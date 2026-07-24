Что посмотреть в августе 2026: мировые и российские премьеры фильмов

К последнему месяцу лета собрали самые заметные премьеры мирового и российского кинопроката, среди которых: шестая часть хоррор-франшизы «Астрал»; новый экшен с Джейсоном Стейтемом; пугающий мир будущего в руках искусственного интеллекта и другие проекты, которые нельзя пропускать.
Содержание
Мировой прокат• Вышка 2
• Мятеж
• Астрал 6: они уже здесь
• Горячая точка
Премьеры в России• Огниво против Волшебной скважины
• Последний богатырь. Колобок
• Смешарики сквозь вселенные
• Чучело
Мировой прокат
Вышка 2 / Fall 2: Deadpoint
• Страна: США, Великобритания, Тайланд
• Жанр: драма, триллер, приключения
• Режиссёр: Майкл Спириг, Питер Спириг
• В ролях: Харриет Слейтер, Арсема Томас, Том Бриттни, Джордан Коулмэн, Эйнар Харальдссон и др.
• Когда смотреть: мировая премьера — 7 август, премьера в СНГ — неизвестно
Джакс пытается справиться с трагедией на вышке, что стала причиной смерти ее сестры Хантер. Пережить тяжелый период ей помогает подруга Люс. В надежде отвлечься от мрачных мыслей, девушки идут на самый опасный в мире хайкинг по горе Кван в Таиланде. Их путь лежит по узкой деревянной тропинке, где от падения в пропасть отделяет один неверный шаг. Острых ощущений становится еще больше, когда прогулку нарушает камнепад. Девушки оказываются в ловушке, стоя на хрупкой деревянной доске на километровой высоте.
Мятеж / Mutiny
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: боевик, триллер
• Режиссёр: Жан-Франсуа Рише
• В ролях: Джейсон Стэйтем, Аннабелль Уоллис, Рамон Тикарам, Арнас Федаравичус, Адриан Лестер и др.
• Когда смотреть: мировая премьера — 20 август, премьера в СНГ — 27 августа
Коул Рид работает на миллиардера-предпринимателя, которого убивают на его глазах. Коула оставляют в живых, чтобы обвинить в убийстве босса. Рид решает сам разобраться с заказчиками, но вскоре узнает, что смерть работодателя — лишь маленькая шестеренка в глобальном международном заговоре.
Астрал 6: Они уже здесь / Insidious: Out of the Further
• Страна: США, Австралия
• Жанр: ужасы, детектив
• Режиссёр: Джейкоб Чейз
• В ролях: Сэм Спруэлл, Лин Шэй, Мэйси Ричардсон-Селлерс, Брэндон Переа, Лаура Гордон и др.
• Когда смотреть: мировая премьера — 19 августа, премьера в СНГ — 27 августа
Джемма — в одиночку воспитывает дочку Майю. Их жизнь спокойна и размеренна, но все меняется, когда мать начинают преследовать жуткие кошмары. Пытаясь выяснить природу видений, женщина узнает, что это вовсе не сны, а дар — перемещать демонов в мир людей. Однако теперь этой способностью хотят воспользоваться злые сущности из другого измерения, поэтому все они открывают охоту на Джемму.
Горячая точка / Hot Spot
• Страна: Греция, Норвегия, Польша, Швеция
• Жанр: фантастика, криминал, триллер
• Режиссер: Агнешка Смочиньска
• В ролях: Анджей Конопка, Нуми Рапас, Рэйка Кирисима, Джордж Ауримас Крис, Филиппа Кей и другие
• Когда смотреть: мировая премьера — 21 августа, премьера в СНГ — неизвестно
Во второй половине XXI века искусственный интеллект пришел к мировому господству. Частный сыщик расследует убийство в лагере для беженцев и обнаруживает секту бунтарей, готовых свергнуть цифровое правительство.
Премьеры в России
Огниво против Волшебной скважины
• Страна: Россия
• Жанр: семейный, приключения, мюзикл
• Режиссёр: Анджей Петрас
• В ролях: Алексей Демидов, Антон Адасинский, Ольга Лапшина, Сергей Барковский, Полина Войченко и др.
• Когда смотреть: 6 августа
Возвращаясь с войны, солдат Ганс встречает на своем пути Старую Ведьму. Хитростью заполучив у нее ветхое, но волшебное огниво, он приходит в королевство, где узнает о прекрасной принцессе, запертой в высокой башне своим отцом-королем. Причиной заточения Принцессы стало древнее пророчество, которое предсказывало, что девушка должна выйти замуж за простого солдата.
Последний богатырь. Колобок
• Страна: Россия
• Жанр: семейный, комедия, приключения
• Режиссёр: Антон Маслов
• В ролях: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Татьяна Догилева и др.
• Когда смотреть: 6 августа
Добрый и любопытный Колобок готов дружить со всеми, чего не скажешь об окружающих. Люди и животные избегают его или того хуже — мечтают откусить сдобный кусочек. Устав от такого отношения, Колобок решает вселиться в богатыря. Но что-то идет не так, и он попадает в теле скромного пекаря Тихона. Сам паренек совсем не рад такому раскладу, и между ними начинается борьба за существование. Вскоре выясняется, что им обоим грозит опасность. Теперь героям придется объединить усилия, чтобы выжить.
Смешарики сквозь вселенные
• Страна: Россия
• Жанр: фантастика, семейный, приключения
• Режиссёры: Андрей Мармонтов, Илья Максимов
• В ролях: Николай Добрынин, Людмила Артемьева, Ян Цапник, Иван Агапов, Александр Лыков и др.
• Когда смотреть: 6 августа
Однажды Крош и Ежик обнаруживают в Ромашковой долине загадочное устройство, которое переносит их в фантастическую игру. Здесь они — юные астронавты на борту космического корабля, которые вскоре полетят на Марс.
Чучело
• Страна: Россия
• Жанр: драма
• Режиссёр: Илья Хотиненко
• В ролях: Марья Симонова, Максим Карушев, Кристина Асмус, Кирилл Кяро, Марфа Просвирникова и др.
• Когда смотреть: 27 августа
Аня поступает в новую школу в небольшом городке, куда вместе с отцом переехала из Москвы. Очень скоро к новенькой проявляет интерес и Миша Волков — самый популярный мальчик в школе. Ане льстит его внимание, и первая любовь застилает глаза. Однажды Миша совершает некрасивый поступок, подставив весь класс, и позволяет Ане взять всю вину на себя. В результате школьница подвергается травле в соцсетях и реальной жизни со стороны одноклассников.