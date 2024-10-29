«Джокер: безумие на двоих» вышел в домашнем прокате

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Можно не траться на билеты в киноСегодня, 29 октября, сиквел криминальной драмы вышел в «цифре». Причиной столь скорого появления «Джокера 2» (премьера состоялась 4 октября) на стриминговых сервисах стали плохие продажи в прокате. Только пару дней назад сборы отбили затраты на производство — фильм собрал $200 млн. Однако для успеха требовалось около $450 млн. В итоге «Безумие на двоих» закрепило за собой звание самой провальной адаптации комиксов по вселенной DC.«Джокер: безумие на двоих» стало прямым продолжением ленты 2019 года. По сюжету Артур Флек отбывает срок за убийство телеведущего в прямом эфире. Его адвокат надеется смягчить обвинение, доказав присяжным, что злодеяния были совершены Джокером — альтер эго Флека. Все идет по плану, пока Артур не встречает увлеченную им пациентку Карлин Квинзель.В сети «Джокер 2» уже можно найти в оригинале с русскими субтитрами, а также в дубляже низкого качества. Через пару дней фильм уже появится в любительском переводе от сторонних студий озвучания.