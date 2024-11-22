Фильм «Покажи мне Луну» со Скарлетт Йоханссон наконец-то добавят в Apple TV+







После ошеломительного провала в прокате со сборами всего в $42 млн, оригинальный фильм Apple «Покажи мне Луну» пополнит каталог Apple TV+. После ошеломительного провала в прокате со сборами всего в $42 млн, оригинальный фильм Apple «Покажи мне Луну» пополнит каталог Apple TV+. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Подписчики смогут оценить ленту уже 6 декабря. Главные роли в романтической комедии исполнили Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум. События разворачиваются в 1960-х годах вокруг миссии НАСА «Аполлон-11». Фанатам космической тематики такое наверняка понравится.Фильм получил средние отзывы критиков, хотя в целом был тепло принят публикой.