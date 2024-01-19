Apple поделилась трейлером документального фильма о Месси «Путь к вершине»

Фархад
Месси

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил трейлер будущего четырехсерийного документального фильма о Лионеле Месси, семикратном обладателе «Золотого мяча» и чемпионе мира по футболу 2022 году.

Картина расскажет исчерпывающую историю невероятной карьеры Месси в сборной Аргентины по футболу, предлагая «интимный и беспрецедентный взгляд» на его стремление к наследие победе на Чемпионате Мира.



Помимо самого Месси, в сериале также представлены беседы с его товарищами по команде, тренерами, соперниками, болельщиками и комментаторами.

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Премьера документалки на платформе Apple TV+ состоится 21 февраля.
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Источник:
Apple
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Комментарии

+143
AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609
Ув. администрация iGuides❗️
Будьте так любезны, назовите никнейм «➖минусатора➖», который уже довольно продолжительное время портит рейтинг камраду tellurium.
Комьюнити должно знать имя этого персонажа.
2 часа назад в 12:30
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+143
AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609 tellurian
Не исключено, конечно :)
Хотя, полагаю, в их арсенале для снижения рейтинга имеются куда более эффективные инструменты, чем тихушническое преследование Ваших сообщений жалкими одиночными тычками грязными корявыми пальчиками.
2 часа назад в 12:57
#
tellurian
+2779
tellurian
Это я жду точно!
2 часа назад в 12:32
#
Hello!
+652
Hello!
Вам что от этого рейтинга? Какая разница кто минусует? Ну назовут его ник, дальше что? Надо тогда адрес, чтобы ебальник ему расколотить.
2 часа назад в 13:02
#
+1
rden
Месси восьмикратный обладатель Золотого мяча.
час назад в 13:29
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