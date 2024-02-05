Apple анонсировала все фильмы и сериалы, которые выйдут в 2024 году

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Стриминговый сервис Apple TV+ поделился пресс-релизом с анонсом будущих сериалов и фильмов, которые выйдут на платформе в ближайшие 10 месяцев.В этом году каталог Apple TV+ пополнит огромный список из долгожданных проектов, включая «Новый взгляд», «Династия: Патриоты Новой Англии», «Созвездие», «Совершенно вымышленные приключения Дика Терпина», «Охота», «Палм Рояль», «Сахар», «Франклин», «Темная материя», «Презумпция невиновности», «Земля женщин» и многие другие.Кроме того, фанаты наконец-то увидят продолжение популярных сериалов «Женщина при деньгах», «Юджин Леви — путешественник поневоле», «Предсказание», «Акапулько», «Не с первой попытки» и других шоу сервиса.Ближайший релиз намечен на 14 февраля — в этот день подписчикам Apple TV+ станет доступен сериал «New Look: Революция стиля» о вражде Коко Шанель и Кристиана Диора.