Кино Аватар 2

«Аватар 2» похоронил многие идеи Джеймса Кэмерона. Режиссер в замешательстве после съёмок

Артем
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В одном из интервью создатель «Аватара» поделился сожалениями, которые возникали в процессе съемок продолжения.

Об этом рассказал зарубежный сайт Deadline. Во время беседы с режиссером, журналисты поинтересовались, не жалеет ли он о потраченном времени на создание «Аватара» и упущенное время для участия в других проектах. 

Кэмерон не смог дать однозначного ответа и выделил хорошие и плохие стороны ситуации: 

«У меня есть две мысли на этот счет. Первая — вселенная «Аватара» настолько обширна, что я могу рассказать в нем большинство из тех историй, которые хотел бы, и попробовать многие интересные мне стилистические приемы. Вторая — да... наше время как художников ограничено. Я всегда буду оплакивать некоторые истории, которые не успею снять. Одновременно я испытываю огромную радость, когда другие режиссеры используют некоторые из моих идей, как это сделала Кэтрин Бигелоу со «Странными днями» и Роберт Родригес, когда я передал ему эстафету в работе над фильмом «Алита: Боевой ангел». Я с нетерпением жду новых совместных работ с режиссерами, которыми я восхищаюсь.»
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Источник:
Deadline
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