«Антология русского хоррора: Красный состав» — что известно о проекте и какие сериалы можно посмотреть до премьеры

Немного о концепции

Что мы увидим

Проект состоит из 6 короткометражных мультфильмов по мотивам произведений русских классиков, а также советских и современных писателей. Все эпизоды объеденены одной тематикой — ужасы. Мы кратко пробежались по всем авторам альманаха и предлагаем свою подборку, которую можно посмотреть в ожидании премьеры.Параллель с западным сериалом от Netflix напрашивается сама собой и в этом нет ничего стыдного. Как и «Любовь, Смерть + Роботы», «Антология русского хоррора» — проект интернациональный. Каждый эпизод создан художниками из разных стран (Россия, Корея, Великобритания, Япония и США) и обладает индивидуальной стилистикой. Сборник ужасов покажут на отечественных стриминговых платформах more.tv и «Кинопоиск».И раз уж мы ударились в сравнения, то будем честны до конца. Да, анимация, которую мы видим в трейлере не такая богатая, как у Netflix. Но согласитесь, сравнивать финансовые возможности западного и отечественного сервисов было бы некорректно. Да и большие цифры бюджета уже давно не показатель качества. «Антология русского хоррора» основана на произведениях исключительно русских авторов и именно это делает проект особенным.«Антология русского хоррора: Красный состав» включает себя 6 эпизодов по 20 минут. Вот короткие аннотации серий и взятых за основу произведений.По рассказу Александра Грина «Крысолов».Джим Брайсон и Адам Джеффкоут.1920 год. Петроград. За окном революция, а город увяз в разрухе и голоде. Дочь крысолова Нина знакомится с молодым писателем Антоном. Разные взгляды на жизнь не мешают проникнуться симпатией друг к другу. Однажды Нина попадает в беду, и Антон бросается на выручку. Герои оказываются запертыми в доме с крысами-монстрами, которые планируют свою революцию. Грызуны собираются убить отца Нины и готовятся к пришествию легендарного крысиного Освободителя. Молодые люди пытаются противостоять тварям и объединяются с крысоловом, который ничуть не удивлен сложившейся ситуацией.Адаптация баллады Гёте «Король Эльфов» в исполнении Василия Жуковского.: Любомир Арсов.В мире будущего тебе доступно всё, но только если у тебя есть деньги. Отцу Леши часто нечем платить, ведь он не умеет жит по правилам современного общества. Поэтому сынишка ищет недоступные ему развлечения в виртуальной игре, которой управляет таинственный Лесной Царь. Леша забывает про реальность, пребывая в компьютерной вселенной. Постепенно игра забирает мальчика себе, поглощая его нервную систему.По одноименному рассказу Алексея ТолстогоСэм Чоу18 век. Маркиз д’Юрфе, дипломат из Франции, едет в Россию через Сербию. В пути он попадает в сильную метель и ютится у крестьянина Георгия. Гость влюбляется в сестру Георгия Зденку и закрывает глаза на странное поведение семейства. Дед Горча не успел вернуться домой из леса до последнего удара колокола и теперь неизбежно станет вурдалаком. Маркиз не верит в существование кровопийц, но очень скоро он поймет, что чудовища совсем не выдумка.По одноименному рассказу Дмитрия Быкова (признан в РФ иностранным агентом) «Можарово».: Мэттью Лайон и Алеша Климов.Из процветающей Москвы до станции «Можарово» отправляется поезд с гуманитарной помощью и любопытными богачами. С ними в одном вагоне едет молодой журналист Максим — он мечтает узнать правду о провинциальной жизни за пределами столицы. Обитатели мрачного Можарово — безобидные на первый взгляд бедняки. Но почему-то пожилой охранник отчаянно не выпускает Максима. Но не мешает выйти на перон толстосумам.По произведению Дмитрия Тихонова «Беспросветные».: Хирофуми Накада и Алеша Климов.Постапокалиптическая сказка с элементами русского фольклора. В мире войн и болезней, власть над разбитыми остатками человечества оказывается в руках тиранов. Один из них — Князь — отправляется со своей бандой в разбойничий рейд по окрестным местностям, кишащим кочевниками-мутантами. Попав в засаду кочевников, Олег, прослывший местным дурачком, оказывается единственным выжившим из всего отряда. Впереди его ждет ряд тяжелых испытаний, которые проверят его смекалку и милосердие на прочность.По одноименному рассказу Александра Пушкина.Сергей Кибус19 век. Молодой могильщик Адриан женится на дочери гробовщика и наследует его дело. Его главные жизненные принципы: чтить усопших и радоваться жизни. Но после смерти жены второе правило пошатнулось. Юноша с головой погружается в работе, чтобы обеспечить будущее дочерей. Больше в его жизни нет ничего.Премьера сборника «Антология русского хоррора: Красный состав» намечена на 16 февраля 2023 года в онлайн-сервисах more.tv и «Кинопоиск».Мы также собрали подборку сериалов и сборников короткометражек, которые можно посмотреть в ожидании выхода «Антологии русского хоррора».Экспериментальный проект в котором авторам со всего мира предложили снять короткий фильм на тему смерти. Каждая из короткометражек соответствует букве английского алфавита. Всего выпущено два номерных сборника и одно дополнение, помеченное цифрой «2,5».Если вы пропустили этот проект, то самое время наверстать упущенное. Сериал состоит из 3 сезонов и так же включает в себя работы художников разных стран, в том числе и из России.Главная тема японский альманаха — городские легенды. Несмотря на простенькую анимацию, сериал пугает своим психологизмом и давящей атмосферой. Всего 10 сезонов, но каждая серия длится не более 2-3 минут.Британская научно-фантастическая антология на тему темной стороны технологий. Всего снято 5 сезонов и одна интерактивная серия («Брандершмыг»), в которой можно самостоятельно выбирать варианты развития событий.Экранизация манги признанного японского мастера ужасов Дзюндзи Ито. Жуткие образы и абсурдные ситуации способны привести публику в состояние неописуемого шока.