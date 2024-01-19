Apple поделилась трейлером документального фильма о Месси «Путь к вершине»

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Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил трейлер будущего четырехсерийного документального фильма о Лионеле Месси, семикратном обладателе «Золотого мяча» и чемпионе мира по футболу 2022 году.Картина расскажет исчерпывающую историю невероятной карьеры Месси в сборной Аргентины по футболу, предлагая «интимный и беспрецедентный взгляд» на его стремление к наследие победе на Чемпионате Мира.Помимо самого Месси, в сериале также представлены беседы с его товарищами по команде, тренерами, соперниками, болельщиками и комментаторами.Премьера документалки на платформе Apple TV+ состоится 21 февраля.