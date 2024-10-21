«Чужой: Ромул» выйдет в необычном формате

Лимитированое издание для олдовых коллекционеров появится к декабрю.
Недавний релиз фильма «Чужой: Ромул» по-настоящему встряхнул культовую вселенную фантастической саги. В первую очередь ленту Феде Альвареса хвалят за возвращение к истокам как сюжетно, так и технически — большинство спецэффектов выполнены без использования компьютерной графики. Чтобы закрепить дух старой школы кинематографа, 20th Century Studios выпустит ограниченное издание для видеомагнитофонов.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
VHS-версию переделают под формат старых телевизоров — соотношение экрана составит 4:3, а панорама некоторых сцен изменится. Коробка кассеты получит винтажный дизайн, оформление которого передали художнику Мэтту Фергюсону.
Тираж будет строго ограничен, однако точное количество копий пока держится в секрете. Релиз VHS-издания ожидается 3 декабря, одновременно с выходом фильма на других цифровых носителях.