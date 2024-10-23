«Джокер 2» совсем скоро появится в «цифре»

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До релиза осталось меньше неделиФильм «Джокер: безумие на двоих» появится в домашнем прокате 29 октября, а 17 декабря состоится релиз дисковых версий мюзикла. Причина столь скорого выхода на цифровые платформы — провальные продажи. Критики остались не в восторге от сиквела, зрители также приняли картину весьма прохладно.На съемки в общей сложности ушло $300 млн, треть из которых пошли на раскрутку фильма. Из них отбились всего $280 тыс, что по меркам Warner Bros, да и киноиндустрии в целом, считается катастрофой.Режиссером «Джокера 2» выступил Тодд Филлипс, автор первой картины. К трагическому образу клоуна-комика вернулся Хоакин Феникс, а компанию ему составила Леди Гага в образе доктора Харли Квинн. В отличие от оригинала, «Безумие на двоих» ударилось в эксперименты, и традиционное повествование сменилось затянутыми музыкальными сценами. В итоге большая часть зрителей не оценила такой авторский подход, а ленту назвали худшей экранизацией комиксов по вселенной DC.