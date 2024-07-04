Фильм «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки появился в сети

Артем
srthsrthsrth.png

Оскароносная анимационная лента уже лежит на торрентах в максимальном качестве и с двумя версиями дубляжа. 

Как и большинство работ Хаяо Миядзаки («Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо») за производство отвечает студия Ghibli. Фильм создан по мотивам книги Ёсино Гэндзабуро «Как поживаете?» (Kimitachi wa Dou Ikiru ka). Главным героем истории стал японский мальчик Махито. В период Второй мировой войны его мать погибает при бомбардировке.

Вместе с отцом и тетей они поселились в деревне. Там паренька навещает странная цапля и однажды сообщает, что тот может вновь встретиться с покойной мамой. Так мальчик и птица отправляются в опасное путешествие.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Несмотря на заявления об уходе из анимации после выхода ленты «Ветер крепчает» в 2013 году, через три года Миядзаки вернулся к работе. На создание «Мальчика и птицы» потребовалось 7,5 лет. А в марте этого года лента удостоилась премии «Оскар» в категории «Лучший полнометражный мультфильм».

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
«Полицейский из Беверли-Хиллз 4» появился в «домашнем» прокате
Вышел первый трейлер фильма «Хеллбой: Горбун»
Что посмотреть в кинотеатрах в июле 2024

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+293
Sergey2048
Отличная новость !
Сегодня в 18:00
#
tellurian
+1500
tellurian
На Кинопоиске при наличии подписки большое кино можно за рубль купить.
4к и дубляж.
2 часа назад в 18:14
#
ierom
+110
ierom
к сожалению завершающие карьеру вещи хуже чем в начале.
20 минут назад
#