Apple передумала показывать самый ожидаемый фильм этой осени с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни в кинотеатрах

Фархад
Auf

Недавно стало известно, что Apple сокращает расходы на свой сервис Apple TV+, а уже сегодня компания официально отказалась от своих планов по прокату фильма «Волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни в главных ролях.

Изначально Apple планировала запустить фильм исключительно в кинотеатрах по всему миру, как это было с картинами «Убийцы цветочной Луны», «Наполеон», «Аргайл» и «Отправь меня на Луну». И только спустя 45 дней «Волки» должны были добраться до онлайн-стриминга.

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Сервис официально объявил, что фильм выйдет на платформе Apple TV+ 27 сентября, а за неделю до этого его начнут показывать в нескольких кинотеатрах США.

Самое интересное, что Apple сразу же анонсировала работу над сиквелом этого фильма. Издание Deadline сообщает о высоких оценках зрителей в рамках раннего предварительного просмотра.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+942
hate_u
«Передумала показывать, но сразу же анонсировала работу над сиквелом этого фильма»
Это в духе iGuides статей про новые айфоны. «Не покупайте новый айфон, ждите следующего».
час назад в 12:59
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