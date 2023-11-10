«Дедпул 3», «Капитан Америка 4» и новый «Блэйд» — когда ждать новые блокбастеры Marvel

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После начала забастовки актеров Голливуда проекты студии Disney, как и многих других, поставили на паузу. Теперь долгожданные франшизы получили новые даты выхода, а также пополнились свежими инсайдами.Об этом сообщает зарубежное издание Variety. Ранее «Дэдпул 3» ждали 3 мая 2024 года, теперь премьера сдвинулась на 26 июля 2024 года. «Капитан Америка: О дивный новый мир» перенесли на 14 февраля 2025 года.Премьеру «Громовержцев» на больших экранах сдвинулась с 20 декабря 2024 года на 25 июля 2025 года. Ремейк «Блэйда» зрители увидят на 7 месяцев позже — не 15 февраля, а 7 ноября 2025 года.Также инсайдеры сообщают, что «Железный человек» Роберт Дауни-мл., и «Капитан Америка» Крис Эванс согласились вернуться в «Мстители 6». Картина выйдет не раньше 2025 года.Кроме фильмов Marvel, Disney изменила дату релиза предыстории фильма о короле льве. Анимационный фильм с реалистиными моделями «Муфаса: Король Лев» выйдет не 5 июля, а 20 декабря 2024 года.