Что посмотреть в кинотеатрах в июле 2024

Собрали несколько релизов, которые запланированы для официального российского проката на этот месяц. В подборку вошли как зарубежные, так и ленты от отечественных режиссеров.
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Жанр: драма, фанатастика;
Страна: Россия;
Режиссер: Дмитрий Моисеев;
В ролях: Ирина Саликова, Сергей Гилев, Алексей Ярмилко, Валентин Самохин, Денис Филимонов и другие;
Когда смотреть: 4 июля.
После пришествия инопланетных кораблей, жизнь на Земле изменилась раз и навсегда. Неопознанные объекты зависли над планетой, а их обитатели, получившие прозвище Виталики, вырабатывают странное вещество прак. Никто не знает для чего оно нужно и какова цель визита этих существ. С помощью субстанции провинциальная медсестра Нине надеется помочь своему больному отцу. Для этого она вступает в контакт с пришельцем и узнает всю правду о таинственных гостях
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Максин XXX / MaXXXine
Жанр: триллер, ужасы;
Страна: США, Великобритания;
Режиссер: Тай Уэст;
В ролях: Миа Гот, Элизабет Дэбики, Кевин Бэйкон, Джанкарло Эспозито, Лили Колинз и другие;
Когда смотреть: 11 июля
Финальная часть трилогии «X» от студии A24. Сюжет продолжает повествование первого фильма. 1985 год. После резни на съемках фильма для взрослых, Максин перебирается в Лос-Анджелес, где и получает роль в хорроре категории «Б». Но постепенно череда убийств продолжает преследовать героиню, вскрывая события мрачного прошлого.
Самая Большая Луна
Жанр: фэнтези, приключения;
Страна: Россия;
Режиссер: Алексей Попогребский;
В ролях: Симона Куст, Иван Ивашов, Аристарх Венес, Таша Цветкова, Светлана Ходченкова и другие.
Когда смотреть: 4 июля.
Эмеры — наделенные необычными способностями. Они могут питаться и управлять человеческими эмоциями, подобно вампирам. Сверхлюди не чувствуют боли и не способны любить. Находясь под угрозой вымирания, молодой эмер-полукровка Денис ищет избранную, которая способна все изменить. Ею оказывается Катя, жизнь которой с рождения ограждали от эмоций.
Собиратель Душ / Longlegs
Жанр: триллер;
Страна: Канада, США
Режиссер: Осгуд Перкинс;
В ролях: Николас Кейдж, Фред Бергер, Андреа Бакко, Джейсон Клот, Лиз Дестро и другие;
Когда смотреть: 25 июля.
Согласно статистике ФБР, четверо из пяти маньяков живут бок о бок с нами. За одним из таких охотится агент Ли Харкер. Серийный убийца по прозвищу Длинноногий более десяти лет вселяет страх в целые семьи. Но чем дальше заходит расследование, тем больше проявляется связь между безжалостным чудовищем и представителем закона.
В Потоке Трех Стихий
Жанр: спорт, детектив, драма;
Страна: Россия;
Режиссер: Ирина Гобозашвили;
В ролях: Александр Головин, Алексей Шевченков, Владимир Сычёв, Олег Васильков, Валентина Светлова и другие;
Когда смотреть: 25 июля.
Спортсмен по прыжкам в воду Влад Фокин, переживает карьерный кризис. Его отец и по совместительству тренер никак не может повлиять на состояние сына. Однажды следователи предлагают Владу втереться в доверие к команде клифф-дайверов, среди которых пытаются найти грабителя. Острые ощущения и экстремальные высоты вытаскивают парня из апатии, но все больше подвергают опасности.
Ночной Замес / Wake Up
Жанр: триллер, криминал;
Страна: Франция, Канада;
Режиссер: Франсуа Симар, Анук Висселл, Йоанн-Карл Висселл;
В ролях: Майя Осташевска, Якуб Гершал, Зофиа Ястшембска, Анджей Конопка, Пжемыслав Блущ и другие.
Когда смотреть: 11 июля.
Группа молодых активистов-зоозащитников, решает заявить о себе и проникают ночью в мебельный магазин. Из-за несчастного случая, один из двух охранников погибает в ходе поимки подростков. Его напарник теряет самообладание и начинает жестоко мстить нарушителям. Спастись смогут только те, кто дотянет до утра.