О чем фильм. Маленькие брат с сестрой, Кевин и Кейли, просыпаются посреди ночи. Родители пропали и малыши решают не возвращаться в постель. На кухне ждут спрятанные конфеты, а в зале телевизор с мультиками. Очень скоро дети начинают слышать странные звуки, громкость телека меняется сама по себе, а на потолке появляются разные вещи. Кейли, набравшись смелости, отправляется на поиски отца, а с домом продолжается твориться что-то необъяснимое. Окна и двери то пропадают, то меняются местами, чей-то голос шепчет во тьме, призывая к себе. Исчезающие вещи, таинственный голос и пропажа родителей — эта ночь станет для детей кошмаром наяву.
Почему стоит смотреть. Вы боялись в детстве темноты? Просили маму не закрывать дверь на ночь, чтобы свет из коридора отпугивал страхи в вашей голове? А что если вы проснулись и остались одни, а до выключателя не дотянуться? Более того, вы еще слишком малы, чтобы понять почему кубики из коробки вдруг висят под потолком. Чей голос раздается из-под кровати, опасен ли он или это папа спрятался? 

Весь «Скинамаринк» построен на неокрепшем взгляде совсем маленького и беззащитного человека. Тут даже камера плывет на уровне пола, имитируя низкий рост героя. В фильме практически нет диалогов, картинка нарочито невнятная, а все самое страшное происходит в вашем воображении. При одном условии — если вы вновь сможете почувствовать себя ребенком. Это фильм-эксперимент, который зайдет буквально единицам, но оставляет несгладимое чувство тревоги.

Одержимые злом / Cuando acecha la maldad



Год: 2023
Страна: Аргентина, США
Рейтинг IMDb: 6,9
Режиссер: Демиан Рунья
В ролях: Эсекьель Родригес, Демиан Саломон, Сильвина Сабатер, Луис Цимбровски, Марсело Мишино и другие

О чем фильм. Братья-фермеры Педро и Хайме обнаруживают в лесу изуродованное тело чистильщика, который, как выясняется, направлялся в соседний дом убить одержимого. Когда имеешь дело со злом, нужно соблюдать определенные правила, поэтому братья вместе с соседом Руисом решают отвезти зараженного подальше и там оставить, но тот по дороге исчезает. На следующий день демоническая сила убивает Руиса и его беременную жену, а братья пускаются в бега. Педро заезжает к бывшей супруге забрать детей, но приносит зло с собой.
Почему стоит смотреть. Демиан Рунья, пожалуй, один из самых интересных хоррормейкеров современности. Его «Оцепеневшие от страха» пестрили иррациональной палитрой ужаса, абсурда и представляли зло таким, как мог видеть только Лавкрафт — необъяснимым, неописуемым. «Одержимые злом» не растеряли самобытности прежней работы автора. Тут все не так, как мы привыкли видеть в западных ужастиках. Зло буквально живет бок обок с людьми. Они знают о нем, но надеются, что с ними оно не случится. Отсюда и невозмутимое восприятие оного. Рунья не стесняется показывать то, что в «цивилизованном» мире граничит с табу. Дети, старики, беременные женщины — все они люди из крови и плоти, и подвержены влиянию зла. А его деяния сняты крайне детально и реалистично. Между тем лента и с сюжетом не промахнулась и финальным твистом может вогнать зрителя в ступор.

Иччи



Год: 2020
Страна: Россия
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2
Режиссер: Костас Марсаан
В ролях: Борислав Степанов, Марина Васильева, Илья Яковлев, Матрёна Корнилова, Ильяна Павлова и другие

О чем фильм. Много лет назад в якутских землях произошла страшная трагедия, и люди покинули их в страхе. Молодая семья оказалась здесь случайно. Ей придется столкнуться с призраками прошлого и своими страхами. Как противостоять демонической силе? Как задобрить Иччи?
Почему стоит смотреть. «Иччи» — это редкий представитель постхоррора, который вобрал в себя глубину и камерность жанра, вплетая фолклор дальнего востока России. Это как «Ритуал» 2017 года, только герои попавшие в круговорот мистических событий, очутились не в густых норвежских лесах, а в холодной заснеженной Якутии. При всей неторопливости истории, в кадре постоянно что-то происходит. Взгляд цепляется то за народный быт, то за его мифологию и обряды. Картина определенно несет свой культурный код и колоритность, которая вроде бы и знакома, но все же очень далека от нас, обитателей оживленных городов. На данный момент «Иччи», пожалуй, самый достойный  представитель российского современного хоррора.

История оккультизма (Паранормальное. Прямой эфир) /Historia de lo Oculto / History of the Occult



Год: 2020
Страна: Аргентина, Мексика
Рейтинг IMDb: 6,4
Режиссер: Кристиан Хесус Понсе
В ролях: Герман Баудино, Надя Лозаньо, Эктор Острофски, Агустин Рекондо, Лусия Аррече и другие

О чем фильм. Журналист Адриан Маркато собирается принять участие в шоу «За 60 минут до полуночи». Его цель — открыть зрителям глаза на связь между правительством и мистическим культом. Но действительно ли это так или все лишь игра параноидального разума?
Почему стоит смотреть. Всю атмосферу фильма проще всего описать известной цитатой Альфреда Хичкока: «Нет ничего страшнее закрытой двери». Еще один фильм, который не будет пугать спиномозговыми скримерами и натуральными сценами насилия. А быть может и вовсе не будет пугать, пока зритель не начнет обращать внимание на скрытые знаки. Почему на дворе 1987 год, а декорации фильма словно из эпохи парой десятков лет раньше. Почему Фолклендские острова снова стали Мальвинскими? На что намекает постоянно растущая температура с экрана прямого эфира. Мы в Аргентине или нет? Или в фантазии героев под веществами, что бросились срывать завесу тайны оккультных записок странного блокнота?

На таких мелочах построен весь «Прямой эфир» — нуарный, заключенный в кадр 3:4, политический триллер, пронизанный насквозь антуражем мистики и теории связи правительства с черной магией. Ведь чем еще можно объяснить беспорядки, которые творятся вокруг. Всем фанатам конспирологии — строго к просмотру.

Если вы смотрели какой-либо из этих фильмов, можете смело делиться своим мнением в комментариях. А если у вас в запасе есть пара-тройка хорроров, которые несправедливо обделили вниманием — расскажите, нам действительно интересно будет оценить их. Также мы стараемся следить за всеми новинками кинематографа и рассказываем, как только они появляются в сети с хорошим качеством. Найти их и многое другое можно по тегу «Кино». Спасибо, что читаете нас!
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Комментарии

+74
arnikrock
Смотреть этот бред выдумок разума или бред шизофренически состоявшегося ума , проповедывающего ни грамма жизненной радости сердца? „И посмотрел я вокруг, что делается под солнцем... Суета сует... И вокруг одна суета..."
2 часа назад в 18:00
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