Что посмотреть: 20 лучших боевиков 2026 года, которые вы могли пропустить

Иногда даже посреди тяжелой недели нужно просто включить фильм, где плохие парни получают по заслугам, погони выглядят как отдельный вид искусства, а режиссеры напоминают — жанр экшена живее всех живых и еще может удивлять. Собрали для вас список главных боевиков 2026 года, которые точно стоит посмотреть. Запасайтесь попкорном — будет жарко!
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Содержание
- Живая ярость
- Каратель: Последнее убийство
- Клинки хранителей: Ветер пустыни
- Лакомый кусок
- Колония
- Я иду искать 2
- Мортал Комбат 2
- Через тернии к звёздам
- Опасный дуэт
- Нормал
- Военная машина
- Опасные отношения
- Они придут за тобой
- Майк и Ник и Ник и Элис
- Казнить нельзя помиловать
- Убежище
- На вершине
- Бой со зверем
- Смертельно прекрасна
- Гренландия 2: Миграция
1. Живая ярость / The Furious / Huo zhe yan
• Страна: США, Гонконг
• Жанр: боевик, криминал
• Рейтинг IMDb: 7.3
• Режиссёр: Кэндзи Танигаки
• В ролях: Сахаджак Бунсанакит, Джои Иванага, Брайан Лэ, Манатсанун Фанлердвонгсакул и другие
Бывший полицейский Ван Вэй теряет надежду отыскать похищенную дочь, столкнувшись с равнодушием и коррупцией властей. Забыв о законе, он отправляется в самое сердце криминального мира. К нему примыкает журналист Навин, чья жена тоже бесследно исчезла. Объединённые яростью и жаждой справедливости, они бросают вызов могущественному синдикату.
2. Каратель: Последнее убийство / The Punisher: One Last Kill
• Страна: США
• Жанр: боевик, криминал
• Рейтинг IMDb: 7.0
• Режиссёр: Рейнальдо Маркус Грин
• В ролях: Джон Бернтал, Джудит Лайт, Дебора Энн Уолл, Джейсон Р. Мур, Келли Барретт и другие
Фрэнк Касл мечтает оставить кровавое прошлое и начать жизнь с чистого листа. Однако видения и внутренние демоны снова затягивают его в бесконечный круговорот насилия. Преследуемый галлюцинациями, Каратель возобновляет войну с преступностью. Единственной опорой для него становится Кёртис Хойл — бывший сослуживец, который старается удержать Фрэнка от полного падения в бездну.
3. Клинки хранителей: Ветер пустыни / Biao ren: feng qi da mo / Blades of the Guardians
• Страна: Китай
• Жанр: боевик, фэнтези
• Рейтинг IMDb: 6,8
• Режиссёр: Юэнь У-Пин
• В ролях: Джеки У, Николас Це, Юй Ши, Сунь Ичжоу и другие
Наёмник и искусный мечник Дао Ма, входящий в список самых разыскиваемых преступников страны, получает опасный заказ. Ему поручено конвоировать особый груз — человека, возглавляющего этот же список и признанного самым опасным государственным врагом.
4. Лакомый кусок / The Rip
• Страна: США
• Жанр: боевик, криминал
• Рейтинг IMDb: 6.8
• Режиссёр: Джо Карнахан
• В ролях: Мэтт Дэймон, Бен Аффлек, Тияна Тейлор, Кайл Чендлер, Скотт Эдкинс и другие
Полицейские из Майами выходят на тайник наркоторговцев, где, по слухам, спрятано триста тысяч долларов. Наводка подтверждается, однако найденный куш оказывается гораздо меньше ожидаемого. Информация о находке быстро разносится по отделу, и теперь напарникам предстоит понять, кто из коллег остаётся верным присяге, а кто играет в собственную игру.
5. Колония / Colony
• Страна: Южная Корея
• Жанр: боевик, ужасы
• Рейтинг IMDb: 6.7
• Режиссёр: Ён Сан-хо
• В ролях: Чон Джи-хён, Ку Гё-хван, Щин Хён-бин, Ким Щин-рок, Чжи Чхан-ук и другие
Именитый биотехнолог Се-джон приезжает на научный симпозиум, где неожиданно вспыхивает неизвестная инфекция. Вирус стремительно мутирует: заражённые моментально теряют рассудок и превращаются в агрессивных монстров. Чтобы сдерживать эпидемию, власти изолируют весь комплекс, замуровав людей внутри. Оказавшись в ловушке без надежды на помощь, выжившие вынуждены вступить в бой за жизнь.
6. Я иду искать 2 / Ready or Not 2: Here I Come
• Страна: США
• Жанр: боевик, ужасы
• Рейтинг IMDb: 6.5
• Режиссёры: Мэтт Беттинелли-Олпин, Тайлер Джиллетт
• В ролях: Самара Уивинг, Кэтрин Ньютон, Элайджа Вуд, Сара Мишель Геллар, Дэвид Кроненберг и другие
Чудом выжив в бойне с кланом Ле Домас, Грейс понимает: кровавая игра только начинается. Вместе с сестрой Фэйт она получает шанс побороться за «Высшее кресло» Совета — тайного органа, управляющего миром. Однако за эту абсолютную власть готовы бороться ещё четыре жестоких и влиятельных семейства.
7. Мортал Комбат 2 / Mortal Kombat 2
• Страна: США
• Жанр: боевик, фэнтези
• Рейтинг IMDb: 6.4
• Режиссёр: Саймон Маккуойд
• В ролях: Льюис Тан, Карл Урбан, Луди Линь, Мехкад Брукс, Макс Хуан и другие
Продолжение фантастического экшена 2021 года. К отряду защитников Земного Царства присоединяется харизматичная звезда боевиков Джонни Кейдж. Чтобы остановить тиранию тёмного владыки Шао Кана, героям предстоит сойтись с его слугами в смертельном турнире.
8. Через тернии к звёздам / Xing He Ru Meng / Per Aspera Ad Astra
• Страна: Китай
• Жанр: боевик, фантастика
• Рейтинг IMDb: 6.4
• Режиссёр: Хань Янь
• В ролях: Дилан Ван, Виктория Сун, Цзу Фэн, Ло Хайцюн, Тони Ван и другие
В будущем межзвёздные перелёты стали обычным делом. Чтобы сохранить рассудок экипажа в долгом полёте, людей погружают в анабиоз и подсоединяют к общей системе виртуальных снов. Во время очередного рейса техник, выведенный из сна для плановой проверки, обнаруживает сильный сбой в системе. Чтобы предотвратить повреждение мозга у всех спящих, ему необходимо проникнуть в виртуальное сновидение капитана и разбудить её.
9. Опасный дуэт / Команда разрушителей / The Wrecking Crew
• Страна: Новая Зеландия, США
• Жанр: боевик, комедия
• Рейтинг IMDb: 6.6
• Режиссёр: Анхель Мануэль Сото
• В ролях: Дэйв Батиста, Джейсон Момоа, Клас Банг, Темуэра Моррисон, Джейкоб Баталон и другие
Сводные братья Джонни и Джеймс не общаются и враждуют уже два десятка лет. Однако таинственное убийство их отца заставляет братьев забыть старые обиды. Объединив усилия, они отправляются на поиски виновных, попутно раскрывая масштабный заговор.
10. Нормал / Normal
• Страна: США
• Жанр: боевик, криминал
• Рейтинг IMDb: 6.3
• Режиссёр: Бен Уитли
• В ролях: Боб Оденкёрк, Рина Джолли, Брендан Флетчер, Брайан Саки, Лина Хиди и другие
Вступив в должность шерифа, Улисс приезжает в тихий и ничем не примечательный городок Нормал. Однако после дерзкого ограбления банка он выходит на след преступной сети, в заговоре с которой замешаны почти все местные жители. Теперь герою предстоит решить, готов ли он идти до конца, разрушив иллюзию благополучия провинции.
11. Военная машина / War Machine
• Страна: Великобритания, Австралия, Новая Зеландия
• Жанр: боевик, фантастика
• Рейтинг IMDb: 6.3
• Режиссёр: Патрик Хьюз
• В ролях: Алан Ричсон, Стефан Джеймс, Блейк Ричардсон, Деннис Куэйд, Эсай Моралес и другие
В Кандагаре плановый ремонт военной техники прерывается внезапной атакой талибов. Военный инженер получает тяжёлое ранение ноги и теряет младшего брата. Спустя пару лет он отправляется в Колорадо, чтобы пройти изнурительный отбор в элитный отряд рейнджеров. На финальном испытании группа сталкивается с гигантским боевым роботом, превосходящим подразделение по мощи и огневой силе.
12. Опасные отношения / Over Your Dead Body
• Страна: США
• Жанр: боевик, триллер
• Рейтинг IMDb: 6.3
• Режиссёр: Йорма Такконе
• В ролях: Джейсон Сигел, Самара Уивинг, Тимоти Олифант, Джульетт Льюис, Пол Гилфойл и другие
Супруги отправляются на уединённые выходные в дом у озера, рассчитывая спасти брак. Но их планы рушатся, когда в коттедж врываются опасные преступники. Чтобы дать отпор бандитам и выжить, паре предстоит преодолеть разногласия и заново познакомиться друг с другом.
13. Они придут за тобой / They Will Kill You
• Страна: Южная Африка, США, Канада
• Жанр: боевик, ужасы
• Рейтинг IMDb: 6.3
• Режиссёр: Кирилл Соколов
• В ролях: Зази Битц, Патриша Аркетт, Майхала Херролд, Патерсон Джозеф, Том Фелтон и другие
Азия Ривз устраивается домработницей в роскошный особняк. Поначалу вакансия кажется работой мечты: шикарные интерьеры и обеспеченные хозяева. Но вскоре девушка замечает странности в поведении жильцов и таинственные исчезновения слуг. Вскоре Азия осознаёт, что попала в логово оккультного общества. За фасадом благополучия обитатели дома скрывают жуткие тайны, и теперь ей придется сражаться за выживание в смертельной ловушке.
14. Майк и Ник и Ник и Элис / Mike & Nick & Nick & Alice
• Страна: США
• Жанр: боевик, комедия
• Рейтинг IMDb: 6.2
• Режиссёр: Бен-Дэвид Грабински
• В ролях: Винс Вон, Джеймс Марсден, Эйса Гонсалес, Кит Дэвид, Стивен Рут и другие
Напарники-преступники Майк и Ник оказываются в эпицентре безумных событий одной ночи вместе с девушкой Элис, к которой оба неравнодушны. Всё окончательно запутывается, когда появляется двойник Ника из будущего на машине времени. Теперь троице предстоит разобраться в своих чувствах, уйти от разборок с мафией и выжить в хаосе временных петель.
15. Казнить нельзя помиловать / Mercy
• Страна: США
• Жанр: боевик, фантастика
• Рейтинг IMDb: 6.2
• Режиссёр: Тимур Бекмамбетов
• В ролях: Крис Пратт, Ребекка Фергюсон, Майкл С. Махон, Райан Хейли, Аннабелль Уоллис и другие
Лос-Анджелес, ближайшее будущее. Детектива Криса Рейвена обвиняют в жестоком убийстве собственной жены. На то, чтобы доказать невиновность, у него есть всего 90 минут: допрос ведёт продвинутый искусственный интеллект, выступающий одновременно в роли судьи и палача.
16. Убежище / Shelter
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: боевик, криминал
• Рейтинг IMDb: 6.1
• Режиссёр: Рик Роман Во
• В ролях: Джейсон Стэйтем, Билл Найи, Дэниэл Мейс, Наоми Аки, Харриет Уолтер и другие
Одинокий отшельник спасает маленькую девочку во время шторма, не подозревая, чем это обойдётся. Мечта героя оставить прошлое в тени рушится, когда за ребёнком приходят влиятельные и опасные враги. Чтобы защитить сироту, ему приходится вступить в бой с преследователями и стихией.
17. На вершине / Apex
• Страна: Канада, Австралия, США, Исландия
• Жанр: боевик, триллер
• Рейтинг IMDb: 6.1
• Режиссёр: Бальтасар Кормакур
• В ролях: Тэрон Эджертон, Шарлиз Терон, Эрик Бана, Кэйтлин Стэйси и другие
Пытаясь справиться с личной трагедией, любительница экстрима Саша отправляется на сплав по бурным рекам Австралии. Однако в дикой глуши наибольшей угрозой для неё становится не дикая природа, а безжалостный психопат, открывший на девушку охоту.
18. Бой со зверем / Beast
• Страна: США
• Жанр: боевик, спорт
• Рейтинг IMDb: 5,8
• Режиссёр: Дэниэл Макферсон
• В ролях: Рассел Кроу, Брен Фостер, Моджиан Ариа, Люк Хемсворт и другие
Бывший боец MMA Пэттон Джеймс вынужден вернуться в октагон, чтобы отомстить за брата. Его подготовкой занимается старый тренер Сэмми, помогающий мастеру восстановить форму перед поединком с действующим чемпионом Ксавьером Грау. Находясь на пределе физических сил, Пэттон понимает: на кону стоит не просто победа, а его наследие и жизнь.
19. Смертельно прекрасна / Pretty Lethal
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: боевик, триллер
• Рейтинг IMDb: 5.8
• Режиссёр: Вики Джуинсон
• В ролях: Ума Турман, Айрис Апатоу, Лана Кондор, Мэдди Зиглер, Лидия Леонард и другие
По дороге на выступление у группы молодых балерин ломается микроавтобус. Девушки отправляются за помощью в ближайшую старинную усадьбу, но вскоре оказываются в заложниках у вооружённой банды. Чтобы выжить, им придётся превратить годы балетных тренировок, грацию и идеальную дисциплину в смертоносный боевой стиль.
20. Гренландия 2: Миграция / Greenland 2: Migration
• Страна: США
• Жанр: боевик, фантастика
• Рейтинг IMDb: 5.2
• Режиссёр: Рик Роман Во
• В ролях: Джерард Батлер, Морена Баккарин, Ти Джэй Дженкенс, Тронд Фауса Аурвог, Эмбер Роуз Рева и другие
Спустя пять лет после глобальной катастрофы выживать в Гренландии становится невозможно: постоянные метеоритные дожди уничтожают остатки убежищ. Семья Гэррити и другие выжившие вынуждены покинуть бункеры и отправиться в опасный путь по замёрзшей Европе в поисках нового дома.