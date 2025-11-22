Актер дубляжа раскрыл подробности хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл»





Сиквел станет иным прочтением культовой игры, рассказал российский голос Джеймса Сандерленда.

«Могу сказать, что это классный аттракцион. Это по хронологии вторая часть или 2,5. Там уже всем известные персонажи, особенно для тех, кто играл в игры, но возможно там другое прочтение нежели чем в игре. И это круто, потому в игры уже все играли — в старую версию, и в новую — и хочется чего-то нового. И вот это «что-то новое» есть в фильме и это клёво», — рассказал Ислам Гаджиев.

В рамках «Фандом Фест» прокатная компания «Вольга» рассказала о фильме «Возвращение в Сайлент Хилл», основанного на культовой игре Silent Hill 2. Подробности раскрыл Ислам Гаджиев, актер дубляжа, ставший голосом главного героя — Джеймса Сандерленда. По его словам, фильм похож на захватывающий аттракцион, а сюжет получил иное прочтение и будет отличаться от оригинальной истории.Также актер дубляжа отметил, что в сиквеле присутствует минимум один неожиданный сюжетный твист, который способен удивить как фанатов игры, так и зрителей не столь знакомых с первоисточником.В России премьера хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл» состоится на день раньше мирового релиза — 22 января 2026 года.