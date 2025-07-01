Фильмы и сериалы похожие на «Игру в кальмара»

Успели досмотреть нашумевшую «Игру в кальмара», но душа требует продолжения хлеба и зрелищ? Собрали для вас 10 напряженных фильмов и сериалов, объединенных одной идеей — жестокие реалити-шоу и эксперименты, за которыми нередко скрывается остросоциальный подтекст.
Содержание:
Фильмы
• Королевская битва
• Куб 2: гиперкуб
• Страшная воля богов
• Эксперимент
• Бегущий человек
Сериалы
• Игра на выживание
• Алиса в Пограничье
• Калимба
• Шоу восьми
• Три процента
Фильмы
Королевская битва / Batoru rowaiaru
• Год: 2000
• Страна: Япония
• Жанр: боевик, триллер
• Рейтинг IMDb: 7,5
• Режиссер: Киндзи Фукасаку
• В ролях: Тацуя Фудзивара, Такеши Китано, Аки Маэда, Таро Ямамото, Ко Сибасаки и другие
Правительство затеяло «Королевскую битву — жестокую игру с участием школьников. На необитаемом острове 42 старшеклассника на протяжении трёх дней будут безжалостно убивать друг друга с помощью случайных предметов и смекалки. Живым с острова вернется только один.
Куб 2: Гиперкуб / Cube 2: Hypercube
• Год: 2002
• Страна: Канада
• Жанр: фантастика, триллер
• Рейтинг IMDb: 5,5
• Режиссер: Анджей Секула
• В ролях: Кари Матчетт, Джерент Вин Дэйвис, Грэйс Линн Кунг, Мэттью Фергюсон, Нил Кроун и другие
Восемь незнакомцев очутились в странных комнатах, где действуют лишь законы четвертого измерения, играющие злые шутки с пространством и временем. В отчаянии, пытаясь найти выход из лабиринта, где любой неосторожный шаг — смерть. Заложники понимают, что сумеют выжить, только если соберут гигантский пазл из смертоносных ловушек воедино, прежде чем тот распадется на части вместе со своими пленниками.
Страшная воля богов / As the Gods Will / Kamisama no iu tri
• Год: 2014
• Страна: Япония
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 6,3
• Режиссер: Такаси Миике
• В ролях: Сёта Сомэтани, Рюноскэ Камики, Рири Фуранки, Ацуко Маеда, Фукуси Сота и другие
Сун Такахата тяготится своей заурядной жизнью, пока однажды в его классе не начинают происходить странные вещи. Школьникам являются загадочные игрушки во главе с куклой Дарума — божеством, приносящим счастье. Загадочные посетители призывают ребят принять участие в играх, цена которым — жизнь. Они подбадривают сомневающихся, рисуя радужные перспективы. Однако в случае отказа от участия им грозит немедленная смерть.
Эксперимент / Das Experiment
• Год: 2001
• Страна: Германия
• Жанр: триллер, драма
• Рейтинг IMDb: 7,7
• Режиссер: Оливер Хиршбигель
• В ролях: Мориц Бляйбтрой, Кристиан Беркель, Оливер Стоковски, Вотан Вилке Мёринг, Стефан Сцац и другие
В ходе научного эксперимента 12 добровольцев становятся «заключенными» тюрьмы на две недели, а восемь — охранниками. Первые обязаны соблюдать тюремный режим; вторые — блюсти порядок. Но человеческая природа берет свое, и проект выходит из-под контроля: под бесстрастными взглядами ученых надзиратели упиваются властью, унижая заключенных, и в тюрьме назревает бунт.
Бегущий человек / The Running Man
• Год: 1987
• Страна: США
• Жанр: фантастика, боевик
• Рейтинг IMDb: 6,6
• Режиссер: Пол Майкл Глейзер
• В ролях: Арнольд Шварценеггер, Ричард Доусон, Мария Кончита Алонсо, Яфет Котто, Гас Ретвиш и другие
К 2017 году развлечением новой Америки, стало садистское телешоу «Бегущий человек», участники которого — невинные жертвы — не имеют ни единого шанса на выживание. Среди них оказался полицейский Бэн Ричардс, отказавшийся расстрелять голодную и безоружную толпу граждан. Теперь он участник безумной гонки со смертью. Его цель — отомстить жестокому шоумену. Но для этого придется выстоять против множества бесчеловечных противников.
Сериалы
Игра на выживание
• Год: 2020
• Страна: Россия
• Жанр: триллер, приключения
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5
• Режиссер: Карен Оганесян
• В ролях: Александра Бортич, Алексей Чадов, Игорь Верник, Линда Лапиньш, Владимир Верёвочкин и другие
• Продолжительность: 2 сезона, 28 серий по 50 мин
• Статус: продлен
16 участников реалити-шоу отправляются в дикую сибирскую тайгу, в надежде забрать главный приз — один миллион евро. Никакой еды, личных вещей, электричества, связи. Вскоре ТВ-проект превращается в смертельную игру, где главный приз — жизнь.
Алиса в Пограничье / Imawa no Kuni no Arisu / Alice in Borderland
• Год: 2022
• Страна: Япония
• Жанр: боевик, фантастика
• Рейтинг IMDb: 7,8
• Режиссер: Синсуке Сато
• В ролях: Кэнто Ямадзаки, Тао Цутия, Нидзиро Мураками, Юки Моринага, Кэйта Матида и другие
• Продолжительность: 2 сезона 17 серий по 45 мин
• Статус: продлен
Арису Рехэй — молодой человек, переживающий трудный этап в своей жизни. Он безработный, и не знает, в чем его предназначение. С каждым днем депрессия подступает все ближе и ближе. Однажды парень таинственным образом перемещается в сюрреалистическую версию опустошенного Токио, где нет людей, кроме нескольких приятелей. В их компании Арису вынужден принимать участие в опасных играх на выживание, ставя на карту собственную жизнь. Но случайная встреча с Юдзуху Усаги приоткрывает завесу мрачной тайны.
Калимба
• Год: 2024
• Страна: Россия
• Жанр: детектив, триллер
• Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8
• Режиссер: Нурбек Эген
• В ролях: Фёдор Бондарчук, Алёна Михайлова, Сергей Гармаш, Пётр Скворцов, Елизавета Шакира и другие
• Продолжительность: 1 сезон, 8 серий по 45 мин
• Статус: завершен
Амбициозный профессор психиатрии Виктор Мещерский проводит опасный психологический эксперимент. Он запирает в подвале жертв и их обидчиков, скрывая свои истинные цели. Расследование рассказывает об истинных мотивах профессора, и чем связаны участники жестокого эксперимента.
Шоу восьми / Deo eiteu syo
• Год: 2024
• Страна: Южная Корея
• Жанр: триллер, драма
• Рейтинг IMDb: 7,2
• Режиссер: Хан Джэ-рим
• В ролях: Рю Джун-ёль, Чхон У-хи, Ли Джи-ын, Пак Чон-мин, Пак Хэ-джун и другие
• Продолжительность: 1 сезон, 8 серий по 45 мин
• Статус: завершен
Восемь человек принимают участие в необычном реалити-шоу — им платят за проведенное в нем время. Вскоре выясняется, что условия проживания и гонорар у всех разные.
Три процента / 3%
• Год: 2016
• Страна: Бразилия
• Жанр: фантастика, триллер
• Рейтинг IMDb: 7,1
• Режиссеры: Джотага Крема, Дайна Гианеэчине, Дани Либарди, Сезар Шарлони
• В ролях: Бьянка Компрату, Мэл Фронковиак, Мишель Гомес, Рафаэль Лозаньо, Джоао Мигель и другие;
• Продолжительность: 4 сезона, 44 серии по 45 мин
• Статус: завершен
Мир будущего не такой прекрасный, как мечтали многие, и с каждым днем становится лишь хуже. Когда-то мечты о равенстве стояли во главе вектора развития. Сейчас же они разрушены о скалы нового мировоззрения. Человечество поделилось на две части. Одни должны быть богатыми, другие — нищими. Каждого ждет непростой естественный отбор, где и определится дальнейшая судьба человека. Ему дают шанс, несмотря ни на что. Но не все готовы им воспользоваться, поскольку в живых после остаются лишь три процента.