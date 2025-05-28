8 незаслуженно забытых хорроров, которые пугают до мурашек

Собрали несколько фильмов за последние пять лет, которые, по нашему мнению, незаслуженно прошли мимо зрителя. Одни пали жертвой низких оценок со стороны критиков (что свойственно данному жанру), другие накрыла волна более кассовых премьер, третьи оказались слишком специфичны и далеки от массового кино. Тем не менее, каждый из них по-своему пугает и наделен особой атмосферой страха и тревожности.
Содержание:• Одержимая
• Адская пасть Мохаве
• Кукольная анимация
• Цензор
• Скинамаринк
• Одержимые злом
• Иччи
• История оккультизма
Одержимая / Des Teufels Bad / The Devils Bath
• Год: 2024
• Страна: Австрия, Германия
• Рейтинг IMDb: 7,0
• Режиссер: Северин Фиала, Вероника Франц
• В ролях: Аня Пляшг, Мария Хофштаттер, Дэвид Шейд, Наталья Баранова, Лукас Вальхер и другие
О чем фильм. Австрия, 1750 год. В лесной деревне казнят женщину, признавшуюся в убийстве младенца. Некоторое время спустя Агнес из соседней деревни выходит замуж за местного мужчину и начинает жить с ним. Девушка мечтает о детях, но нежелание мужа исполнять супружеский долг, тяжелый ежедневный труд, лютая свекровь... Все чаще Агнес остается наедине с лесом, где ее одолевают тяжелые думы о смысле своего существования. Вот только одна из заповедей эпохи, в которой ей довелось родиться, гласит: убийство не так страшно, как попытка свести счеты с жизнью.
Адская пасть Мохаве / The Outwaters
• Год: 2022
• Страна: США
• Рейтинг IMDb: 3,9
• Режиссер: Робби Джо Бэнфитч
• В ролях: Робби Джо Бэнфитч, Анджела Басолис, Скотт Шамелл, Мишель Мэй, Лесли Энн Бэнфитч и другие
О чем фильм. Трое музыкантов и режиссер — отправляются в отдаленный уголок пустыни Мохаве, чтобы найти идеальное место для музыкального клипа. Съемки шли спокойно, пока тишину не нарушили загадочные звуки, вибрации и странное поведение животных. В ту ночь все изменилось, а друзья попали в бесконечный круговорот песчанного ада.
Кукольная анимация (Вуду. Шепот тьмы) / Stopmotion
• Год: 2023
• Страна: Великобритания
• Рейтинг IMDb: 5,6
• Режиссер: Роберт Морган
• В ролях: Эшлинг Франчози, Кэолинн Спринголл, Том Йорк, Стелла Гонет, Терика Уилсон-Ри и другие
О чем фильм. Талантливая и замкнутая Элла Блейк занимается анимацией. Изо дня в день она выполняет кропотливую работу, перемещая кукольных персонажей на миллиметры. Девушка работает под контролем своей властной матери, которая вскоре попадает в больницу. Тут жизнь Эллы радикально меняется. У нее появляется парень, новый дом, новые знакомства и собственный проект. Она увлечена съемками страшной истории и не замечает, как воображаемый ужас проникает в ее реальную жизнь.
Цензор / Censor
• Год: 2021
• Страна: Великобритания
• Рейтинг IMDb: 6,0
• Режиссер: Прано Бэйли-Бонд
• В ролях: Нив Алгар, Майкл Смайли, Николас Барнс, Винсент Франклин, Софи Ла Порта и другие
О чем фильм. Энид Бейнс работает цензором и вместе со своим коллегой смотрит фильмы, исследуя их на предмет жестоких сцен. Она гордится тем, что оберегает публику от бессмысленного насилия и кровавой расчлененки. Но однажды Энид поручают сделать рецензию на фильм «Не ходи в церковь» от скандального режиссера, просмотр которого вызывает в ее памяти давнее воспоминание, связанное с загадочным исчезновением сестры. Пытаясь найти ключ к разгадке, Энид постепенно теряет грань между реальностью и кино.
Паранормальные явления. Скинамаринк / Skinamarink
• Год: 2022
• Страна: США
• Рейтинг IMDb: 4,7
• Режиссер: Кайл Эдвард Болл
• В ролях: Лукас Пол, Дали Роуз Тетро, Росс Пол, Джейми Хилл
О чем фильм. Маленькие брат с сестрой, Кевин и Кейли, просыпаются посреди ночи. Родители пропали и малыши решают не возвращаться в постель. На кухне ждут спрятанные конфеты, а в зале телевизор с мультиками. Очень скоро дети начинают слышать странные звуки, громкость телека меняется сама по себе, а на потолке появляются разные вещи. Кейли, набравшись смелости, отправляется на поиски отца, а с домом продолжается твориться что-то необъяснимое. Окна и двери то пропадают, то меняются местами, чей-то голос шепчет во тьме, призывая к себе. Исчезающие вещи, таинственный голос и пропажа родителей — эта ночь станет для детей кошмаром наяву.
Весь «Скинамаринк» построен на неокрепшем взгляде совсем маленького и беззащитного человека. Тут даже камера плывет на уровне пола, имитируя низкий рост героя. В фильме практически нет диалогов, картинка нарочито невнятная, а все самое страшное происходит в вашем воображении. При одном условии — если вы вновь сможете почувствовать себя ребенком. Это фильм-эксперимент, который зайдет буквально единицам, но оставляет несгладимое чувство тревоги.
Одержимые злом / Cuando acecha la maldad
• Год: 2023
• Страна: Аргентина, США
• Рейтинг IMDb: 6,9
• Режиссер: Демиан Рунья
• В ролях: Эсекьель Родригес, Демиан Саломон, Сильвина Сабатер, Луис Цимбровски, Марсело Мишино и другие
О чем фильм. Братья-фермеры Педро и Хайме обнаруживают в лесу изуродованное тело чистильщика, который, как выясняется, направлялся в соседний дом убить одержимого. Когда имеешь дело со злом, нужно соблюдать определенные правила, поэтому братья вместе с соседом Руисом решают отвезти зараженного подальше и там оставить, но тот по дороге исчезает. На следующий день демоническая сила убивает Руиса и его беременную жену, а братья пускаются в бега. Педро заезжает к бывшей супруге забрать детей, но приносит зло с собой.
Иччи
• Год: 2020
• Страна: Россия
• Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2
• Режиссер: Костас Марсаан
• В ролях: Борислав Степанов, Марина Васильева, Илья Яковлев, Матрёна Корнилова, Ильяна Павлова и другие
О чем фильм. Много лет назад в якутских землях произошла страшная трагедия, и люди покинули их в страхе. Молодая семья оказалась здесь случайно. Ей придется столкнуться с призраками прошлого и своими страхами. Как противостоять демонической силе? Как задобрить Иччи?
История оккультизма (Паранормальное. Прямой эфир) /Historia de lo Oculto / History of the Occult
• Год: 2020
• Страна: Аргентина, Мексика
• Рейтинг IMDb: 6,4
• Режиссер: Кристиан Хесус Понсе
• В ролях: Герман Баудино, Надя Лозаньо, Эктор Острофски, Агустин Рекондо, Лусия Аррече и другие
О чем фильм. Журналист Адриан Маркато собирается принять участие в шоу «За 60 минут до полуночи». Его цель — открыть зрителям глаза на связь между правительством и мистическим культом. Но действительно ли это так или все лишь игра параноидального разума?
На таких мелочах построен весь «Прямой эфир» — нуарный, заключенный в кадр 3:4, политический триллер, пронизанный насквозь антуражем мистики и теории связи правительства с черной магией. Ведь чем еще можно объяснить беспорядки, которые творятся вокруг. Всем фанатам конспирологии — строго к просмотру.
Если вы смотрели какой-либо из этих фильмов, можете смело делиться своим мнением в комментариях. А если у вас в запасе есть пара-тройка хорроров, которые несправедливо обделили вниманием — расскажите, нам действительно интересно будет оценить их. Также мы стараемся следить за всеми новинками кинематографа и рассказываем, как только они появляются в сети с хорошим качеством. Найти их и многое другое можно по тегу «Кино». Спасибо, что читаете нас!