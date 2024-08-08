Apple передумала показывать самый ожидаемый фильм этой осени с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни в кинотеатрах

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Недавно стало известно, что Apple сокращает расходы на свой сервис Apple TV+, а уже сегодня компания официально отказалась от своих планов по прокату фильма «Волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни в главных ролях.Изначально Apple планировала запустить фильм исключительно в кинотеатрах по всему миру, как это было с картинами «Убийцы цветочной Луны», «Наполеон», «Аргайл» и «Отправь меня на Луну». И только спустя 45 дней «Волки» должны были добраться до онлайн-стриминга.Сервис официально объявил, что фильм выйдет на платформе Apple TV+ 27 сентября, а за неделю до этого его начнут показывать в нескольких кинотеатрах США.Самое интересное, что Apple сразу же анонсировала работу над сиквелом этого фильма. Издание Deadline сообщает о высоких оценках зрителей в рамках раннего предварительного просмотра.