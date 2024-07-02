Что посмотреть в кинотеатрах в июле 2024

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Максин XXX / MaXXXine

Самая Большая Луна

Собиратель Душ / Longlegs

В Потоке Трех Стихий

Ночной Замес / Wake Up

Собрали несколько релизов, которые запланированы для официального российского проката на этот месяц. В подборку вошли как зарубежные, так и ленты от отечественных режиссеров.драма, фанатастика;Россия;Дмитрий Моисеев;Ирина Саликова, Сергей Гилев, Алексей Ярмилко, Валентин Самохин, Денис Филимонов и другие;4 июля.После пришествия инопланетных кораблей, жизнь на Земле изменилась раз и навсегда. Неопознанные объекты зависли над планетой, а их обитатели, получившие прозвище Виталики, вырабатывают странное вещество прак. Никто не знает для чего оно нужно и какова цель визита этих существ. С помощью субстанции провинциальная медсестра Нине надеется помочь своему больному отцу. Для этого она вступает в контакт с пришельцем и узнает всю правду о таинственных гостяхтриллер, ужасы;США, Великобритания;Тай Уэст;Миа Гот, Элизабет Дэбики, Кевин Бэйкон, Джанкарло Эспозито, Лили Колинз и другие;11 июляФинальная часть трилогии «X» от студии A24. Сюжет продолжает повествование первого фильма. 1985 год. После резни на съемках фильма для взрослых, Максин перебирается в Лос-Анджелес, где и получает роль в хорроре категории «Б». Но постепенно череда убийств продолжает преследовать героиню, вскрывая события мрачного прошлого.фэнтези, приключения;Россия;Алексей Попогребский;Симона Куст, Иван Ивашов, Аристарх Венес, Таша Цветкова, Светлана Ходченкова и другие.4 июля.Эмеры — наделенные необычными способностями. Они могут питаться и управлять человеческими эмоциями, подобно вампирам. Сверхлюди не чувствуют боли и не способны любить. Находясь под угрозой вымирания, молодой эмер-полукровка Денис ищет избранную, которая способна все изменить. Ею оказывается Катя, жизнь которой с рождения ограждали от эмоций.триллер;Канада, СШАОсгуд Перкинс;Николас Кейдж, Фред Бергер, Андреа Бакко, Джейсон Клот, Лиз Дестро и другие;25 июля.Согласно статистике ФБР, четверо из пяти маньяков живут бок о бок с нами. За одним из таких охотится агент Ли Харкер. Серийный убийца по прозвищу Длинноногий более десяти лет вселяет страх в целые семьи. Но чем дальше заходит расследование, тем больше проявляется связь между безжалостным чудовищем и представителем закона.спорт, детектив, драма;Россия;Ирина Гобозашвили;Александр Головин, Алексей Шевченков, Владимир Сычёв, Олег Васильков, Валентина Светлова и другие;25 июля.Спортсмен по прыжкам в воду Влад Фокин, переживает карьерный кризис. Его отец и по совместительству тренер никак не может повлиять на состояние сына. Однажды следователи предлагают Владу втереться в доверие к команде клифф-дайверов, среди которых пытаются найти грабителя. Острые ощущения и экстремальные высоты вытаскивают парня из апатии, но все больше подвергают опасности.триллер, криминал;Франция, Канада;Франсуа Симар, Анук Висселл, Йоанн-Карл Висселл;Майя Осташевска, Якуб Гершал, Зофиа Ястшембска, Анджей Конопка, Пжемыслав Блущ и другие.11 июля.Группа молодых активистов-зоозащитников, решает заявить о себе и проникают ночью в мебельный магазин. Из-за несчастного случая, один из двух охранников погибает в ходе поимки подростков. Его напарник теряет самообладание и начинает жестоко мстить нарушителям. Спастись смогут только те, кто дотянет до утра.