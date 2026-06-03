Apple показала трейлер «Лаки» — криминального сериала с Аней Тейлор-Джой

Шоу покажут 15 июля на Apple TV.Сюжет завязан на судьбе Лаки Армстронг — профессиональной мошеннице, которая решила завязать с преступностью. Однажды она выигрывает солидную сумму в лотерее, но чтобы забрать выигрыш нужно раскрыть свою личность. Героине вновь придется вспомнить криминальное прошлое, чтобы заработать честную жизнь.Помимо Ани Тейлор-Джой («Ход королевы», «Ведьма») в мини-сериале снялись: Тимоти Олифант («Хитман», «Чужой: Земля»), Аннетт Бенинг («Сопрано», «Красота по-американски»), Уильям Фихтнер («Чёрный ястреб», «Темный рыцарь») и другие. Режиссерами выступили Аннетт Бенинг («Сорвиголова», «Каратель») иДжонатан ван Тюллекен («Отбросы», «Сегун»).Шоу из семи эпизодов стартует 15 июля на Apple TV.