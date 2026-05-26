Что посмотреть: лучшие фильмы первой половины 2026 года

Собрали больше двух десятков зарубежных и российских кинолент с наивысшими оценками на IMDb и «Кинопоиске» за минувшие полгода. Большинство из них получили 7 баллов и выше, но есть и те, что совсем чуть-чуть не дотянулись до заветной планки. В отборе учитывались только те фильмы, количество просмотров которых превысило 10 000 зрителей.
Содержание• Зарубежные фильмы с рейтингом 7 баллов и выше
• Российские фильмы с рейтингом 7 баллов и выше
• Фильмы, которые почти смогли
Зарубежные фильмы с рейтингом 7 баллов и выше
28 лет спустя: Часть II. Храм костей / 28 Years Later: The Bone Temple
• Страна: Великобритания, США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 7,2
• Режиссер: Ниа ДаКоста
• В ролях: Рэйф Файнс, Джек О’Коннелл, Элфи Уильямс, Эрин Келлиман, Чи Льюис-Парри и другие
• Где смотреть: RUTUBE; Google
Спайк вступает в ряды Джимми Кристала и его жестоких преспешников, убивающих людей по приказу лидера. Параллельно доктор Иэн Келсон, обитающий в своем «Храме костей» продолжает работать над лекарством от вируса ярости и делает открытие, которое может изменить мир.
Проект «Конец света» / Проект «Аве Мария» / Project Hail Mary
• Страна: США
• Жанр: фантастика, драма
• Режиссеры: Фил Лорд, Кристофер Миллер
• Рейтинг IMDb: 8,3
• В ролях: Райан Гослинг, Сандра Хюллер, Кен Люн, Лайонел Бойс, Милана Вайнтруб и другие
• Где смотреть: RUTUBE; Google
По сюжету, школьный учитель Райленд Грейс, потерявший память, приходит в себя на космическом корабле в одиночестве рядом с двумя трупами. Двигаясь к системе Тау Кита, астронавт вспоминает, что ему предстоит спасти человечество от вымирания. В этом ему помогает инопланетянин, общающийся посредством музыки. В основу ленты лег одноименный научно-фантастический роман Энди Вейера, автора «Марсианина».
Вот это драма! / The Drama
• Страна: США
• Жанр: драма, комедия
• Рейтинг IMDb: 7,3
• Режиссёр: Кристофер Боргли
• В ролях: Зендея, Роберт Паттинсон, Алана Хаим, Мамуду Ати, Хейли Гейтс и другие
• Где смотреть: в онлайн-кинотеатрах; Google
Чарли и Эмма любят друг друга и со дня на день поженятся. Место свадьбы выбрано, гости приглашены, до церемонии осталось несколько дней. Но одно невинное откровение переворачивает всё — Чарли узнаёт о возлюбленной то, что предпочёл бы не знать. Теперь на пути к счастливому браку их отношениям предстоит пройти через неожиданную драму.
Необычайно умные создания / Remarkably Bright Creatures
• Страна: США
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 7,3
• Режиссёр: Оливия Ньюман
• В ролях: Альфред Молина, Дэн Пэйн, Джоан Чэнь, Колм Мини, Бет Грант и другие
• Где смотреть: RUTUBE; Google
Пожилая вдова Това работает ночной уборщицей в океанариуме. Там она заводит необычную дружбу с Марцеллом — гигантским тихоокеанским осьминогом, который обладает выдающимся интеллектом и помогает ей раскрыть давнюю тайну исчезновения сына.
Хокум / Hokum
• Страна: США, Ирландия, ОАЭ
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 7,3
• Режиссёр: Дэмиен Маккарти
• В ролях: Адам Скотт, Питер Кунан, Дэвид Уилмот, Флоренс Ордеш, Уилл О’Коннелл и другие
• Где смотреть: уже в кинотеатрах
Писатель хорроров Ом Бауман приезжает в Ирландию, чтобы развеять прах родителей, не подозревая, что в стенах гостинницы, по слухам, обитает ведьма. С наступлением темноты он видит необъяснимыми явления, окутанные тайнами прошлого. Со временем остепенно зловещее естество все больше являет себя этому миру.
Удачи, веселья, не сдохни / Good Luck, Have Fun, Don’t Die
• Страна: США, Германия
• Жанр: фантастика, комедия, боевик
• Рейтинг IMDb: 7,0
• Режиссер: Гор Вербински
• В ролях: Сэм Рокуэлл, Джуно Темпл, Хейли Лу Ричардсон, Майкл Пенья, Зази Битц и другие
• Где смотреть: RUTUBE; Google
Одним вечером в обычной закусочной появляется странного вида мужчина. Он утверждает, что прибыл из будущего, и пытается привлечь посетителей к борьбе с неуправляемым искусственным интеллектом, который скоро поработит человечество. А поскольку присутствующие ему не верят, считая психом, незнакомец, угрожая взорвать себя вместе с остальными, сам набирает отряд «добровольцев» и вместе с ними отправляется выполнять свою миссию.
Обсессия / Obsession
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 8,2
• Режиссер: Карри Баркер
• В ролях: Майкл Джонстон, Инде Наварретт, Купер Томлинсон, Меган Лоулесс, Энди Рихтер и другие
• Где смотреть: уже в кинотеатрах
Наивный и романтичный Беар давно и безответно влюблен в красавицу Ники. Однажды в магазине эзотерики он находит странную безделушку — волшебную палочку. Согласно инструкции, если ее сломать, исполнится любое твое желание. Теперь Ники просто без ума от него, но счастью быстро сменяется тревогой — Ники буквально им одержима, а её знаки внимания все больше приобретают зловещий характер. Оказывается, желание парня исполнилось, но не совсем так, как он хотел.
Мандалорец и Грогу / The Mandalorian & Grogu
• Страна: США
• Жанр: фантастика, боевик
• Рейтинг IMDb: 7,1
• Режиссер: Джон Фавро
• В ролях: Педро Паскаль, Джереми Аллен Уайт, Стивен Блум, Сигурни Уивер, Мартин Скорсезе и другие
• Где смотреть: в кинотеатрах с предсеансным показом с 30 мая
Империя пала, но её военачальники всё ещё держат под своим контролем части галактики. Зарождающаяся Новая Республика пытается защитить идеалы, за которые сражались повстанцы, и нанимает для задания мандалорца Дина Джарина, известного охотника за головами, и его юного ученика Грогу.
Майкл / Michael
• Страна: США
• Жанр: биография, драма
• Рейтинг IMDb: 7,1
• Режиссер: Антуа Фукуа
• В ролях: Джаафар Джексон, Джулиано Вальди, Колман Доминго, Ниа Лонг, Майлз Теллер и другие
• Где смотреть: в кинотеатрах с 28 мая
Фильм «Майкл» покзывает захватывающий и честный портрет гениального, но противоречивого короляпоп-музыки. Картина охватывает как триумфы, так и трагедии его жизни — от личных испытаний и внутренней борьбы до творческого гения, воплощённого в самых легендарных выступлениях артиста. Зрители увидят, как никогда прежде открытый внутренний мир одного из самых влиятельных и новаторских музыкантов в истории.
Российские фильмы с рейтингом 7 и выше
Домовенок Кузя 2
• Жанр: комедия, фэнтези, семейный
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8
• Режиссер: Виктор Лакисов
• В ролях: Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Полина Гагарина, Екатерина Стулова, Иван Охлобыстин и другие
• Где смотреть: онлайн-кинотеатры; Google
Кузя продолжает жить с Наташей и её семьёй. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Всё кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная Тихоня, с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий. Всем предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок таким же волшебным и светлым.
Ангелы Ладоги
• Жанр: военный, история
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7
• Режиссер: Александр Котт
• В ролях: Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева и другие
• Где смотреть: уже в кинотеатрах
1941 год, ноябрь. Вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по эвакуациидетдомовцев. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны объединиться, чтобы выжить самим и подарить надежду отечеству.
Здесь был Юра
• Жанр: военный, история
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5
• Режиссер: Сергей Малкин
• В ролях: Константин Хабенский, Кузьма Котрелёв, Денис Парамонов, Александр Поршин, Даша Котрелёва и другие
• Где смотреть: онлайн-кинотеатры; Google
Олег и Серега мечтают стать рок-звездами. Им уже по 30, они играют в никому не известной группе, ютятся в коммуналке и готовятся выступить на местном музыкальном фесте. Внезапно накануне концерта на их головы сваливается неожиданная забота — 50-летний дядя Олег с ментальными проблемами, которого будущие рокеры не могут оставить без присмотра.
Литвяк
• Жанр: драма, музыка
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6
• Режиссер: Андрей Шальпоа
• В ролях: Полина Чернышова, Евгений Ткачук, Андрей Некрасов, Иван Бровин, Пётр Рыков и другие
• Где смотреть: уже в кинотеатрах
Биографический фильм о советском летчике Лидии Литвяк. Будучи пилотом-истребителя, командир авиационного звена, младший лейтенант гвардии и Герой Советского Союза сражалась за Родину и погибла в возрасте 21 года в бою над Миус-фронтом. 21-летняя Лидия служит летчицей-истребителем в авиационном полку. Вместе с боевыми товарищами она выполняет задания на самых напряженных участках фронта, участвуя в ожесточенных воздушных боях и показывая себя одним из самых результативных асов. В полку у нее завязываются отношения с летчиком Алексеем Соломатиным. Её боевые победы, потери и личные переживания не меняют твердый характер, который навсегда вписывает имя Лидии Литвяк в историю авиации.
Левша
• Жанр: боевик, приключения, фантастика, семейный
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3
• Режиссер: Владимир Беседин
• В ролях: Юрий Колокольников, Федор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов и другие
• Где смотреть: онлайн-кинотеатры; Google
Приключенческий экшен по мотивам рассказа Николая Лескова. 1885 год. Отношения между Российской империей и Великобританией накаляются. Между тем во дворце Александра III находят странное устройство — механическую блоху-шпиона. На поиски врага отправляют Огорева — молодого офицера полиции Петербурга. Вместе с тульским мастером Левшей и его гениальными разработками героям предстоит ввязаться в череду опасных авантюр ради безопасности страны.
Царевна Лягушка 2
• Жанр: приключения, семейный
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4
• Режиссёр: Александр Амиров
• В ролях: Валентина Ляпина, Александр Метёлкин, Никита Кологривый, Роман Курцын, Алиса Руденко и другие
• Где смотреть: онлайн-кинотеатры; Google
Сняв проклятие Кощея, Иван Царевич и Василиса готовы сыграть свадьбу. Но во время церемонии пробуждается древнее зло, которое похищает невесту. Чтобы спасти суженую, Иван и его сестра Варя отправляются в компании друзей ко вратам волшебного Тмутараканского царства. Там их ждут испытания, встречи с чудесами и проверка настоящей любви, что сильнее самых тёмных чар.
Комментируй это
• Жанр: комедия
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1
• Режиссёр: Юлия Трофимова
• В ролях: Александр Петров, Юлия Хлынина, Тихон Жизневский, Ирина Горбачёва, Егор Корешков и другие
• Где смотреть: онлайн-кинотеатры; Google
Катя и Иван на грани развода. Они соглашаются поучаствовать в эксперименте: месяц с ними будет жить Комментатор — человек, проговаривающий все их мысли и чувства.
Твое сердце будет разбито
• Жанр: драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1
• Режиссёр: Михаил Вайнберг
• В ролях: Вероника Журавлева, Даниэль Вегас, Аля Майер, Максим Сапрыкин, Евгения Лоза и другие
• Где смотреть: уже в кинотеатрах
Старшеклассница Полина спасается от травли в новой школе и заключает сделку с главным хулиганом Барсом: он должен притворяться её парнем и защищать, а она делать всё, что он скажет. Игра переростает в настоящие чувства, но у её семьи и одноклассников есть причины разлучить влюблённых.
Фильмы, которые почти смогли
Ограбление в Лос-Анджелесе / Crime 101
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: криминал, триллер
• Рейтинг IMDb: 6,8
• Режиссёр: Барт Лэйтон
• В ролях: Крис Хемсворт, Марк Руффало, Холли Берри, Барри Кеоган, Кори Хокинс и другие
• Где смотреть: RUTUBE; Google
Ограбления дерзкого вора Дэвиса возле шоссе 101 ставят законников в тупик. Планируя последнее дело, он сталкивается с брокершей Шэрон, потерявшей смысл жизни. Внезапный тандем привлекает внимание дотошного детектива Лу, для которого накрыть преступника — дело чести.
Король и Шут. Навсегда
• Страна: Россия
• Жанр: комедия, приключения
• Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8
• Режиссер: Рустам Мосафир
• В ролях: Константин Плотников, Владислав Коноплёв, Дарья Мельникова, Илья Хвостиков, Вера Вольт и другие
• Где смотреть: онлайн-кинотеатры; Google
Полнометражный сиквел сериала о культовой панк-группе «Король и Шут» в формате сказки. Горшок, Князь и Шут продолжают странствия по просторам, населённым существами и героями собственных хитов. Но существованию сказочного мира угрожает армия мертвецов во главе с Некромантом, влюблённым в Вдову. Одолеть злодея не дано никому, кроме двух неразлучных друзей.
Лакомый кусок / The Rip
• Страна: США
• Жанр: боевик, триллер
• Рейтинг IMDb: 6,8
• Режиссер: Джо Карнахан
• В ролях: Мэтт Дэймон, Бен Аффлек, Тияна Тейлор, Кайл Чендлер, Скотт Эдкинс и другие
• Где смотреть: RUTUBE; Google
Полицейски Майами узнают о тайнике наркоторговцев, в котором могут храниться триста тысяч долларов. Информация подтверждается, однако найденная сумма оказывается значительно меньше. Новость о находке быстро расходиться по отделу, и теперь братьям по оружию предстоит выяснить, кому можно доверять, а кому нет.
На помощь! / Send Help
• Страна: США
• Жанр: триллер, приключения
• Рейтинг IMDb: 6,8
• Режиссёр: Сэм Рэйми
• В ролях: Рэйчел Макадамс, Дилан О’Брайен, Эдилл Исмаил, Завьер Сэмюэл, Крис Пэн и другие
• Где смотреть: RUTUBE; Google
Офисная сотрудница Линда ненавидит своего босса-тирана. На грани нервного срыва девушка готова уволиться, но всё же отправляется с ним в командировку. В результате авиакатастрофы единственными выжившими на необитаемом острове оказываются только босс и его подчинённая Линда.
Мортал Комбат 2 / Mortal Kombat 2
• Страна: США
• Жанр: боевик, фэнтези, приключения
• Рейтинг IMDb: 6,8
• Режиссёр: Саймон МакКуойд
• В ролях: Льюис Тан, Карл Урбан, Луди Линь, Мехкад Брукс, Макс Хуан и другие
• Где смотреть: RUTUBE; Google
Продолжение перезапуска 2021 года и четвёртый полноценный фильм по одноимённой серии культовых файтингов. Отряд бойцов Земного Царства пополняется звездой боевиков Джонни Кейджем. Вместе им предстоит свергнуть тёмного правителя Шао Кана. Однако, чтобы добраться до него, героям предстоит выстоять в «Смертельной битве».