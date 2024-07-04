Фильм «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки появился в сети

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Оскароносная анимационная лента уже лежит на торрентах в максимальном качестве и с двумя версиями дубляжа.Как и большинство работ Хаяо Миядзаки («Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо») за производство отвечает студия Ghibli. Фильм создан по мотивам книги Ёсино Гэндзабуро «Как поживаете?» (Kimitachi wa Dou Ikiru ka). Главным героем истории стал японский мальчик Махито. В период Второй мировой войны его мать погибает при бомбардировке.Вместе с отцом и тетей они поселились в деревне. Там паренька навещает странная цапля и однажды сообщает, что тот может вновь встретиться с покойной мамой. Так мальчик и птица отправляются в опасное путешествие.Несмотря на заявления об уходе из анимации после выхода ленты «Ветер крепчает» в 2013 году, через три года Миядзаки вернулся к работе. На создание «Мальчика и птицы» потребовалось 7,5 лет. А в марте этого года лента удостоилась премии «Оскар» в категории «Лучший полнометражный мультфильм».