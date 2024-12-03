Аня Тейлор-Джой исполнит главную роль в новом сериале Apple TV+

Стриминговый сервис Apple TV+ анонсировал новый сериал под названием Lucky («Удача»), главную роль в котором исполнит голивудская актриса Аня Тейлор-Джой.
За производство сериала Lucky отвечает студия Hello Sunshine, принадлежащия Риз Уизерспун. Сюжет основан на одноимённом бестселлере New York Times. Он рассказывает историю молодой женщины, которая давно оставила позади свою преступную деятельность, но из-за определённых обстоятельств вынуждена к ней вернуться в последний раз. Аня Тейлор-Джой известна по роли Бет Хармон в сериале «Ход королевы» от Netflix, а также по фильмы «Фуриоса» и «Меню».