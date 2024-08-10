«Аватар 3», «Звездные войны» и Халк Харрисон Форд: что показали на презентации Disney

В рамках презентации D23 Expo Disney и ее дочерние студии представили кучу проектов, которые появятся в ближайшие годы. Все самое интересное собрали в этом материале.
«Моана 2»
Главная героиня станет предводителем племени. Вместе с сестрой они отправятся на поиски других обитателей островов.
Премьера: 27 ноября
«Аватар 3»
Зрителей подробнее познакомят с Пандорой, другими народами и локациями планеты. Создатели отмечают, что фильм будет отличаться по атмосфере от предыдущих частей. В оригинале ленту назвали Avatar: Fire and Ash’.
Премьера: декабрь 2025
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Dream Productions — спин-офф «Головоломки»
Pixar анонсировала новый мультсериал о жизни Райли между первым и вторым фильмом.
Премьера: 2025 год
«Победа или поражение»
Еще один многосерийный проект Pixar. Восемь героев готовятся к чемпионату по софтболу. История будет показана от лица каждого из участников, их родителей, и даже судей соревнования.
Премьера: 6 декабря
«История Игрушек 5»
Персонажам мульта предстоит сразиться со сломанными и обезумевшими гаджетами. Главной преградой станут 50 копий дефектного Базз Лайтера.
Премьера: лето 2025
Hoppers
Оригинальный мультфильм Pixar. Ученые снова вмешиваются в дела животных. На этот раз. Девушка-биолог переносит своё сознание в робо-бобра и отправляется на поиски приключений.
Премьера: 2026 год
«Суперсемейка 3»
Продолжением занимается Бред Бёрд, автор первых частей.
Премьера: неизвестно
«Холодное сердце 3»
Приключения двух неугомонных сестер продлили еще на две части. Подробностей ждать еще пару лет.
Премьера: 2027 год
«Звездные войны: Опорная команда»
Дебютный трейлер сериала о приключениях юных джедаев.
Премьера: 3 декабря
«Звездные войны: Андор», второй сезон
Известно, что временной отрезок продолжения будет длиться 4 года и продвигаться на год, каждые три серии. К своим ролям вернется Форест Уитакер и Бен Мендельсон.
Премьера: 2025 год
«Мандалорец и Грогу»
Старт съемок полнометражного фильма уже дан.
Премьера: май 2026 года
LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy
Комедийный мини-сериал о кубических защитниках галактики будет включать четыре серии.
Премьера: 13 сентября
«Фантастическая четвёрка»
Помимо актерского состава с Педро Паскалем, о перезапуске супергероики практически ничего не известно.
Премьера: 25 июля 2025 года
«Капитан Америка: Дивный новый мир»
Зрителям показали трансформацию Красного Халка в исполнении Харрисона Форда.
Премьера: 14 февраля 2025 года
«Сорвиголова»
Анонсирован новый сериал с прежними актерами. К ролям вернутся: Чарл Кокс, Дебора Энн Уилл и Джон Бернтала. В успехе проэкта уверены настолько, что его продлили на второй сезон еще до старта первого.
Премьера: март 2025 года
«Это все Агата»
Мини-сериал и спин-офф «ВандаВижн» расскажет о судьбе колдуньи Агаты Харкнесс после того, как она вырвалась из плена Алой Ведьмы.
Премьера: 18 сентября
«Лило и Ститч»
Анонсировали игровой ремейк истории о девочке и синем инопланетном беглеце.
Премьера: лето 2025 года
«Белоснежка и семь гномов»
Проблемная адаптация все-таки обзавелась первым трейлером.
Премьера: март 2025 года
«Трон: Арес»
Джаред Лето в роли программы Арес попытается подчинить себе реальный мир под саундтрек Трента Резнора и группы Nine Inch Nails. Также в фильме мы увидим Джиллиан Андерсон.
Премьера: 2025 год
«Муфаса: Король Лев»
Предыстория анимационной ленты 1994 года. «Оживший» сиквел расскажет о становлении юного Муфасы — отца львенка Симбы.
Премьера: 20 декабря