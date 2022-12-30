«Аватар 2» похоронил многие идеи Джеймса Кэмерона. Режиссер в замешательстве после съёмок

«У меня есть две мысли на этот счет. Первая — вселенная «Аватара» настолько обширна, что я могу рассказать в нем большинство из тех историй, которые хотел бы, и попробовать многие интересные мне стилистические приемы. Вторая — да... наше время как художников ограничено. Я всегда буду оплакивать некоторые истории, которые не успею снять. Одновременно я испытываю огромную радость, когда другие режиссеры используют некоторые из моих идей, как это сделала Кэтрин Бигелоу со «Странными днями» и Роберт Родригес, когда я передал ему эстафету в работе над фильмом «Алита: Боевой ангел». Я с нетерпением жду новых совместных работ с режиссерами, которыми я восхищаюсь.»

В одном из интервью создатель «Аватара» поделился сожалениями, которые возникали в процессе съемок продолжения.Об этом рассказал зарубежный сайт Deadline. Во время беседы с режиссером, журналисты поинтересовались, не жалеет ли он о потраченном времени на создание «Аватара» и упущенное время для участия в других проектах.