Что посмотреть в июле 2026: мировые и российские премьеры фильмов

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Мировой прокат

Миньоны и Монстры / Minions & Monsters

Моана / Moana

Одиссея / The Odyssey

Человек-паук: новый день / Spider-Man: Brand New Day

Премьеры в России

Живая ярость / Furious / Huo zhe yan

Рейс 298 / Black Box

Зловещие мертвецы: пекло / Evil Dead: Burn

На деревню дедушке 2

Ее личный ад / Her Private Hell

В самый разгар лета собрали самые заметные премьеры мирового и российского кинопроката, среди которых: эстетический триллер от автора «Драйва» Николаса Виндинга Рефна; зубодробительный экшен, который даст фору индонезийскому «Рейду»; долгожданное продолжение приключений Человека-Паука с Томом Холландом и другие проекты, которые нельзя пропускать.СШАкомедия, семейный, анимация, фэнтезиПьер КоффманЗои Дойч, Кристоф Вальц, Джефф Бриджес, Эллисон Дженни, Джесси Айзенберг и др.мировая премьера — 1 июля, премьера в СНГ — 1 июля1920-е годы. Три миньона отправляются покорять Голливуд, чтобы стать режиссерами и снимать свои фильмы. Герои быстро освоились и все идет чудесно, пока в руках непосед не очутилась древняя книга заклинаний. Не долго думая, миньоны случайно пробуждают монстров, которые вовсе не кажутся дружелюбными. Теперь желтой троице предстоит разгребать хаос, который они учинили на «Фабрике грез».США, Новая Зеландияприключения, боевик, фэнтези, семейныйТомас КаилДуэйн Джонсон, Кэтрин Лагаайя, Джон Туи, Фрэнки Адамс, Рина Оуэн и др.мировая премьера — 8 июля, премьера в СНГ — 9 июняОднажды Моана, дочь вождя, чей характер славится храбростью и упрямством, ослушавшись отца, решает пересечь границу родного тихоокеанского рифа, чтобы отыскать полубога Мауи. По легенде, он украл сердце богини Те Фити, чем навлек голод на местных жителей. В надежде вернуть Те Фити ее сердце и плодородие родным землям, героиня отправляется в опасное путешествие, в котором ее сопровождает петух Хей-Хей, а затем и Мауи. Героям предстоит пересечь океан, чтобы разрушить древнее заклятие.СШАфэнтези, боевик, приключенияКристофер НоланМэтт Дэймон, Том Холланд, Зендея, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Миа Гот и др.мировая премьера — 17 июля, премьера в СНГ — 16 июляЭкранизация эпической поэмы Гомера от режиссера лент «Интерстеллар» и «Оппенгеймер». История расскажет о Одиссее в его опасном возвращении домой после Троянской войны. На пути воссоединения с женой Пенелопой царю острова Итака предстоит встреча с Полифемом, сиренами, Цирцеей — дочерью бога Гелиоса.СШАфантастика, боевикДестин Дэниел КреттонДжон Бернтал, Том Холланд, Зендея, Сэди Синк, Марк Руффало и другиемировая премьера — 31 июля, премьера в СНГ — 6 августаПитер Паркер решает отложить супергеройский костюм в далекий ящик и сосредоточиться на учебе. Но когда над друзьями нависает новая угроза, он нарушает обещание и, объединившись с неожиданным союзником, встает на защиту тех, кого любит.СШАбоевик, криминалКенджи ТанигакиСахаджак Бунсанакит, Джои Иванага, Брайан Лэ, Манатсанун Фанлердвонгсакул и др.9 июляВан Вэй теряет надежду вернуть дочь, когда сталкивается с безразличием и коррупцией местных копов. Оставив в стороне законные методы, он бросается в самое пекло криминального мира. Внезапно на выручку приходит журналист Навин, который также ищет некогда пропавшую супругу жены. Только их ярость и жажда справедливости может противостоять беспределу могущественной организации.• Страна: США• Жанр: ужасы• Режиссёр: Стивен Куэйл• В ролях: Том Бриттни, Джорджина Леонидас, Кайя Чань, Вероника Розати, Хеннеки Талбот и др.• Когда смотреть: 2 июляНа борту рейса 298 возникает вспышка неизвестного вируса. Вскоре странные симптомы начинают проявляться и у других. На фоне всеобщей паники, самолет окружают странные огни, электроника начинает барахлить, а связь с пилотами пропадает. В иллюминаторах видны жуткие существа, и они хотят проникнуть внутрь. Оказавшись взаперти на высоте 10 000 метров, воздушные пленники должны найти способ выжить.США, Канада, Новая ЗеландияужасыСебастьян ВаничекХантер Дуэн, Сухейла Якуб, Луциан Бучэнэн, Тэнди Райт, Джордж Пуллар и др.16 июляМолодая женщина тяжело переживает гибель мужа в автокатастрофе. В поисках покоя и поддержки она переезжает к пожилым родственникам. Однако очень скоро жизнь в старом доме превращается в настоящий кошмар, а вместо родных людей ее окружают злобные сущности.Россиякомедия, семейныйВладимир КоттЮрий Стоянов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова, Антон Филипенко и др.16 июняПриключения юного Владика продолжаются. Теперь за внимание и доверие внука будут соперничать сразу два дедушки. Один строг и мудр, другой продвинут и хочет найти общий язык с подростком. Какой их характеров сможет сладить с непростым нравом внука?США, Даниятриллер, драмаНиколас Виндинг РефнСофи Тэтчер, Диего Кальва, Чарльз Мелтон, Дюгрей Скотт, Гавана Роуз Лю и др.22 июляСобытия разворачиваются в центре футуристичного мегаполиса. Однажды на в центр футуристического мегаполиса опускается странный туман, вместе с которым на свободу вырывается смертельно опасная и практически неуловимая сущность. В поисках своего отца молодая девушка встречается с американским солдатом, который также пытается спасти свою дочь из этого кошмара.