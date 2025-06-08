«Чистка экранов»: онлайн-кинотеатры ждёт массовая потеря фильмов и сериалов





Российских зрителей онлайн-кинотеатров ожидает масштабное исчезновение фильмов и сериалов. Госдума готовится принять закон, который введёт беспрецедентно жёсткие требования к контенту на стриминговых платформах, грозя вычеркнуть из их каталогов десятки тысяч позиций.

Российских зрителей онлайн-кинотеатров ожидает масштабное исчезновение фильмов и сериалов. Госдума готовится принять закон, который введёт беспрецедентно жёсткие требования к контенту на стриминговых платформах, грозя вычеркнуть из их каталогов десятки тысяч позиций.

Законопроект, внесённый группой депутатов во главе с Андреем Свинцовым, обяжет платформы показывать только фильмы с прокатным удостоверением Минкультуры и запретит контент, пропагандирующий отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Хотя Свинцов уверяет, что запрет коснется единиц и большинство фильмов уже «перемонтировано», он вызвал скандал, признавшись, что лично не смотрит кино и не может назвать ни одного примера «антироссийского» контента, с которым борется. Законопроект, внесённый группой депутатов во главе с Андреем Свинцовым, обяжет платформы показывать только фильмы с прокатным удостоверением Минкультуры и запретит контент, пропагандирующий отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Хотя Свинцов уверяет, что запрет коснется единиц и большинство фильмов уже «перемонтировано», он вызвал скандал, признавшись, что лично не смотрит кино и не может назвать ни одного примера «антироссийского» контента, с которым борется. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Отрасль бьёт тревогу: представители онлайн-кинотеатров (Okko, ivi, «Кинопоиск») предупреждают, что закон приведет к потере десятков тысяч фильмов и сериалов, особенно зарубежных, не имеющих российского прокатного удостоверения или не прошедших идеологическую фильтрацию. Эксперты указывают на крайнюю расплывчатость понятия «духовно-нравственные ценности», что создает риск произвольного толкования и цензуры. Законопроект, запрещающий онлайн-кинотеатрам показывать фильмы без прокатного удостоверения Минкультуры, внесли в конце 2024 года. Несмотря на серьезные возражения отрасли и отсутствие отзыва Правительства РФ, он рекомендован профильным комитетом Госдумы к принятию в первом чтении 11 июня.