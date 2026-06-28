Что посмотреть в июле 2026: мировые и российские премьеры фильмов

В самый разгар лета собрали самые заметные премьеры мирового и российского кинопроката, среди которых: эстетический триллер от автора «Драйва» Николаса Виндинга Рефна; зубодробительный экшен, который даст фору индонезийскому «Рейду»; долгожданное продолжение приключений Человека-Паука с Томом Холландом и другие проекты, которые нельзя пропускать.
СодержаниеМировой прокат
• Миньоны и монстры
• Моана
• Одиссея
• Человек-паук: Новый день
Премьеры в России
• Живая ярость
• Рейс 298
• Зловещие мертвецы: Пекло
• На деревню дедушке 2
• Ее личный ад
Мировой прокат
Миньоны и Монстры / Minions & Monsters
• Страна: США
• Жанр: комедия, семейный, анимация, фэнтези
• Режиссёр: Пьер Коффман
• В ролях: Зои Дойч, Кристоф Вальц, Джефф Бриджес, Эллисон Дженни, Джесси Айзенберг и др.
• Когда смотреть: мировая премьера — 1 июля, премьера в СНГ — 1 июля
1920-е годы. Три миньона отправляются покорять Голливуд, чтобы стать режиссерами и снимать свои фильмы. Герои быстро освоились и все идет чудесно, пока в руках непосед не очутилась древняя книга заклинаний. Не долго думая, миньоны случайно пробуждают монстров, которые вовсе не кажутся дружелюбными. Теперь желтой троице предстоит разгребать хаос, который они учинили на «Фабрике грез».
Моана / Moana
• Страна: США, Новая Зеландия
• Жанр: приключения, боевик, фэнтези, семейный
• Режиссёр: Томас Каил
• В ролях: Дуэйн Джонсон, Кэтрин Лагаайя, Джон Туи, Фрэнки Адамс, Рина Оуэн и др.
• Когда смотреть: мировая премьера — 8 июля, премьера в СНГ — 9 июня
Однажды Моана, дочь вождя, чей характер славится храбростью и упрямством, ослушавшись отца, решает пересечь границу родного тихоокеанского рифа, чтобы отыскать полубога Мауи. По легенде, он украл сердце богини Те Фити, чем навлек голод на местных жителей. В надежде вернуть Те Фити ее сердце и плодородие родным землям, героиня отправляется в опасное путешествие, в котором ее сопровождает петух Хей-Хей, а затем и Мауи. Героям предстоит пересечь океан, чтобы разрушить древнее заклятие.
Одиссея / The Odyssey
• Страна: США
• Жанр: фэнтези, боевик, приключения
• Режиссёр: Кристофер Нолан
• В ролях: Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендея, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Миа Гот и др.
• Когда смотреть: мировая премьера — 17 июля, премьера в СНГ — 16 июля
Экранизация эпической поэмы Гомера от режиссера лент «Интерстеллар» и «Оппенгеймер». История расскажет о Одиссее в его опасном возвращении домой после Троянской войны. На пути воссоединения с женой Пенелопой царю острова Итака предстоит встреча с Полифемом, сиренами, Цирцеей — дочерью бога Гелиоса.
Человек-паук: новый день / Spider-Man: Brand New Day
• Страна: США
• Жанр: фантастика, боевик
• Режиссер: Дестин Дэниел Креттон
• В ролях: Джон Бернтал, Том Холланд, Зендея, Сэди Синк, Марк Руффало и другие
• Когда смотреть: мировая премьера — 31 июля, премьера в СНГ — 6 августа
Питер Паркер решает отложить супергеройский костюм в далекий ящик и сосредоточиться на учебе. Но когда над друзьями нависает новая угроза, он нарушает обещание и, объединившись с неожиданным союзником, встает на защиту тех, кого любит.
Премьеры в России
Живая ярость / Furious / Huo zhe yan
• Страна: США
• Жанр: боевик, криминал
• Режиссёр: Кенджи Танигаки
• В ролях: Сахаджак Бунсанакит, Джои Иванага, Брайан Лэ, Манатсанун Фанлердвонгсакул и др.
• Когда смотреть: 9 июля
Ван Вэй теряет надежду вернуть дочь, когда сталкивается с безразличием и коррупцией местных копов. Оставив в стороне законные методы, он бросается в самое пекло криминального мира. Внезапно на выручку приходит журналист Навин, который также ищет некогда пропавшую супругу жены. Только их ярость и жажда справедливости может противостоять беспределу могущественной организации.
Рейс 298 / Black Box
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Режиссёр: Стивен Куэйл
• В ролях: Том Бриттни, Джорджина Леонидас, Кайя Чань, Вероника Розати, Хеннеки Талбот и др.
• Когда смотреть: 2 июля
На борту рейса 298 возникает вспышка неизвестного вируса. Вскоре странные симптомы начинают проявляться и у других. На фоне всеобщей паники, самолет окружают странные огни, электроника начинает барахлить, а связь с пилотами пропадает. В иллюминаторах видны жуткие существа, и они хотят проникнуть внутрь. Оказавшись взаперти на высоте 10 000 метров, воздушные пленники должны найти способ выжить.
Зловещие мертвецы: пекло / Evil Dead: Burn
• Страна: США, Канада, Новая Зеландия
• Жанр: ужасы
• Режиссёр: Себастьян Ваничек
• В ролях: Хантер Дуэн, Сухейла Якуб, Луциан Бучэнэн, Тэнди Райт, Джордж Пуллар и др.
• Когда смотреть: 16 июля
Молодая женщина тяжело переживает гибель мужа в автокатастрофе. В поисках покоя и поддержки она переезжает к пожилым родственникам. Однако очень скоро жизнь в старом доме превращается в настоящий кошмар, а вместо родных людей ее окружают злобные сущности.
На деревню дедушке 2
• Страна: Россия
• Жанр: комедия, семейный
• Режиссёр: Владимир Котт
• В ролях: Юрий Стоянов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова, Антон Филипенко и др.
• Когда смотреть: 16 июня
Приключения юного Владика продолжаются. Теперь за внимание и доверие внука будут соперничать сразу два дедушки. Один строг и мудр, другой продвинут и хочет найти общий язык с подростком. Какой их характеров сможет сладить с непростым нравом внука?
Ее личный ад / Her Private Hell
• Страна: США, Дания
• Жанр: триллер, драма
• Режиссёр: Николас Виндинг Рефн
• В ролях: Софи Тэтчер, Диего Кальва, Чарльз Мелтон, Дюгрей Скотт, Гавана Роуз Лю и др.
• Когда смотреть: 22 июля
События разворачиваются в центре футуристичного мегаполиса. Однажды на в центр футуристического мегаполиса опускается странный туман, вместе с которым на свободу вырывается смертельно опасная и практически неуловимая сущность. В поисках своего отца молодая девушка встречается с американским солдатом, который также пытается спасти свою дочь из этого кошмара.