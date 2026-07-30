Что посмотреть: 20 лучших комедий 2026 года, которые вы могли пропустить

В этом году кинопрокатчики и стриминги подготовили десятки релизов — от абсурдного пародийного трэша и черных сатир до душевных семейных историй и романтических комедий. В прошлый раз мы собрали двадцатку забористых экшенов, которые уже вышли на экраны, сегодня — время от души посмеяться.
Отслеживать все свежие релизы кино и сериалов можно по тегу «новинки».
Содержание
- Шоу группы «Нирванна». Фильм
- Следствие ведут овечки
- Вот это драма!
- Удачи, веселья, не сдохни
- На помощь!
- Холостяк в Италии
- Наследник
- Дьявол носит Prada 2
- Зараза
- Дом Сэвиджей
- Динк
- Пицца. Фильм
- Дамы вперёд
- Братик
- LOL 2.0: Лучшее время Анны
- 72 часа
- Запретный плод
- Очень страшное кино 6
- Шары вверх
- Операция «Панда». Дикая миссия
1. Шоу группы «Нирванна». Фильм / Nirvanna the Band the Show the Movie
• Страна: Канада
• Жанр: комедия, фантастика
• Рейтинг IMDb: 7,8
• Режиссёр: Мэтт Джонсон
• В ролях: Мэтт Джонсон, Джей МакКэрролл, Бен Петри, Итан Энн, Майкл Скотт и другие
Мэтт и Джей — эксцентричные участники вымышленного музыкального коллектива. Парни мечтают отыграть грандиозный концерт в культовом торонтском баре «Риволи», однако случайная аномалия переносит их прямиком в 2008 год. Теперь путь обратно в свое время превращается в цепь сплошных абсурдных неприятностей и комичных переделок.
2. Следствие ведут овечки / The Sheep Detectives
• Страна: Ирландия, Великобритания, США
• Жанр: комедия, детектив
• Рейтинг IMDb: 7,4
• Режиссер: Кайл Балда
• В ролях: Хью Джекман, Бретт Голдстин, Патрик Стюарт, Реджина Холл, Белла Рэмзи и другие
Джордж Харди — добродушный и жизнерадостный фермер. На сон грядущий он постоянно зачитывает отаре детективные романы, искренне веря, что животные просто слушают его голос. Но когда хозяина находят мертвым, оказывается, что кудрявые подопечные усвоили все методы расследования. Проникнувшись духом классических детективов, овцы берутся вывести убийцу на чистую воду.
3. Вот это драма! / The Drama
• Страна: США
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг IMDb: 7,2
• Режиссёр: Кристофер Боргли
• В ролях: Зендея, Роберт Паттинсон, Алана Хаим, Мамуду Ати, Хейли Гейтс и другие.
Идеальная пара Чарли и Эмма находятся в шаге от свадьбы: площадка забронирована, списки гостей составлены, а до торжества остаются считаные дни. Однако случайный честный разговор всё рушит: Чарли узнаёт о прошлом невесты шокирующий факт. Теперь их безупречному союзу предстоит пройти через серию неожиданных и весьма драматичных испытаний.
4. Удачи, веселья, не сдохни / Good Luck, Have Fun, Don’t Die
• Страна: США, Германия
• Жанр: комедия, фантастика
• Рейтинг IMDb: 7,0
• Режиссер: Гор Вербински
• В ролях: Сэм Рокуэлл, Джуно Темпл, Хейли Лу Ричардсон, Майкл Пенья, Зази Битц и другие
Обычный вечер в тихом дайнере прерывает визит странного незнакомца. Посетителям он заявляет, что прибыл из будущего, чтобы предотвратить восстание вышедшего из-под контроля ИИ. Понимая, что окружающие принимают его за сумасшедшего, гость под угрозой взрыва собирает команду «спасителей» и отправляется выполнять опасную миссию.
5. На помощь! / Send Help
• Страна: США
• Жанр: комедия, триллер
• Рейтинг IMDb: 6,7
• Режиссёр: Сэм Рэйми
• В ролях: Рэйчел Макадамс, Дилан О’Брайен, Эдилл Исмаил, Завьер Сэмюэл, Крис Пэн и другие
Линда доведена до предела выходками своего деспотичного начальника. Находясь на грани увольнения, она всё же соглашается на рабочую поездку вместе с ним. Однако авиакатастрофа путает все карты: теперь босс и терпевшего его сотрудница оказываются единственными выжившими на совершенно необитаемом острове.
6. Холостяк в Италии / Solo Mio
• Страна: США
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг IMDb: 6,7
• Режиссёры: Чарльз Фрэнсис Киннэн, Дэниэл Киннэн
• В ролях: Кевин Джеймс, Элисон Хэннигэн, Джонатан Руми, Ким Коутс, Джули Энн Эмери и другие
Главный герой устроил для возлюбленной настоящую сказку: пышное торжество в Италии, романтический медовый месяц и куча родственников вокруг. Однако прямо у алтаря невеста бросает его. Ошеломленный жених решается отправиться в запланированный романтический тур в полном одиночестве.
7. Наследник / How to Make a Killing
• Страна: США, Великобритания, Франция
• Жанр: комедия, триллер
• Рейтинг IMDb: 6,5
• Режиссёр: Джон Паттон Форд
• В ролях: Глен Пауэлл, Маргарет Куолли, Эд Харрис, Тофер Грейс, Джессика Хенвик и другие
Огромные особняки, частные джеты и собственность по всему миру — богатейший клан Редфеллоу купается в роскоши. Внебрачный сын Беккет мечтает заполучить свою долю, хотя глава семейства открестился от него еще при рождении. На пути к миллиардам стоят семеро избалованных законных наследников. Чтобы добраться до денег, парню придется избавиться от конкурентов — причем максимально изящно и изощренно.
8. Дьявол носит Prada 2 / The Devil Wears Prada 2
• Страна: США
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг IMDb: 6,4
• Режиссёр: Дэвид Фрэнкел
• В ролях: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли Туччи, Джастин Теру и другие.
Влиятельный редактор глянца Миранда Пристли вступает в жесткую борьбу за рекламные бюджеты со своей бывшей ассистенткой Эмили Чарлтон, которая теперь возглавляет конкурентное издание. На фоне глубокого кризиса печатных медиа легендарная Миранда задумывается об уходе на заслуженный отдых.
9. Зараза / Cold Storage
• Страна: Франция, США
• Жанр: комедия, ужасы
• Рейтинг IMDb: 6,1
• Режиссёр: Джонни Кэмпбелл
• В ролях: Джо Кири, Джорджина Кэмпбелл, Лиам Нисон, Лесли Мэнвилл, Сози Бэйкон и другие
Опаснейший грибок-мутант, годами скрываемый спецслужбами на секретном объекте, вырывается на свободу. Попадая в организм человека, споры полностью подчиняют себе его разум и тело. Обычные складские охранники Тикейк и Наоми случайно обнаруживают очаг инфекции в подвале. Теперь им вместе с ветераном по биологической безопасности предстоит остановить глобальную катастрофу.
10. Дом Сэвиджей / Savage House
• Страна: Великобритания
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг IMDb: 6,1
• Режиссёр: Питер Гланц
• В ролях: Ричард Э. Грант, Клэр Фой, Себастьян Арместо, Роджер Эштон-Гриффитс, Эрин Баттл и другие
Англия, XVIII век. Пока за стенами поместья свирепствуют электоральные бунты и эпидемия оспы, сэр Чонси Сэвидж вместе с супругой отчаянно пытаются сохранить видимость былого величия и богатства. Забаррикадировавшись в родовом гнезде, они погружаются в пучину интриг, глупых дуэлей и нелепых конфликтов. Картина представляет собой едкую сатиру на дворянское лицемерие и жажду власти.
11. Динк / Dink
• Страна: США
• Жанр: комедия
• Рейтинг IMDb: 6,1
• Режиссер: Джош Гринбаум
• В ролях: Уэйн Уилдерсон, Эд Харрис, Бен Стиллер, Пэттон Освальт, Джейк Джонсон и другие
Дасти «Молот» Бойд — увядающая звезда большого тенниса, застрявший в долгах и разочаровавший собственного отца. Пытаясь спасти остатки репутации и заново найти себя, он идет на отчаянный шаг — нарушает профессиональные принципы и переходит в менее престижный спорт —пиклбол.
12. Пицца. Фильм / Pizza Movie
• Страна: США
• Жанр: комедия
• Рейтинг IMDb: 5,9
• Режиссёры: Ник Кочер, Брайан МакИлхэйни
• В ролях: Гейтен Матараццо, Шон Джамброун, Лулу Уилсон, Сара Шерман, Маркус Скрибнер и другие.
Беспечные студенты Джек и Монтгомери планировали провести обычный вечер пятницы с пиццей. Однако решение принять найденные в общежитии неизвестные таблетки оборачивается мощнейшим психоделическим трипом. Единственный шанс прийти в себя — съесть специальную пиццу-антидот, которую доставляет курьер-робот. Вот только перехватить её оказывается не так-то просто.
13. Дамы вперёд / Ladies First
• Страна: США
• Жанр: комедия
• Рейтинг IMDb: 5,8
• Режиссёры: Теа Шеррок
• В ролях: Саша Барон Коэн, Розамунд Пайк, Ричард Э. Грант, Эмили Мортимер, Чарльз Дэнс и другие.
Дэмиен — избалованный и эгоистичный бабник, привыкший получать от женщин абсолютно всё. Деньги и обаяние позволяют ему менять партнерш каждую ночь. Но привычный мир рушится, когда он неожиданно переносится в параллельную реальность с абсолютным матриархатом.
14. Братик / Little Brother
• Страна: США
• Жанр: комедия
• Рейтинг IMDb: 5,4
• Режиссер: Мэттью Спайсер
• В ролях: Джон Сина, Эрик Андре, Мишель Монахэн, Кристофер Мелони, Шерри Кола и другие.
Привычный и педантично выстроенный уклад успешного риелтора с треском рушится, когда на горизонте внезапно появляется его взбалмошный и невероятно эксцентричный младший брат, превращающий его жизнь в хаос.
15. LOL 2.0: Лучшее время Анны / LOL 2.0
• Страна: Франция
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг IMDb: 5,4
• Режиссёр: Лиза Азуэлос
• В ролях: Софи Марсо, Таис Алессандрен, Венсан Эльбаз, Александр Астье, Франсуаза Фабиан и др.
Пережив тяжелый разрыв, Луиза переезжает к матери, пытаясь собрать жизнь по кусочкам. Вокруг кипит суматоха: мать боится приходящей старости, брат готовится стать отцом, а друзья тонут в личных драмах. В попытках начать всё с чистого листа героине придется сначала разобраться со старыми обидами и прошлыми отношениями.
16. 72 часа / 72 Hours
• Страна: США
• Жанр: комедия
• Рейтинг IMDb: 5,4
• Режиссёр: Тим Стори
• В ролях: Тияна Тейлор, Кевин Харт, Майкл Мэндо, Зак Черри, Мэйсон Гудинг и другие.
Увязший в кризисе среднего возраста сорокалетний мужчина по ошибке оказывается в групповом чате незнакомой компании, собирающейся на мальчишник. Посчитав это шансом встряхнуться, он присоединяется к поездке, где его ждет череда безумных и довольно опасных приключений.
17. Запретный плод / Forbidden Fruits
• Страна: США
• Жанр: комедия, ужасы
• Рейтинг IMDb: 5,2
• Режиссёр: Мередит Эллоуэй
• В ролях: Лили Рейнхарт, Виктория Педретти, Александра Шипп, Лола Тун, Гэбриэл Юнион и другие.
Днем Эппл — успешно продает одежду в бутике, а по ночам вместе с подругами проводит тайные оккультные ритуалы в подвале ТЦ. С появлением новой девушки по имени Пампкин лидерство Эппл оказывается под угрозой, а борьба за влияние начинает пробуждать в участницах группы темные силы.
18. Очень страшное кино 6 / Scary Movie
• Страна: США
• Жанр: комедия, ужасы
• Рейтинг IMDb: 5,0
• Режиссер: Майкл Тиддес
• В ролях: Анна Фэрис, Реджина Холл, Марлон Уайанс, Крис Эллиотт, Дэймон Уайанс-мл. и другие.
Спустя много лет Синди, Бренда, Рэй и Шорти снова собираются вместе. Заметно постаревшая компания вынуждена опять столкнуться с убийцей в маске Призрачного лица. На этот раз маньяк открывает охоту на студентов, в числе которых оказывается и дочь Синди. Ветхим героям придется снова дать отпор убийце, пока тот не расправился со всеми.
19. Шары вверх / Balls Up
• Страна: США
• Жанр: комедия
• Рейтинг IMDb: 4,7
• Режиссёр: Питер Фаррелли
• В ролях: Марк Уолберг, Пол Уолтер Хаузер, Бенджамин Брэтт, Даниэла Мелшиор, Молли Шеннон и другие.
Пытаясь спасти свои карьеры, маркетологи Брэд и Элайджа идут на рискованную акцию во время спортивного чемпионата в Бразилии. В итоге их выходка провоцирует крупный международный скандал. Потеряв работу и нажив врагов среди местной мафии и фанатов, горе-пиарщики вынуждены спасаться бегством из страны.
20. Операция «Панда». Дикая миссия / Panda Plan 2: The Magical Trible
• Страна: Канада
• Жанр: комедия, приключения
• Рейтинг IMDb: 4,5
• Режиссёр: Дерек Хуэй
• В ролях: Джеки Чан, Ма Ли, Цяо Шань, Мэн Фенг, Кэ Да и другие.
Мастеру боевых искусств Джеки поручено перевезти милую панду Сюсю в новый вольер. На пути встают бандиты, и в ходе стычки герой падает с обрыва. Очнувшись в неизвестном диком племени, он пытается вернуть панду, но сперва ему нужно решить внутренние проблемы местных жителей.