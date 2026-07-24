Что посмотреть в августе 2026: мировые и российские премьеры фильмов

Содержание

Мировой прокат

Вышка 2 / Fall 2: Deadpoint

Мятеж / Mutiny

Астрал 6: Они уже здесь / Insidious: Out of the Further

Горячая точка / Hot Spot

Премьеры в России

Огниво против Волшебной скважины

Последний богатырь. Колобок

Смешарики сквозь вселенные

Чучело

К последнему месяцу лета собрали самые заметные премьеры мирового и российского кинопроката, среди которых: шестая часть хоррор-франшизы «Астрал»; новый экшен с Джейсоном Стейтемом; пугающий мир будущего в руках искусственного интеллекта и другие проекты, которые нельзя пропускать.США, Великобритания, Тайланддрама, триллер, приключенияМайкл Спириг, Питер СпиригХарриет Слейтер, Арсема Томас, Том Бриттни, Джордан Коулмэн, Эйнар Харальдссон и др.мировая премьера — 7 август, премьера в СНГ — неизвестноДжакс пытается справиться с трагедией на вышке, что стала причиной смерти ее сестры Хантер. Пережить тяжелый период ей помогает подруга Люс. В надежде отвлечься от мрачных мыслей, девушки идут на самый опасный в мире хайкинг по горе Кван в Таиланде. Их путь лежит по узкой деревянной тропинке, где от падения в пропасть отделяет один неверный шаг. Острых ощущений становится еще больше, когда прогулку нарушает камнепад. Девушки оказываются в ловушке, стоя на хрупкой деревянной доске на километровой высоте.США, Великобританиябоевик, триллерЖан-Франсуа РишеДжейсон Стэйтем, Аннабелль Уоллис, Рамон Тикарам, Арнас Федаравичус, Адриан Лестер и др.мировая премьера — 20 август, премьера в СНГ — 27 августаКоул Рид работает на миллиардера-предпринимателя, которого убивают на его глазах. Коула оставляют в живых, чтобы обвинить в убийстве босса. Рид решает сам разобраться с заказчиками, но вскоре узнает, что смерть работодателя — лишь маленькая шестеренка в глобальном международном заговоре.США, Австралияужасы, детективДжейкоб ЧейзСэм Спруэлл, Лин Шэй, Мэйси Ричардсон-Селлерс, Брэндон Переа, Лаура Гордон и др.мировая премьера — 19 августа, премьера в СНГ — 27 августаДжемма — в одиночку воспитывает дочку Майю. Их жизнь спокойна и размеренна, но все меняется, когда мать начинают преследовать жуткие кошмары. Пытаясь выяснить природу видений, женщина узнает, что это вовсе не сны, а дар — перемещать демонов в мир людей. Однако теперь этой способностью хотят воспользоваться злые сущности из другого измерения, поэтому все они открывают охоту на Джемму.Греция, Норвегия, Польша, Швецияфантастика, криминал, триллерАгнешка СмочиньскаАнджей Конопка, Нуми Рапас, Рэйка Кирисима, Джордж Ауримас Крис, Филиппа Кей и другиемировая премьера — 21 августа, премьера в СНГ — неизвестноВо второй половине XXI века искусственный интеллект пришел к мировому господству. Частный сыщик расследует убийство в лагере для беженцев и обнаруживает секту бунтарей, готовых свергнуть цифровое правительство.Россиясемейный, приключения, мюзиклАнджей ПетрасАлексей Демидов, Антон Адасинский, Ольга Лапшина, Сергей Барковский, Полина Войченко и др.6 августаВозвращаясь с войны, солдат Ганс встречает на своем пути Старую Ведьму. Хитростью заполучив у нее ветхое, но волшебное огниво, он приходит в королевство, где узнает о прекрасной принцессе, запертой в высокой башне своим отцом-королем. Причиной заточения Принцессы стало древнее пророчество, которое предсказывало, что девушка должна выйти замуж за простого солдата.Россиясемейный, комедия, приключенияАнтон МасловГарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Татьяна Догилева и др.6 августаДобрый и любопытный Колобок готов дружить со всеми, чего не скажешь об окружающих. Люди и животные избегают его или того хуже — мечтают откусить сдобный кусочек. Устав от такого отношения, Колобок решает вселиться в богатыря. Но что-то идет не так, и он попадает в теле скромного пекаря Тихона. Сам паренек совсем не рад такому раскладу, и между ними начинается борьба за существование. Вскоре выясняется, что им обоим грозит опасность. Теперь героям придется объединить усилия, чтобы выжить.Россияфантастика, семейный, приключенияАндрей Мармонтов, Илья МаксимовНиколай Добрынин, Людмила Артемьева, Ян Цапник, Иван Агапов, Александр Лыков и др.6 августаОднажды Крош и Ежик обнаруживают в Ромашковой долине загадочное устройство, которое переносит их в фантастическую игру. Здесь они — юные астронавты на борту космического корабля, которые вскоре полетят на Марс.РоссиядрамаИлья ХотиненкоМарья Симонова, Максим Карушев, Кристина Асмус, Кирилл Кяро, Марфа Просвирникова и др.27 августаАня поступает в новую школу в небольшом городке, куда вместе с отцом переехала из Москвы. Очень скоро к новенькой проявляет интерес и Миша Волков — самый популярный мальчик в школе. Ане льстит его внимание, и первая любовь застилает глаза. Однажды Миша совершает некрасивый поступок, подставив весь класс, и позволяет Ане взять всю вину на себя. В результате школьница подвергается травле в соцсетях и реальной жизни со стороны одноклассников.