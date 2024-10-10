Apple начала прятать трейлеры своих сериалов, вынуждая оформить подписку

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Стриминговый сервис Apple TV+ поделился трейлером пятого сезона шпионского триллера «Медленные лошади» в очень необычной форме.Если раньше все тизеры и трейлеры выходили на YouTube и в приложении Apple TV, то сейчас компания «вшила» его в финальную серию четвёртого сезона. Изначально фрагмента с тизером 5 сезона в этой серии не было, но Apple TV+ перезалила эпизод, добавив сцену после титров. Разумеется, посмотреть его без активной подписки на сервис не выйдет. Похоже, компания тестирует новый подход для привлечения зрителей.Стоит отметить, что у «Медленных лошадей» достаточно высокий рейтинг среди контента Apple TV+, поэтому компания будет продолжать его всячески поддерживать. Серия романов Slough House Мика Херрона, на которой основан сериал, даёт потенциал для ещё нескольких сезонов шоу.