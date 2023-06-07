ChatGPT поучаствовала в создании сериала «Черное зеркало». Что из этого вышло?

«Я набрал «создать эпизод «Черного зеркала», и получил что-то на первый взгляд правдоподобное, но позже всё оказалось полной ерундой. ChatGPT просто смешал все сюжеты прошлых эпизодов. Такая работа не несёт никакой оригинальной идеи».

Автор научно-фантастического сериала от Netflix опробовал нейросеть в качестве сценариста одного из эпизодов. В итоге создатель избавился от сотрудничества с ChatGPT.Cериал-антология «Черное зеркало», известен мрачным взглядом на технологии, которые нас окружают. Основная идея шоу вращается вокруг идеи, что прогресс пагубно влияет на современное общество и описывает всевозможные сценарии, вселяющие тревогу за грядущее будущее. В таком ключе появление нейросети в качестве создателя одной из истории было вполне ожидаемым ходом.Создатель сериала Чарли Брукер доверил боту написание одного для него эпизодов «Черного зеркала». ChatGPT обучался на материалах уже существующих сезонах и на первый взгляд неплохо справился с задачей. Однако при более детальном рассмотрении, работу нейросети пустили под нож и больше не возвращались к сотрудничеству.Этот пример наглядно доказывает, что на данный момент нейросеть не может заменить опытного сценариста и существует лишь для облегчения некоторых задач.Премьера нового сезона «Черного зеркала» намечена на 15 июня. Среди актерского состава замечены Сальма Хайек («От заката до рассвета»), Аарон Пол («Во все тяжкие»), Кейт Мара («Карточный домик»), Зази Битц («Джокер»), и Энни Мерфи («Русская кукла»).