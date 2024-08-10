«Аватар 3», «Звездные войны» и Халк Харрисон Форд: что показали на презентации Disney

«Моана 2»

«Аватар 3»

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Dream Productions — спин-офф «Головоломки»

«Победа или поражение»

«История Игрушек 5»

Hoppers

«Суперсемейка 3»

«Холодное сердце 3»

«Звездные войны: Опорная команда»

«Звездные войны: Андор», второй сезон

«Мандалорец и Грогу»

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy

«Фантастическая четвёрка»

«Капитан Америка: Дивный новый мир»

«Сорвиголова»

«Это все Агата»

«Лило и Ститч»

«Белоснежка и семь гномов»

«Трон: Арес»

«Муфаса: Король Лев»

В рамках презентации D23 Expo Disney и ее дочерние студии представили кучу проектов, которые появятся в ближайшие годы. Все самое интересное собрали в этом материале.Главная героиня станет предводителем племени. Вместе с сестрой они отправятся на поиски других обитателей островов.27 ноябряЗрителей подробнее познакомят с Пандорой, другими народами и локациями планеты. Создатели отмечают, что фильм будет отличаться по атмосфере от предыдущих частей. В оригинале ленту назвали Avatar: Fire and Ash’.декабрь 2025Pixar анонсировала новый мультсериал о жизни Райли между первым и вторым фильмом.2025 годЕще один многосерийный проект Pixar. Восемь героев готовятся к чемпионату по софтболу. История будет показана от лица каждого из участников, их родителей, и даже судей соревнования.6 декабряПерсонажам мульта предстоит сразиться со сломанными и обезумевшими гаджетами. Главной преградой станут 50 копий дефектного Базз Лайтера.лето 2025Оригинальный мультфильм Pixar. Ученые снова вмешиваются в дела животных. На этот раз. Девушка-биолог переносит своё сознание в робо-бобра и отправляется на поиски приключений.2026 годПродолжением занимается Бред Бёрд, автор первых частей.неизвестноПриключения двух неугомонных сестер продлили еще на две части. Подробностей ждать еще пару лет.2027 годДебютный трейлер сериала о приключениях юных джедаев.3 декабряИзвестно, что временной отрезок продолжения будет длиться 4 года и продвигаться на год, каждые три серии. К своим ролям вернется Форест Уитакер и Бен Мендельсон.2025 годСтарт съемок полнометражного фильма уже дан.май 2026 годаКомедийный мини-сериал о кубических защитниках галактики будет включать четыре серии.13 сентябряПомимо актерского состава с Педро Паскалем, о перезапуске супергероики практически ничего не известно.25 июля 2025 годаЗрителям показали трансформацию Красного Халка в исполнении Харрисона Форда.14 февраля 2025 годаАнонсирован новый сериал с прежними актерами. К ролям вернутся: Чарл Кокс, Дебора Энн Уилл и Джон Бернтала. В успехе проэкта уверены настолько, что его продлили на второй сезон еще до старта первого.март 2025 годаМини-сериал и спин-офф «ВандаВижн» расскажет о судьбе колдуньи Агаты Харкнесс после того, как она вырвалась из плена Алой Ведьмы.18 сентябряАнонсировали игровой ремейк истории о девочке и синем инопланетном беглеце.лето 2025 годаПроблемная адаптация все-таки обзавелась первым трейлером.март 2025 годаДжаред Лето в роли программы Арес попытается подчинить себе реальный мир под саундтрек Трента Резнора и группы Nine Inch Nails. Также в фильме мы увидим Джиллиан Андерсон.2025 годПредыстория анимационной ленты 1994 года. «Оживший» сиквел расскажет о становлении юного Муфасы — отца львенка Симбы.20 декабря