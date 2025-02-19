Apple показала трейлер нового сериала Ридли Скотта Dope Thief про аферистов

Фархад

Apple

Стриминговый сервис Apple TV+ поделился официальным трейлером к будущей криминальной драме Dope Thief, исполнительным продюсером которой выступает сам Ридли Скотт.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides



Главные роли в сериале исполнили номинант на премии «Оскар», «Эмми» и «Тони» Брайан Тайри Генри («Быстрее пули», «Вечные») и Вагнер Моура (тот самый Эскобар). Сюжет основан на одноименной книге Денниса Тафойи. В ней рассказано о давних друзьях и преступниках из Филадельфии, которые выдают себя за агентов Управления по борьбе с наркотиками, чтобы ограбить дом, но всё идёт не по плану.

Мировой дебют сериала на Apple TV+ состоится 14 марта.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
В цифре вышел «Муфаса: Король Лев» — предыстория диснеевского мультфильма
В цифре вышел «Бруталист» — драма с Эдрианом Броуди от студии A24
Вышел полноценный трейлер фильма «Как приручить дракона»

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также