Кино на выходные: 5 новинок, которые уже есть в качестве

Достучаться до небес 2 (Лучшее еще впереди) / Das Beste kommt noch!

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Загадка огня / Riddle of Fire

Человечный / Humane

Артур, ты король / Arthur the King

Потрошитель. Наследие / Bloodline Killer

Собрали несколько фильмов для домашнего просмотра к праздничным выходным. В подборке вы найдете ленту с Тилем Швайгером, которую у нас окрестили продолжением «Достучаться до небес», приключенческую драму о дружбе человека и пса, комедию про детей и удивительные поиски пирога, а также парочку триллеров.комедия, драма;6,5;Тиль Швайгер;Тиль Швайгер, Михаэль Мертенс, Нэда Рахманиан, Франческа Мэхенс и другие.Ошибочно решив, что их обоих вот-вот настигнет смертельная болезнь, друзья бросаются напоследок исполнить все свои заветные желания. Для этого им потребуется чужая тачка, двугорбый верблюд, бутылка самого дорогого шампанского и любовь прекрасных женщин, которым они всю жизнь собирались в чем-то признаться, но все как-то не хватало времени.комедия, боевик, приключения6,7;Уэстон Рэзули;Лио Типтон, Уэстон Рэзули, Чарльз Халфорд, Лорелей Мот и другие.В поисках черничного пирога для мамы, трое озорных детей отправляются в увлекательную одиссею. Их похищают браконьеры, они сражаются со злой ведьмой, уходят от охотника, завели дружбу с феей и сблизились, чтобы навсегда стать лучшими друзьями.триллер;6,0;Кэйтлин Кроненберг;Джей Барушель, Эмили Хэмпшир, Питер Галлахер, Энрико Колантони и другие.Землю настигает экологическая катастрофа, которая приводит к перенаселению планеты. Человеческий род приходится сократить на 20%. Несколько месяцев спустя Чарльз Йорк — вышедший на пенсию журналист — устраивает званый ужин, на который приглашает всех своих уже повзрослевших детей. Он объявляет, что собирается присоединиться к новой правительственной программе эвтаназии. Однако его план с треском проваливается, и вскоре семейная встреча превращается в полнейший хаос.драма, приключения;7,0;Саймон Селлан Джонс;Марк Уолберг, Симу Лю, Джульет Райлэнс, Натали Эммануэль, Али Сулиман и другие.Во время последнего соревнования капитан по приключенческим гонкам Майкл Линднорд был готов на все ради победы. Однако он не ожидал, что во время забега в команду добавится неожиданный попутчик — пес по кличке Артур. Эта встреча перевернула не только ход 700-километрового спринта, но и всю его жизнь.ужасы, триллер;7,1;Анте Новакович;Шоуни Смит, Тэрин Мэннинг, Дрю Морлейн, Брэди Смит Тайриз Гибсон и другие.Несколько лет назад Мойра пережила настоящий ад: ее кузен устроил резню и убил почти всех ее родственников и других невинных людей. Маньяка так и не удалось поймать, и каждую осень убийца напоминает о себе. В городе он известен как Череп, который держит жителей в страхе, как только с деревьев начинает опадать листва. Детектив Сайферс берется за поиски неуловимого убийцы.