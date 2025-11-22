Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Актер дубляжа раскрыл подробности хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл»

Артем
укеогыкнеоыекноыено.png

Сиквел станет иным прочтением культовой игры, рассказал российский голос Джеймса Сандерленда.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В рамках «Фандом Фест» прокатная компания «Вольга» рассказала о фильме «Возвращение в Сайлент Хилл», основанного на культовой игре Silent Hill 2. Подробности раскрыл Ислам Гаджиев, актер дубляжа, ставший голосом главного героя — Джеймса Сандерленда. По его словам, фильм похож на захватывающий аттракцион, а сюжет получил иное прочтение и будет отличаться от оригинальной истории.

«Могу сказать, что это классный аттракцион. Это по хронологии вторая часть или 2,5. Там уже всем известные персонажи, особенно для тех, кто играл в игры, но возможно там другое прочтение нежели чем в игре. И это круто, потому в игры уже все играли — в старую версию, и в новую — и хочется чего-то нового. И вот это «что-то новое» есть в фильме и это клёво», — рассказал Ислам Гаджиев.
DSC02924[1]_1.png

Также актер дубляжа отметил, что в сиквеле присутствует минимум один неожиданный сюжетный твист, который способен удивить как фанатов игры, так и зрителей не столь знакомых с первоисточником.

В России премьера хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл» состоится на день раньше мирового релиза — 22 января 2026 года.

Трейлер

-1
Cсылки по теме:
Вышел фильм «Семейный план 2». Это новогодняя комедия от Apple с Марком Уолбергом
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Рекомендации

Рекомендации

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии