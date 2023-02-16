Apple TV+ покажет «Тетрис» с Никитой Ефремовым — боевик о переезде советского программиста в США

Александр

31 марта 2023 года в сервисе Apple TV+ выйдет фильм «Тетрис» об истории создания знаменитой игры и проблемах, с которым столкнулся её создатель — советский программист Алексей Пажитнов. Составить впечатление о новинке можно посмотрев 3-минутный трейлер.



Судя по трейлеру, фильм представляет собой симбиоз исторической драмы и боевика. Американские власти и корпорации переманили Пажитнова в СССР, пообещав сделать его долларовым миллионером (что было немыслимо в стране Советов), а функционеры КГБ пытались помешать этому. Спецслужбистов не столько смущало издание игры в капиталистических странах, сколько побег из страны талантливого программиста, сотрудника Академии наук СССР.

Роль Алексея Пажитнова сыграл Никита Ефремов, режиссёром стал Джон С. Бейрд, известный по фильму «Грязь», а продюсированием занимался автор «Кингсмэна» Мэттью Вон. В фильме встречаются яркие исторические персонажи, например, президент СССР Михаил Горбачёв и гендиректор Nintendo Хироси Ямаути.

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