Фильм «Покажи мне Луну» со Скарлетт Йоханссон наконец-то добавят в Apple TV+

Фархад



После ошеломительного провала в прокате со сборами всего в $42 млн, оригинальный фильм Apple «Покажи мне Луну» пополнит каталог Apple TV+.

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Подписчики смогут оценить ленту уже 6 декабря. Главные роли в романтической комедии исполнили Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум. События разворачиваются в 1960-х годах вокруг миссии НАСА «Аполлон-11». Фанатам космической тематики такое наверняка понравится.



Фильм получил средние отзывы критиков, хотя в целом был тепло принят публикой.
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Комментарии

+23
Cat777
Интересно, сколько ещё эта, откровенно примитивная аппликация будет вылетать при просмотре видео? Все анале я грешил на версию iOS, но когда из сменилось уже 5(!!!), а глюк так и не вылечен, то… Ни в одной другой аппликации такого и в помине нет.
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