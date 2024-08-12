Disney схалтурила с трейлером «Истории игрушек 5», но её быстро раскусили владельцы Apple Watch

На выходных компания Disney показала кучу трейлеров будущих проектов, в число которых входит продолжение культового анимационного фильма «История игрушек 5». Однако пользователи сети сразу же раскритиковали обленившихся дизайнеров за использование древних анимаций из Apple Watch. Чувствуете подвох?
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В 2017 году Apple добавила циферблаты с персонажами «Истории игрушек» для Apple Watch. Релиз watchOS 4 состоялся за два года до выхода четвёртой части мульфильма, но это ничуть не смутило дизайнеров. Они использовали ассеты из циферблатов Apple Watch в трейлере. Ролик начинается с того, что инопланетянина поднимают стальным крюком, за которым следует синий фон с логотипом будущего фильма с Вуди, Баззом и Джесси на заднем плане.
Вуди выбегает первым и машет рукой, за ним следует Джесси и подмигивает в экран, а под конец Базз появляется на переднем плане справа. Все эти анимации были созданы Pixar для watchOS 4. Но почему-то в Disney подумали, что такой фокус проканает, и никто н вспомнит эти анимации.