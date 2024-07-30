«Дедпул и Росомаха» слит на YouTube

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Полная версия фильма доступна на английском языке. Похоже, YouTube не торопится удалять новинку.Фильм залили на видеохостинг 8 часов назад и на момент написания заметки не удалили. СМИ пишут о высоком качестве слива, однако это не совсем так. Несмотря на разрешение 720p можно заметить, что это «экранка». Вероятно, пираты снимали на очень хорошую камеру или использовали нейросеть для улучшения картинки. Плюс звуковая дорожка часто хрипит и явно взята с кинотеатра. Просмотр вряд ли доставит удовольствие, однако сам факт подобной публикации весьма забавен.Поскольку слив зарубежный, ни о каком переводе на русский речи быть не может. Тем не менее появление фильма в домашнем прокате теперь лишь дело времени.