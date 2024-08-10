«Аватар 3», «Звездные войны» и Халк Харрисон Форд: что показали на презентации Disney

Артем
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В рамках презентации D23 Expo Disney и ее дочерние студии представили кучу проектов, которые появятся в ближайшие годы. Все самое интересное собрали в этом материале.

«Моана 2»



Главная героиня станет предводителем племени. Вместе с сестрой они отправятся на поиски других обитателей островов.

Премьера: 27 ноября 

«Аватар 3»

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Зрителей подробнее познакомят с Пандорой, другими народами и локациями планеты. Создатели отмечают, что фильм будет отличаться по атмосфере от предыдущих частей. В оригинале ленту назвали Avatar: Fire and Ash’.

Премьера: декабрь 2025

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Dream Productions — спин-офф «Головоломки»

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Pixar анонсировала новый мультсериал о жизни Райли между первым и вторым фильмом.

Премьера: 2025 год

«Победа или поражение»



Еще один многосерийный проект Pixar. Восемь героев готовятся к чемпионату по софтболу. История будет показана от лица каждого из участников, их родителей, и даже судей соревнования.

Премьера: 6 декабря

«История Игрушек 5»

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Персонажам мульта предстоит сразиться со сломанными и обезумевшими гаджетами. Главной преградой станут 50 копий дефектного Базз Лайтера.

Премьера: лето 2025 

Hoppers 

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Оригинальный мультфильм Pixar. Ученые снова вмешиваются в дела животных. На этот раз. Девушка-биолог переносит своё сознание в робо-бобра и отправляется на поиски приключений.

Премьера: 2026 год

«Суперсемейка 3»

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Продолжением занимается Бред Бёрд, автор первых частей.

Премьера: неизвестно

«Холодное сердце 3»

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Приключения двух неугомонных сестер продлили еще на две части. Подробностей ждать еще пару лет.

Премьера: 2027 год

«Звездные войны: Опорная команда»


Дебютный трейлер сериала о приключениях юных джедаев.

Премьера: 3 декабря

«Звездные войны: Андор», второй сезон

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Известно, что временной отрезок продолжения будет длиться 4 года и продвигаться на год, каждые три серии. К своим ролям вернется Форест Уитакер и Бен Мендельсон.

Премьера: 2025 год

«Мандалорец и Грогу»

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Старт съемок полнометражного фильма уже дан. 

Премьера: май 2026 года

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy



Комедийный мини-сериал о кубических защитниках галактики будет включать четыре серии.

Премьера: 13 сентября

«Фантастическая четвёрка»

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Помимо актерского состава с Педро Паскалем, о перезапуске супергероики практически ничего не известно.

Премьера: 25 июля 2025 года

«Капитан Америка: Дивный новый мир»

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Зрителям показали трансформацию Красного Халка в исполнении Харрисона Форда.

Премьера: 14 февраля 2025 года

«Сорвиголова»

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Анонсирован новый сериал с прежними актерами. К ролям вернутся: Чарл Кокс, Дебора Энн Уилл и Джон Бернтала. В успехе проэкта уверены настолько, что его продлили на второй сезон еще до старта первого.

Премьера: март 2025 года

«Это все Агата»



Мини-сериал и спин-офф «ВандаВижн» расскажет о судьбе колдуньи Агаты Харкнесс после того, как она вырвалась из плена Алой Ведьмы.

Премьера: 18 сентября

«Лило и Ститч»



Анонсировали игровой ремейк истории о девочке и синем инопланетном беглеце. 

Премьера: лето 2025 года

«Белоснежка и семь гномов»



Проблемная адаптация все-таки обзавелась первым трейлером.

Премьера: март 2025 года

«Трон: Арес»



Джаред Лето в роли программы Арес попытается подчинить себе реальный мир под саундтрек Трента Резнора и группы Nine Inch Nails. Также в фильме мы увидим Джиллиан Андерсон.

Премьера: 2025 год

«Муфаса: Король Лев»


Предыстория анимационной ленты 1994 года. «Оживший» сиквел расскажет о становлении юного Муфасы — отца львенка Симбы. 

Премьера: 20 декабря
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Комментарии

0
LAST_SAMURAI
Саундтреки к трону.. почему не daft punk…
час назад в 15:50
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+150
acinatnas
Форд в роли Халка ? Видимо это будет очень старый Халк ...
час назад в 15:53
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kardigan
+3691
kardigan
Подняли бабло на синих человечков один раз и началось. Да сделайте уже сериал для фанатов летающих островов с синюшными существами. Может и зайдёт 😀
35 минут назад
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