«Дедпул и Росомаха» покажут в российских кинотеатрах. Когда ждать?

Артем
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Фильм покажут в рамках предсеансного обслуживания, спустя несколько дней после мировой премьеры.

Сразу несколько кинотеатров анонсировали показы грядущего блокбастера по вселенной Marvel. Предзаказы на 29 июля (через 4 дня после премьеры) открыла сеть «Мягкий кинотеатр» в Москве, Самаре, Перми, Уфе, Челябинске, Магнитогорске, Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

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Еще больший список городов предлагает «Киномакс», однако тут предварительная премьера сдвинута на 1 августа. 

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Фильм покажут в дубляже для стран СНГ. Каноничные голоса Петра Гланца и Александра Рахленко можно будет услышать только через пару недель в озвучке студии Red Head Sound.

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Скорее всего, ближе релизу ленты список кинотеатров с предсеансным обслуживанием увеличится.

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