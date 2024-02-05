Apple анонсировала все фильмы и сериалы, которые выйдут в 2024 году

Фархад


Стриминговый сервис Apple TV+ поделился пресс-релизом с анонсом будущих сериалов и фильмов, которые выйдут на платформе в ближайшие 10 месяцев.

В этом году каталог Apple TV+ пополнит огромный список из долгожданных проектов, включая «Новый взгляд», «Династия: Патриоты Новой Англии», «Созвездие», «Совершенно вымышленные приключения Дика Терпина», «Охота», «Палм Рояль», «Сахар», «Франклин», «Темная материя», «Презумпция невиновности», «Земля женщин» и многие другие.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Кроме того, фанаты наконец-то увидят продолжение популярных сериалов «Женщина при деньгах», «Юджин Леви — путешественник поневоле», «Предсказание», «Акапулько», «Не с первой попытки» и других шоу сервиса.

Ближайший релиз намечен на 14 февраля — в этот день подписчикам Apple TV+ станет доступен сериал «New Look: Революция стиля» о вражде Коко Шанель и Кристиана Диора.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Apple
Cсылки по теме:
«Пчеловод» с Джейсоном Стейтемом появился на торрентах
Вышел трейлер фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»
Названы номинанты на «Золотую малину 2024». Эти фильмы лучше вообще не включать
Купить рекламу

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу