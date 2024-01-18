Apple показала трейлер сериала «Революция стиля» про вражду Коко Шанель и Кристиана Диора

Фархад
Apple TV+

Стриминговый сервис Apple TV+ поделился первым трейлером драматического сериала «Революция стиля», который рассказывает о моде в период оккупирования нацистами Парижа.

Создателем 10-серийной драмы выступил Тодд Кесслер, известный по сериалам «Клан Сопрано» и «Ущерб». Жюльет Бинош исполнила роль Коко Шанель, а Бен Мендельсон — Кристиана Диора. В актерский состав также вошли Мэйси Уильямс, Джон Малкович, Эмили Мортимер, Клас Банг и Гленн Клоуз.



Судя по описанию, сериал расскажет историю конфликта двух мощнейших домов моды — Dior и Channel.

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Премьера сериала на платформе Apple TV+ состоится 14 февраля 2024 года. Ждём, когда его переведут и добавят в каталоги бесплатных видеосервисов.
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Источник:
Apple
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