«Дэдпул и Росомаха» появился в «цифре»

Артем
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Фильм слили в сеть за день до официального цифрового релиза

Пока «пиратка» гуляет по зарубежным ресурсам без русского перевода. Впрочем, это ненадолго — в сети уже есть два готовых варианта дубляжа: с «родными» голосами от Red Head Sound и официальный, для стран СНГ. Умельцам остается только «прикрутить» звук к картинке, с чем они наверняка справятся к утру.

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По сюжету персонажам предстоит сразиться с главным злодеем ленты — сестрой-близнецом Чарльза Ксавьера. Однако, перед этим Дедпул и Логан должны найти общий язык друг с другом.

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Комментарии

Шухрат
+53
Шухрат
Не знаю насчёт пиратки, но я его скачал 1.5 месяца назад, в 4К. Вполне хорошем переводе.
51 минуту назад
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