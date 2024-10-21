«Чужой: Ромул» выйдет в необычном формате

Артем
thatharthjarth.png

Лимитированое издание для олдовых коллекционеров появится к декабрю.

Недавний релиз фильма «Чужой: Ромул» по-настоящему встряхнул культовую вселенную фантастической саги. В первую очередь ленту Феде Альвареса хвалят за возвращение к истокам как сюжетно, так и технически — большинство спецэффектов выполнены без использования компьютерной графики. Чтобы закрепить дух старой школы кинематографа, 20th Century Studios выпустит ограниченное издание для видеомагнитофонов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

VHS-версию переделают под формат старых телевизоров — соотношение экрана составит 4:3, а панорама некоторых сцен изменится. Коробка кассеты получит винтажный дизайн, оформление которого передали художнику Мэтту Фергюсону

aeryaeryaertha.png

Тираж будет строго ограничен, однако точное количество копий пока держится в секрете. Релиз VHS-издания ожидается 3 декабря, одновременно с выходом фильма на других цифровых носителях.

0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
The Verge
Cсылки по теме:
Новинки кино, которые уже есть в качестве
Вышел трейлер «Электрическог штата» — безумного роад-муви от режиссеров «Мстителей».
Вышел трейлер второго сезона антиутопии «Укрытие» от Apple TV+

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также