Что посмотреть в июне 2026: мировые и российские премьеры фильмов

Кажется, июнь готов порадовать любителей кино рядом громких новинок не только в мировом прокате, но и на экранах российских кинотеатров. Мы собрали самые заметные премьеры, среди которых: самый успешный фильм студии A24, основанный на культовой крипипасте; безбашенное продолжение пародийного ужастика «Очень страшное кино»; зомби-хоррор от режиссёра «Поезда в Пусан» и другие проекты, которые нельзя пропускать.
Отслеживать все свежие релизы кино и сериалов можно по тегу «новинки».
СодержаниеМировой прокат
• Очень страшное кино 6
• Властелины вселенной
• День разоблачения
• Смерть Робина Гуда
• Супёргерл
Премьеры в России
• Закулисье реальности
• День рождения
• Кассандра
• Колония
• Ночной бизнес
Мировой прокат
Очень страшное кино 6 / Scary Movie 6
• Страна: США
• Жанр: комедия
• Режиссёр: Майкл Тиддес
• В ролях: Анна Фэрис, Реджина Холл, Марлон Уайанс, Дэймон Уайанс мл., Локлин Монро и др.
• Когда смотреть: мировая премьера — 5 июня, премьера в СНГ — 11 июня
Синди Кэмпбелл, Рэй Уилкинс, Бренда и Шорти Микс воссоединяются спустя много лет после кровавых событий прошлых лет. Они давно не виделись, и годы их заметно потрепали. Теперь героям вновь предстоит столкнуться с Призрачным лицом — маньяком в маске, который в Хэллоуин открывает охоту на молодых студентов, среди которых оказывается и дочь Синди. Объединившись, этой компании придётся вычислить серийного убийцу, который не остановится ни перед чем, пока не убьёт их всех.
Властелины Вселенной / Masters of the Universe
• Страна: США
• Жанр: приключения, боевик, фэнтези
• Режиссёр: Трэвис Найт
• В ролях: Николас Галицин, Камила Мендес, Идрис Эльба, Джаред Лето, Элисон Бри и др.
• Когда смотреть: мировая премьера — 5 июня, премьера в СНГ — 11 июня
10-летний принц Адам с планеты Этерния после катастрофы на космическом корабле попадает на Землю. Спустя 15 лет он отправляется на родную планету, которая теперь находится под гнётом Скелетора. Чтобы одолеть опасного противника, Адаму предстоит узнать тайны прошлого, собрать союзников и стать Хи-Меном — самым могущественным человеком во Вселенной.
День разоблачения / Disclosure Day
• Страна: США
• Жанр: триллер, фантастика
• Режиссёр: Стивен Спилберг
• В ролях: Эмили Блант, Джош О’Конор, Колин Ферт, Колман Доминго, Ив Хьюсон и др.
• Когда смотреть: мировая премьера — 12 июня, премьера в СНГ — 11 июня
Человечество оказывается на пороге сенсации: признаки внеземного присутствия на нашей планете указывают на то, что мы во Вселенной всё-таки не одни. Одной из первых, кто вступает в контакт с пришельцем, становится ведущая прогноза погоды из Канзас-Сити. Но готова ли она поделиться правдой со всем миром?
Смерть Робина Гуда / The Death of Robin Hood
• Страна: США
• Жанр: приключения, драма
• Режиссёр: Майкл Сарноски
• В ролях: Хью Джекман, Джоди Комер, Мюррей Бартлетт, Билл Скарсгард, Ноа Джуп и др.
• Когда смотреть: мировая премьера — 19 июня, премьера в СНГ — неизвестно
Мрачное переосмысление классической истории о герое средневековых английских баллад. О нём слагали легенды как о доблестном герое, но все они оказались ложью. Робин Гуд — воин-одиночка, чья жизнь полна убийств и преступлений, ранен в бою. Его подбирает загадочная женщина, благодаря которой разбойник получает шанс на спасение.
Супергёрл / Supergirl
• Страна: США
• Жанр: приключения, боевик
• Режиссёр: Крэйг Гиллеспи
• В ролях: Милли Олкок, Маттиас Шонартс, Джейсон Момоа, Ив Ридли, Дэвид Крамхолц и др.
• Когда смотреть: мировая премьера — 26 июня, премьера в СНГ — 25 июня
История Кары Зор-Эл — кузины Супермена, обладающей неуязвимостью, сверхчеловеческой силой и скоростью. В отличие от брата, окружённого заботой, детство Кары — боль и утраты. До 14 лет она прожила на осколке планеты Криптон и наблюдала, как умирают её близкие. Утратив смысл жизни, девушка находит его в единственной цели — отомстить тем, кто разрушил её мир. Вместе с Крипто и молодой инопланетянкой Рути Супергерл вступает в противостояние со злодеем, известным как Крем с Жёлтых холмов.
Премьеры в России
Закулисье реальности / Backrooms
• Страна: США
• Жанр: ужасы, фантастика
• Режиссёр: Кейн Парсонс
• В ролях: Финн Беннетт, Эван Джогиа, Лукита Максвелл, Ренате Реинсве, Марк Дюпласс и др.
• Когда смотреть: 4 июня
Хоррор основан на популярной крипипасте о лиминальных пространствах Backrooms. Продавец мебели Кларк находит в своём магазине портал в скрытое за пределами реальности пространство. Герой попадает в лабиринт однотипных жёлтых комнат, где принципы пространства и времени не поддаются привычной логике. Безлюдные коридоры тянутся бесконечно, а ощущение чужого присутствия не покидает ни на секунду. Одержимый находкой Кларк начинает тщательно изучать место, но однажды бесследно исчезает. На его поиски отправляется личный психотерапевт, доктор Мэри Клайн. Чтобы спасти своего пациента, женщине предстоит увидеть то, что способно свести с ума любого.
День рождения / Birthday Party
• Страна: Греция, Испания, Великобритания, Нидерланды
• Жанр: драма
• Режиссёр: Мигель Анхель Хименес
• В ролях: Уиллем Дефо, Джо Коул, Виктория Кармен Сонн, Карлос Куэвас, Эмма Суарес и др.
• Когда смотреть: 4 июня
1970-е, Греция. Судоходный магнат Маркос Тимолеон закатывает роскошный праздник в честь дня рождения дочери и единственной наследницы Софии на собственном частном острове в Средиземном море. Приглашены все сливки общества: звёзды, политики, бизнесмены и просто друзья семьи. Кажется, избалованную девушку ждёт нечто грандиозное, но она ещё не знает, что холодный и расчётливый отец задумал коварную психологическую игру, чтобы разрушить её тайные отношения.
Кассандра
• Страна: Кыргызстан
• Жанр: фэнтези, триллер, драма
• Режиссёр: Безкат Приматов
• В ролях: Енлик Айымгазы, Кулайым Каныметова, Айнура Качкынбек кызы, Шаршекуль Аманова, Жаннат Керимбаев и др.
• Когда смотреть: 11 июня
Начало 1980-х. После тяжёлой утраты девушка каждую ночь просыпается всё более измождённой, словно кто-то забирает у неё силы. В поисках спасения она отправляется к ведунье и узнаёт, что стала жертвой древнего злого духа. Сущность приходит к тем, кто не способен отпустить прошлое. Она принимает облик самого большого страха человека и постепенно разрушает его разум.
Колония / Colony
• Страна: Южная Корея
• Жанр: боевик, ужасы
• Режиссёр: Ту Сан-хо
• В ролях: Чон Джи-хен, Ку Ге-хван, Щин Хен-бин, Ким Щин-нок, Чи Чхан-ук и др.
• Когда смотреть: 18 июня
Выдающийся биотехнолог по имени Се-джон посещает научную конференцию. Во время мероприятия происходит вспышка неизвестного вируса. Инфекция мутирует и расходится с невероятной скоростью. Заражённые теряют контроль и рассудок, и масштаб угрозы растёт с каждой минутой. Чтобы локализовать очаг, власти принимают жёсткое решение — изолировать зону заражения и закрыть всех, кто мог пострадать от вируса. Запертые понимают, что помощи не будет, а единственный способ выжить — взглянуть в глаза смертельной опасности.
Ночной бизнес / Bear Country
• Страна: США
• Жанр: боевик, комедия
• Режиссёр: Деррик Борте
• В ролях: Рассел Кроу, Тереза Палмер, Аарон Пол, Нина Добрев, Люк Эванс и др.
• Когда смотреть: 25 июня
Манко Капак планировал начать спокойную, размеренную жизнь: продать свой ночной клуб и выйти на пенсию, проводить время с любимой женщиной. Но всё ломается с появлением грабителя в маске и людей из картеля, которые явились в городок купить заведение Манко. Так мечта о заслуженном отдыхе сменяется жёстким противостоянием.