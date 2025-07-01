Фильмы и сериалы похожие на «Игру в кальмара»

Артем
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Успели досмотреть нашумевшую «Игру в кальмара», но душа требует продолжения хлеба и зрелищ? Собрали для вас 10 напряженных фильмов и сериалов, объединенных одной идеей — жестокие реалити-шоу и эксперименты, за которыми нередко скрывается остросоциальный подтекст.

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Содержание:


Фильмы

Королевская битва
• Куб 2: гиперкуб
• Страшная воля богов
• Эксперимент
• Бегущий человек

Сериалы

• Игра на выживание
• Алиса в Пограничье
• Калимба
• Шоу восьми
• Три процента

Фильмы

Королевская битва / Batoru rowaiaru



Год: 2000
Страна: Япония
Жанр: боевик, триллер
Рейтинг IMDb: 7,5
Режиссер: Киндзи Фукасаку
В ролях: Тацуя Фудзивара, Такеши Китано, Аки Маэда, Таро Ямамото, Ко Сибасаки и другие

Правительство затеяло «Королевскую битву — жестокую игру с участием школьников. На необитаемом острове 42 старшеклассника на протяжении трёх дней будут безжалостно убивать друг друга с помощью случайных предметов и смекалки. Живым с острова вернется только один.

Куб 2: Гиперкуб / Cube 2: Hypercube



Год: 2002
Страна: Канада
Жанр: фантастика, триллер
Рейтинг IMDb: 5,5
Режиссер: Анджей Секула
В ролях: Кари Матчетт, Джерент Вин Дэйвис, Грэйс Линн Кунг, Мэттью Фергюсон, Нил Кроун и другие

Восемь незнакомцев очутились в странных комнатах, где действуют лишь законы четвертого измерения, играющие злые шутки с пространством и временем. В отчаянии, пытаясь найти выход из лабиринта, где любой неосторожный шаг — смерть. Заложники понимают, что сумеют выжить, только если соберут гигантский пазл из смертоносных ловушек воедино, прежде чем тот распадется на части вместе со своими пленниками.

Страшная воля богов / As the Gods Will / Kamisama no iu tri



Год: 2014
Страна: Япония
Жанр: триллер
Рейтинг IMDb: 6,3
Режиссер: Такаси Миике
В ролях: Сёта Сомэтани, Рюноскэ Камики, Рири Фуранки, Ацуко Маеда, Фукуси Сота и другие

Сун Такахата тяготится своей заурядной жизнью, пока однажды в его классе не начинают происходить странные вещи. Школьникам являются загадочные игрушки во главе с куклой Дарума — божеством, приносящим счастье. Загадочные посетители призывают ребят принять участие в играх, цена которым — жизнь. Они подбадривают сомневающихся, рисуя радужные перспективы. Однако в случае отказа от участия им грозит немедленная смерть.

Эксперимент / Das Experiment



Год: 2001
Страна: Германия
Жанр: триллер, драма
Рейтинг IMDb: 7,7
Режиссер: Оливер Хиршбигель
В ролях: Мориц Бляйбтрой, Кристиан Беркель, Оливер Стоковски, Вотан Вилке Мёринг, Стефан Сцац и другие

В ходе научного эксперимента 12 добровольцев становятся «заключенными» тюрьмы на две недели, а восемь — охранниками. Первые обязаны соблюдать тюремный режим; вторые — блюсти порядок. Но человеческая природа берет свое, и проект выходит из-под контроля: под бесстрастными взглядами ученых надзиратели упиваются властью, унижая заключенных, и в тюрьме назревает бунт.

Бегущий человек / The Running Man



Год: 1987
Страна: США
Жанр: фантастика, боевик
Рейтинг IMDb: 6,6
Режиссер: Пол Майкл Глейзер
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Ричард Доусон, Мария Кончита Алонсо, Яфет Котто, Гас Ретвиш и другие

К 2017 году развлечением новой Америки, стало садистское телешоу «Бегущий человек», участники которого — невинные жертвы — не имеют ни единого шанса на выживание. Среди них оказался полицейский Бэн Ричардс, отказавшийся расстрелять голодную и безоружную толпу граждан. Теперь он участник безумной гонки со смертью. Его цель — отомстить жестокому шоумену. Но для этого придется выстоять против множества бесчеловечных противников.

Сериалы

Игра на выживание



Год: 2020
Страна: Россия
Жанр: триллер, приключения
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5
Режиссер: Карен Оганесян
В ролях: Александра Бортич, Алексей Чадов, Игорь Верник, Линда Лапиньш, Владимир Верёвочкин и другие
Продолжительность: 2 сезона, 28 серий по 50 мин
Статус: продлен

16 участников реалити-шоу отправляются в дикую сибирскую тайгу, в надежде забрать главный приз — один миллион евро. Никакой еды, личных вещей, электричества, связи. Вскоре ТВ-проект превращается в смертельную игру, где главный приз — жизнь.

Алиса в Пограничье / Imawa no Kuni no Arisu / Alice in Borderland



Год: 2022
Страна: Япония
Жанр: боевик, фантастика
Рейтинг IMDb: 7,8
Режиссер: Синсуке Сато
В ролях: Кэнто Ямадзаки, Тао Цутия, Нидзиро Мураками, Юки Моринага, Кэйта Матида и другие
Продолжительность: 2 сезона 17 серий по 45 мин
Статус: продлен

Арису Рехэй — молодой человек, переживающий трудный этап в своей жизни. Он безработный, и не знает, в чем его предназначение. С каждым днем депрессия подступает все ближе и ближе. Однажды парень таинственным образом перемещается в сюрреалистическую версию опустошенного Токио, где нет людей, кроме нескольких приятелей. В их компании Арису вынужден принимать участие в опасных играх на выживание, ставя на карту собственную жизнь. Но случайная встреча с Юдзуху Усаги приоткрывает завесу мрачной тайны.

Калимба



Год: 2024
Страна: Россия
Жанр: детектив, триллер
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8
Режиссер: Нурбек Эген
В ролях: Фёдор Бондарчук, Алёна Михайлова, Сергей Гармаш, Пётр Скворцов, Елизавета Шакира и другие
Продолжительность: 1 сезон, 8 серий по 45 мин
Статус: завершен

Амбициозный профессор психиатрии Виктор Мещерский проводит опасный психологический эксперимент. Он запирает в подвале жертв и их обидчиков, скрывая свои истинные цели. Расследование рассказывает об истинных мотивах профессора, и чем связаны участники жестокого эксперимента.

Шоу восьми / Deo eiteu syo



Год: 2024
Страна: Южная Корея
Жанр: триллер, драма
Рейтинг IMDb: 7,2
Режиссер: Хан Джэ-рим
В ролях: Рю Джун-ёль, Чхон У-хи, Ли Джи-ын, Пак Чон-мин, Пак Хэ-джун и другие
Продолжительность: 1 сезон, 8 серий по 45 мин
Статус: завершен

Восемь человек принимают участие в необычном реалити-шоу — им платят за проведенное в нем время. Вскоре выясняется, что условия проживания и гонорар у всех разные.

Три процента / 3%



Год: 2016
Страна: Бразилия
Жанр: фантастика, триллер
Рейтинг IMDb: 7,1
Режиссеры: Джотага Крема, Дайна Гианеэчине, Дани Либарди, Сезар Шарлони
В ролях: Бьянка Компрату, Мэл Фронковиак, Мишель Гомес, Рафаэль Лозаньо, Джоао Мигель и другие;
Продолжительность: 4 сезона, 44 серии по 45 мин
Статус: завершен

Мир будущего не такой прекрасный, как мечтали многие, и с каждым днем становится лишь хуже. Когда-то мечты о равенстве стояли во главе вектора развития. Сейчас же они разрушены о скалы нового мировоззрения. Человечество поделилось на две части. Одни должны быть богатыми, другие — нищими. Каждого ждет непростой естественный отбор, где и определится дальнейшая судьба человека. Ему дают шанс, несмотря ни на что. Но не все готовы им воспользоваться, поскольку в живых после остаются лишь три процента.
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